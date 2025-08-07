Sốc với visual của ca sĩ Việt đi hát hội chợ Trung Quốc, hình tượng nàng thơ vỡ tan tành

Mới đây, Suni Hạ Linh khiến cư dân mạng “sốc óc” khi lộ hình ảnh đi hát hội chợ ở Trung Quốc. 1 tài khoản TikTok đăng video ghi lại sân khấu của nữ ca sĩ 9x, vừa hát vừa nhảy ở 1 hội chợ. Đáng nói, theo chủ bài đăng, Suni Hạ Linh không phải nghệ sĩ được mời biểu diễn. Cô phải đăng ký diễn miễn phí theo diện du khách, được BTC giới thiệu là "một du khách nước ngoài có ca khúc riêng". Điều này khiến khán giả Việt càng kinh ngạc hơn.

Video Suni Hạ Linh diễn hội chợ ở Trung Quốc gây sốc (video: @honggameshow_2308)

Điểm gây chú ý nhất là visual Suni Hạ Linh thay đổi chóng mặt. Sau thời gian im ắng, Suni Hạ Linh trở lại cùng mái tóc tém cá tính, trang điểm đậm và ăn mặc theo phong cách kén người nhìn. Trái với kỳ vọng, kiểu tóc dìm Suni Hạ Linh triệt để, phần tém nham nhở khiến cô bị nhận xét là “không bình thường”. Vóc dáng của Suni Hạ Linh cũng tăng cân đáng kể, lộ khuyết điểm “eo bánh mì”.

Kiểu tóc dìm Suni Hạ Linh triệt để, phần tém nham nhở khiến cô bị nhận xét là “không bình thường"

Trên fanpage, Suni Hạ Linh cập nhật hình ảnh với mái tóc này. Đây là lần đầu tiên Suni Hạ Linh thay đổi bản thân nhiều đến như vậy, nhất là ở mái tóc. Ở một sân khấu khác, Suni Hạ Linh cũng gây sốc vì tạo hình và vóc dáng ngày càng "phát tướng". Dù là ảnh chụp vội ở show hay đã qua chỉnh sửa, thì khán giả đều không thể nhận ra đây là giọng ca Em Đã Biết một thời.

Bộ ảnh tóc tém được Suni Hạ Linh chia sẻ:

Một tạo hình khác gây sốc không kém:

Bắt đầu từ giữa năm 2024, Suni Hạ Linh đã theo đuổi hình tượng trưởng thành hơn, ăn mặc táo bạo, cắt xẻ mạnh tay và trang điểm đậm. Nhưng khoảng thời gian này Suni Hạ Linh vẫn giữ mái tóc đen dài, do đó không quá gây sốc về mặt ngoại hình. Lâu lâu, nữ ca sĩ cũng trở lại với phong cách nữ tính quen thuộc.

Suni Hạ Linh bắt đầu thay đổi phong cách từ giữa 2024

Sinh năm 1991, Suni Hạ Linh có hơn 10 năm làm nghề, được khán giả Việt biết qua loạt ca khúc như Em Đã Biết, Không Sao Mà Em Đây Rồi, Sự Mập Mờ, Vào Hạ,... Năm 2024, Suni Hạ Linh rời công ty quản lý ở Việt Nam, quyết định tham gia Đạp Gió bản Trung. Tưởng sẽ nối tiếp thành công của Chi Pu ở thị trường tỷ dân, thì quyết định này gần như đóng lại mọi cơ hội hoạt động của Suni ở Việt Nam.

Còn đâu hình tượng nàng thơ vạn người mê?

Trong khoảng thời gian quay hình cho show Đạp Gió 2024, Suni Hạ Linh hoạt động như 1 nghệ sĩ Trung Quốc. Có 1 thời gian, cô chia sẻ lịch trình âm nhạc trên mạng xã hội Weibo. Tuy nhiên, động thái này bị nhiều khán giả Trung Quốc lẫn Việt Nam đánh giá là thiếu tinh tế vì được đăng vào thời điểm nhạy cảm. Khoảng 1 năm, Suni Hạ Linh đưa ra lời xin lỗi nhưng không thể cứu vãn được sự nghiệp.



Sự nghiệp âm nhạc "đóng băng"

Hậu Đạp Gió 2024, Suni Hạ Linh bị tẩy chay, hoạt động mờ nhạt, ra nhạc không ai quan tâm. Đến nay, MXH Việt mới rần rần vì hình ảnh gây sốc của Suni Hạ Linh. Không còn hình ảnh nàng thơ gây thương nhớ, Suni Hạ Linh hiện tại tuột dốc từ ngoại hình cho đến sự nghiệp. Không ít ý kiến cho rằng đây là hệ quả tất yếu từ những ồn ào trong quá khứ, khiến con đường quay trở lại làng giải trí và lấy lại tình cảm của khán giả trở nên khó khăn hơn rất nhiều đối với Suni Hạ Linh.