‘Soi’ công ty ngoại vừa đầu tư dự án trị giá 1,1 tỷ USD: Tập đoàn mẹ chỉ 3 tháng đã thu hơn nửa tỷ USD

Hôm 8/12, Tập đoàn Gamuda Land và nhà thầu chính Fountech đã tổ chức lễ động thổ dự án căn hộ cao cấp Eaton Park tại đường Mai Chí Thọ, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP HCM.

Đây là dự án do Gamuda Land mua lại quỹ đất vào tháng 7/2023 với giá trị thương vụ lên đến trên 315 triệu USD (hơn 7.000 tỷ đồng) và cũng là thương vụ triệu USD thứ 3 liên tiếp thành công tại Việt Nam của nhà phát triển dự án đến từ Malaysia. Dự án sẽ ra mắt ngay trong quý 2-2024

Tổng diện tích khu đất phát triển dự án là 3,77ha, quy hoạch 6 tòa tháp cao 40 tầng với 1.968 căn hộ cao cấp từ 1 đến 3 phòng ngủ, 12 căn penthouse, 51 cửa hàng khối đế và 21 căn shophouse.

Tổng giá trị phát triển của dự án ước tính lên đến hơn 1,1 tỷ USD . Dự kiến dự án được "chào sân" với mức tầm giá từ 7.000 USD/m² (gần 170 triệu đồng/m²). Báo cáo của Savills cho thấy 75% dự án thuộc phân khúc cao cấp với giá trị 4.000 - 7.000 USD/m² (tương đương 97 - 170 triệu đồng/m²).

Tập đoàn mẹ chứng kiến doanh thu tăng gấp đôi so cùng kỳ

Theo tờ The Star (Malaysia), Gamuda Bhd tự tin về việc đạt được mục tiêu số lượng đơn đặt hàng mới là 25 tỷ RM (1 USD ~ 4,7 RM) cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 7 năm 2024 (năm tài chính 24) và sang năm tài chính 25.

Cho đến nay, tập đoàn bất động sản và xây dựng này đã giành được các hợp đồng mới trị giá hơn 6 tỷ RM cho năm tài chính 24.

Sổ đặt hàng xây dựng của doanh nghiệp có giá trị 25,8 tỷ RM tính đến giữa tuần này, bao gồm việc giành được dự án nhà ga Bờ Tây và các đường hầm của Tuyến Cross Island giai đoạn hai của Singapore trị giá 1,8 tỷ RM được công bố cùng ngày.

Cơ quan nghiên cứu RHB Research cho biết các dự án mới tiềm năng của Gamuda bao gồm gói thầu thứ hai của Tuyến đường sắt ngoại ô phía Đông ở Melbourne, Australia, dự án Đường sắt nhẹ Penang và giai đoạn 1B của Đường cao tốc Pan Borneo Sabah.

Ngoài ra, Gamuda gần đây cũng lọt vào danh sách rút gọn cho một dự án đường cao tốc ở Melbourne, trong khi Thủ tướng New South Wales Chris Minns đã đề xuất chuyển Trường đua ngựa Rosehill thành một ga tàu điện ngầm mới thuộc dự án Sydney Metro West (SMW), RHB Research lưu ý. Nhà nghiên cứu cho biết: “Địa điểm khởi động máy khoan đường hầm của Gamuda cho dự án SMW nằm ở khu vực Rosehill – mang lại nhiều cơ hội tiềm năng hơn”.

Trích dẫn một cuộc họp ngắn, CGS-CIMB Research cho biết Gamuda đã nhắc lại việc tăng gấp đôi doanh thu của tập đoàn lên 17 tỷ RM-18 tỷ RM trong năm tài chính 24.

CGS-CIMB Research cho biết: “Chúng tôi vẫn tin tưởng vào khả năng của Gamuda trong việc thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng tại Úc, nơi đã trở thành một thị trường quan trọng, đóng góp 47% (12,1 tỷ RM) trong tổng số đơn đặt hàng trị giá 25,8 tỷ RM tính đến ngày 23 tháng 12”.

“Gamuda đặt mục tiêu tăng gấp đôi doanh thu tại Úc lên mức 3 tỷ đô la Úc bền vững mỗi năm trong thời gian từ 2 đến 3 năm nhưng thách thức là giảm chi phí chung bằng cách chuyển một số công việc thiết kế chi tiết sang Malaysia để giảm chi phí,” họ nói thêm.

Nhà nghiên cứu lưu ý rằng có khả năng biên lợi nhuận của Gamuda sẽ tăng từ 1 đến 2 điểm phần trăm so với hướng dẫn về tỷ suất lợi nhuận trước thuế là 8% cho các dự án ở Úc.

The Star trích lại báo cáo khẳng định: Gamuda chứng kiến doanh thu tăng hơn gấp đôi lên 2,8 tỷ RM (tương đương hơn 600 triệu USD) trong quý 1 năm 24 từ 1,3 tỷ RM trong quý 1 năm 23, do doanh thu từ hoạt động ở nước ngoài tăng gấp ba lần lên 2,1 tỷ RM. Lợi nhuận ròng trong quý 1 năm 24 của công ty là 195,04 triệu RM, so với 1,17 tỷ RM trong quý 1 năm 23 khi ghi nhận khoản lãi 1 tỷ RM từ việc thoái vốn khỏi hoạt động kinh doanh đường cao tốc.

Với kỳ vọng Gamuda sẽ đạt kết quả tốt hơn cho năm tài chính 24, công ty môi giới cho biết: “Triển vọng ngắn hạn của phân khúc xây dựng vẫn ổn định, được hỗ trợ bởi lượng đơn đặt hàng mạnh mẽ trị giá 24 tỷ RM tính đến cuối quý 1 năm 24 và một loạt các dự án lớn. Bộ phận bất động sản cũng sẵn sàng ghi nhận thu nhập cao hơn trong năm tài chính 24 nhờ việc ghi nhận dần dần doanh thu chưa lập hóa đơn”.

UOBKH Research duy trì nhận đinh “mua” cho Gamuda, với giá mục tiêu dựa trên SOP không thay đổi là 5,64 RM.