Sốc với loạt ảnh 18+ “thả rông” của Madonna ở tuổi U70

Với nhiều khán giả trẻ hiện nay, Madonna có thể chỉ là một cái tên xuất hiện trong qua những bài báo hay câu nói truyền miệng, hay chỉ những câu chuyện hoài niệm về nhạc Pop. Thế nhưng, trong suốt nhiều thập kỷ, bà từng là tâm điểm của làng nhạc toàn cầu, tạo ra những cơn địa chấn văn hoá và trở thành nguồn cảm hứng cho hàng loạt nghệ sĩ kế tiếp. Sau hơn 40 năm kể từ ngày ra mắt, Madonna vẫn bền bỉ ca hát trên sân khấu, đều đặn lưu diễn và góp mặt trong các chương trình giải trí, chứng minh sức sống hiếm có của một biểu tượng.

Nổi tiếng với hình tượng “bom sex” phóng khoáng, Madonna mới đây khiến dân tình “nhức nhức cái đầu” với loạt ảnh 18+ trên trang cá nhân. Bà đăng tải tấm hình selfie mặc một chiếc váy 2 dây viền hồng nhưng toàn bộ phần còn lại là vải xuyên thấu, để lộ hoàn toàn 100% vòng 1 qua camera. Mặc như không mặc, Madonna khiến dân tình nhức nhối với độ táo bạo đến Mark Zuckerberg cũng không thể “đánh gậy”.

Madonna đăng tải tấm hình selfie mặc một chiếc váy 2 dây viền hồng nhưng toàn bộ phần còn lại là vải xuyên thấu, để lộ hoàn toàn 100% vòng 1 qua camera

Trang phục thứ 2 là chiếc corset hồng nữ tính giúp bộ ngực của Madonna được đẩy lên như sắp trào ra ngoài. Bà còn vô tư pose những kiểu dáng nhạy cảm đến ngượng. Dù vậy, thần thái vẫn quan trọng nhất, Madonna vẫn tự tin khoe cá tính, ảnh nào cũng slay ngút ngàn. Ở tuổi 67, Madonna vẫn duy trì được sự trẻ trung ở cả ngoại hình lẫn tâm hồn. Sở hữu khối tài sản 800 triệu đô (khoảng 20.000 tỷ đồng), “nữ hoàng nhạc Pop” giờ đây chỉ cần làm đẹp, tận hưởng cuộc sống vương giả và lâu lâu chạy show cho đỡ buồn.

Trang phục thứ 2 là chiếc corset hồng nữ tính giúp bộ ngực của Madonna được đẩy lên như sắp trào ra ngoài

Nhìn vào những trang phục gây sốc gần đây, dễ thấy Madonna vẫn muốn vui vẻ và tung tăng bay nhảy. Các phụ kiện, trang phục đều toát ra sự nhí nhảnh dù thiết kế vẫn vô cùng hở hang. Madonna đã trải qua nhiều biện pháp thẩm mỹ để níu kéo tuổi xuân nhưng không thể phủ nhận, nhan sắc vẫn đẹp xuất sắc so với những người cùng thế hệ.

Loạt ảnh ngay lập tức thổi bùng tranh cãi trên mạng xã hội. Một bộ phận netizen tỏ ra sốc nặng, cho rằng Madonna đang “cố quá thành quá”, ăn mặc phản cảm, thậm chí không phù hợp với độ tuổi. Ở chiều ngược lại, không ít khán giả - đặc biệt là fan lâu năm - lại bênh vực Madonna hết mình. Họ cho rằng bà chỉ đang sống đúng với tinh thần nổi loạn vốn làm nên thương hiệu suốt hơn 40 năm qua.

Madonna chỉ đang sống đúng với tinh thần nổi loạn vốn làm nên thương hiệu suốt hơn 40 năm qua

Cũng có không ít bình luận trung lập cho rằng loạt ảnh gây tranh cãi là minh chứng rõ nét cho việc Madonna vẫn là Madonna - một nghệ sĩ luôn chủ động kiểm soát hình ảnh, sẵn sàng chấp nhận thị phi để giữ quyền tự do cá nhân. Dù yêu hay ghét, netizen đều phải thừa nhận: chỉ cần Madonna đăng ảnh, mạng xã hội lập tức dậy sóng, và sức hút của “Nữ hoàng nhạc Pop” chưa bao giờ thực sự nguội lạnh.

Madonna, sinh năm 1958, được mệnh danh là “Nữ hoàng nhạc pop” nhờ sự nghiệp kéo dài hơn bốn thập kỷ với hàng loạt bản hit toàn cầu như Like A Virgin, Vogue, Hung Up hay 4 Minutes . Bà không chỉ thành công ở mảng âm nhạc với doanh số hơn 400 triệu bản thu âm bán ra, mà còn ghi dấu ở điện ảnh, thời trang, sách ảnh và toàn bộ tour diễn luôn cháy vé.

Tầm ảnh hưởng của Madonna vượt ra ngoài âm nhạc, lan sang văn hóa đại chúng và các vấn đề xã hội

Tầm ảnh hưởng của Madonna vượt ra ngoài âm nhạc, lan sang văn hóa đại chúng và các vấn đề xã hội. Bà là người tiên phong trong việc thách thức chuẩn mực giới, tôn giáo và tình dục, thường xuyên gây tranh cãi nhưng cũng mở đường cho nhiều thế hệ nghệ sĩ nữ sau này. Các ca sĩ như Britney Spears, Lady Gaga, Beyoncé hay Dua Lipa đều thừa nhận chịu ảnh hưởng từ Madonna. Với khả năng kết hợp giữa nghệ thuật và thương mại, Madonna không chỉ trở thành biểu tượng pop toàn cầu mà còn là biểu tượng về nữ quyền và tự do sáng tạo trong ngành công nghiệp giải trí.