Soi biệt thự gần 40 tỷ đồng của “nàng thơ” Han So Hee, hàng triệu người ao ước

Trong những năm gần đây, Han So Hee (SN 1994) trở thành nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh "xứ sở kim chi" khi liên tiếp góp mặt trong các dự án đình đám như Thế giới hôn nhân, My Name, Nevertheless, Quái vật Gyeongseong… Trong đó, vai diễn "tiểu tam" Da Kyung trong phim Thế giới hôn nhân đã giúp Han So Hee trở thành diễn viên sáng giá của Hàn Quốc. Bản thân nữ diễn viên cũng từng thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn với The Korea Herald rằng: "Cuôc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn sau phim Thế giới hôn nhân".

Ngoài diễn xuất, "nàng thơ" Han So Hee còn thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện thời trang, đồng thời tham gia đóng quảng cáo và chụp hình tạp chí. Nhờ có gương mặt xinh đẹp và vóc dáng ấn tượng, Han So Hee được nhiều nhãn hàng và các tạp chí lớn săn đón. Chính nhờ vậy, thu nhập của nữ diễn viên này cũng tăng đáng kể, giúp cô dần tích lũy được khối tài sản lớn.