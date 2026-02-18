Sốc với tin nam diễn viên bị vợ bỏ ngay mùng 2 Tết

Sáng 18/2 (2 Tết), tờ Pagesix đưa tin, nam diễn viên đình đám Shia LaBeouf (phim Transformers) đã bị vợ - nữ diễn viên Mia Goth bỏ phũ phàng, qua đó chính thức khép lại cuộc hôn nhân sau nhiều lần hợp tan.

Được biết, cặp đôi lần đầu gặp nhau trên phim trường tác phẩm Nymphomaniac: Vol. II hồi năm 2012. Sau đó 4 năm, cặp đôi chính thức tiến tới hôn nhân bằng 1 đám cưới rình rang. Thế nhưng, họ đã tuyên bố "đường ai nấy đi" vào năm 2018, trước khi được bắt gặp tái hợp đạp xe cùng nhau vào năm 2020 và đón con đầu lòng chỉ 2 năm sau đó. Tới nay, Shia LaBeouf - Mia Goth mới chính thức chia tay.

Thông tin Shia LaBeouf bị vợ bỏ đã gây xôn xao dư luận. Ảnh: Pagesix

Tin tức cặp đôi diễn viên tan vỡ xuất hiện ngay sau khi Shia LaBeouf bị cảnh sát bắt giữ mới đây với 2 cáo buộc hành hung cấp độ nhẹ. Nam diễn viên Transformers bị giam giữ tại nhà tù Orleans Parish (Mỹ) và chỉ vừa mới được thả ra.

Nhân viên tại nhiều quán bar cho biết nam tài tử 8X đã ở trong tình trạng giống như say xỉn trước khi dính vào vụ xô xát. Trong quá khứ, Shia LaBeouf từng phải vật lộn với việc cai rượu suốt nhiều năm.

Robert Skuse - 1 nhân viên bảo vệ tại quán bar Ms Mae’s khẳng định Shia LaBeouf đã có thái độ khá hung hăng khi bước vào quán trong tình trạng cởi trần và không mang theo tiền mặt. Skuse cho biết thêm nam diễn viên đình đám còn la lối "Anh có biết tôi là ai không?" với thái độ thách thức sau khi không được cho vào bên trong.

Theo lời 1 nhân viên có tên Kyle Catarouch, Shia LaBeouf đã chịu mặc áo vào và thanh toán bằng thẻ tín dụng, nhưng cuối cùng nam nghệ sĩ vẫn bị yêu cầu rời đi sau khi cố trổ tài làm nhân viên pha chế, gây ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh trong quán. 1 nhân viên pha chế từ quán bar khác còn gay gắt tố cáo Shia LaBeouf "Anh ta giống như muốn khủng bố cả cái thành phố này" nhằm ám chỉ tới việc nam diễn viên sinh năm 1986 còn gây rối ở nhiều tụ điểm kinh doanh khác.

Nam diễn viên cởi trần rồi gây rối, ẩu đả mới đây. Ảnh: TMZ

Trong quá khứ, Shia LaBeouf cũng từng dính vào khá nhiều vụ việc vi phạm pháp luật khác, liên tục trở thành tâm điểm chỉ trích của công chúng. Còn nhớ hồi năm 2014, anh đã bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc hút cần sa tại Studio 54 ở New York. Được biết, nam diễn viên "lắm tài nhiều tật" đã bị bắt trong lúc nghỉ giải lao khi biểu diễn tại sân khấu Broadway. Trước đó, anh từng bị bắt vì đánh lộn, lái xe lúc say xỉn,...

Chưa dừng lại ở đó, tới năm 2017, Shia LaBeouf đã bị áp giải đến đồn cảnh sát sau khi cản trở người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, nam tài tử Transformers đã có hành vi phá phách, còn buông lời lẽ khiêu khích, xúc phạm người khác giữa đường phố Savannah, bang Georgia, Mỹ. Khi cảnh sát can thiệp, nam nghệ sĩ 8X đã có hành động chống đối và chạy đến khách sạn gần đó nhưng ngay lập tức bị bắt giữ, áp giải về đồn. Shia LaBeouf được thả tự do sau khi nộp phạt 3.500 USD (91 triệu đồng).

Tới năm 2020, nữ ca sĩ FKA Twigs tố cáo Shia LaBeouf đã bạo hành, tấn công tình dục cô trong thời gian hẹn hò. Đáng nói, Shia LaBeouf đã lên tiếng thừa nhận những cáo buộc này, khiến anh càng thêm mất điểm trầm trọng trong mắt dư luận.

Vụ bê bối liên quan tới bạn gái cũ FKA Twigs đã khiến Shia LaBeouf trở thành tâm điểm công kích toàn cõi mạng. Ảnh: Pagesix

Nam diễn viên Shia LaBeouf sinh năm 1986 tại Los Angeles, Mỹ. Anh bắt đầu đóng phim khi chỉ mới 7 tuổi. Trong suốt sự nghiệp, nam tài tử trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới qua loạt tác phẩm như Fury, Charlie’s Angels: Full Throttle, Transformers, Disturbia,...