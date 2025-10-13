Soi dàn xe của vợ chồng Ngân 98 - Lương Bằng Quang: Từ SUV hiệu năng cao đến siêu xe mui trần đầu tiên về Việt Nam

Ngày 13/10/2025, thông tin DJ Ngân 98 bị Công an TP.HCM bắt tạm giam để điều tra về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” đã gây xôn xao dư luận.

Ngoài việc thu hút sự chú ý về vụ việc pháp lý, bộ sưu tập xe sang của cô và chồng – nhạc sĩ Lương Bằng Quang – cũng được đem ra “soi” kỹ lưỡng trong cộng đồng mạng. Trong số dàn xe của cặp đôi, có đủ mẫu từ SUV hiệu năng cao, MPV tiện nghi đến siêu xe mui trần hàng hiếm tại Việt Nam.

Mercedes-AMG GLE 53 Coupe

Chiếc Mercedes-AMG GLE 53 4Matic+ Coupe được cặp đôi đưa về vào cuối năm 2021. Xe nổi bật với ngoại thất màu xanh, nhiều chi tiết được cá nhân hóa theo phong cách thể thao. Tại thời điểm ra mắt, giá bán của GLE 53 Coupe tại Việt Nam khoảng 5,35 tỷ đồng.

Ngân 98 trong buổi lễ nhận xe Mercedes-AMG GLE 53 4Matic+ Coupe. Ảnh: Ngân 98

Mẫu SUV này trang bị động cơ I6 3.0L tăng áp, tích hợp mô-tơ điện EQ Boost hỗ trợ thêm 22 mã lực và 250 Nm mô-men xoắn. Tổng công suất đạt 435 mã lực và 520 Nm, kết hợp hộp số AMG Speedshift TCT 9 cấp cùng hệ dẫn động 4Matic+. Xe tăng tốc 0–100 km/h trong 5,3 giây, tốc độ tối đa giới hạn ở 250 km/h. Bên cạnh đó, GLE 53 có 5 chế độ lái AMG Dynamic Select, cho phép thay đổi phản ứng động cơ, hộp số và hệ thống treo tùy điều kiện vận hành.

Maserati MC20 Cielo

Năm 2023, vợ chồng DJ Ngân 98 tiếp tục thu hút sự chú ý khi tậu Maserati MC20 Cielo, mẫu siêu xe mui trần đầu tiên của thương hiệu Ý được đưa về Việt Nam. Xe được nhập khẩu chính hãng, giá lăn bánh được cho là khoảng 20 tỷ đồng.

Ngân 98 thường xuyên xuất hiện bên chiếc MC20 Cielo. Ảnh: Ngân 98

MC20 Cielo của cặp đôi có ngoại thất màu vàng kim, tương phản với các chi tiết sơn đen nhám ở hốc gió, ốp sườn và cản sau. Xe sử dụng bộ vành ba chấu phối hai tông màu cùng kẹp phanh đỏ nổi bật.

Khoang nội thất dùng tông màu kem, kết hợp nhiều chi tiết ốp sợi carbon và ghế thể thao ôm sát. Điểm nhấn của mẫu xe này là mui kính điện PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystal) có thể chuyển từ trong suốt sang mờ chỉ bằng một nút bấm.

Ảnh: Ngân 98

Cung cấp sức mạnh cho xe là khối động cơ V6 3.0L tăng áp kép sản sinh 621 mã lực và 730 Nm mô-men xoắn. Xe sử dụng hộp số ly hợp kép 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau, cho khả năng tăng tốc 0–100 km/h trong 2,9 giây, tốc độ tối đa đạt khoảng 325 km/h.

Mercedes-Benz V-Class độ Maybach

Mẫu xe mới nhất xuất hiện trong bộ sưu tập của cặp đôi là Mercedes-Benz V-Class, được tinh chỉnh ngoại hình theo phong cách Maybach. Đây được xem là mẫu xe phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày, thay thế cho chiếc Kia Carnival từng được sử dụng trước đó.

Ảnh: Ngân 98

Hiện chưa rõ phiên bản cụ thể, song nếu là bản V250 Luxury, xe sẽ được trang bị nội thất da cao cấp, ốp gỗ, đèn viền nội thất 3 màu, cùng màn hình TFT 7 inch. Động cơ I4 2.0L cho công suất 211 mã lực, mô-men xoắn 350 Nm, kết hợp hộp số 7G-Tronic và dẫn động cầu sau, cho khả năng tăng tốc 0–100 km/h trong khoảng 9,4 giây.