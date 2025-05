Ngày 13-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Trung (37 tuổi, ngụ xã Phước An, huyện Nhơn Trạch) để điều tra làm rõ hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Đối tượng Trung (áo xanh, ở giữa)

Vào trưa ngày 8-5, Trung điều khiển xe máy từ nhà tới nơi làm, khi đi gần ngã ba, Trung nhìn thấy xe ô tô của anh Lê Văn Sơn (34 tuổi, ngụ ấp Bà Trường, xã Phước An) đậu lấn ra đường cản trở lối đi.

Tức giận, Trung liền quay về nhà lấy dao rựa chém 4 nhát vào kính lái làm kính bị bể hư hỏng.

Phát hiện sự việc, nạn nhân trình báo công an. 1 ngày sau đó, Công an xã Phước An đã bắt được Trung, thu giữ 1 cây rựa tại nhà thuộc ấp Bà Trường.

Qua đấu tranh, cơ quan công an còn xác định vào tối ngày 26-4, Trung còn dùng dao rựa chém vào đèn hậu phụ bên phải phần đuôi xe ô tô của người đàn ông 38 tuổi làm đèn bị hỏng.