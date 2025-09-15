Sốc với hóa đơn điện hơn 5,1 triệu, gia đình ở Hà Nội tá hỏa khi biết nguyên nhân, lập tức viết thư cảm ơn EVN

Ngày 13/9 vừa qua, trên fanpage chính thức của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chia sẻ thông tin về một trường hợp khách hàng ở Hà Nội phản ánh hóa đơn tiền điện tăng bất thường. Sau khi kiểm tra, ngành điện phát hiện sự cố rò rỉ điện tiềm ẩn nguy hiểm cho gia đình.

Theo đó, gia đình chị Trang ở (Từ Liêm, Hà Nội) đã gửi đơn kiến nghị tới Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực Hà Nội phản ánh tình trạng hóa đơn tiền điện tăng bất thường trong nhiều tháng liền.

Ảnh minh họa

Cụ thể, từ tháng 5 đến tháng 8/2025, sản lượng điện tiêu thụ liên tục tăng cao so với cùng kỳ năm 2024, trong đó tháng 8 đạt 1.474 kWh với số tiền phải trả hơn 5,1 triệu đồng, cao gấp nhiều lần so với mức trung bình khoảng 1,5 triệu đồng/tháng trước đây.

Chị Trang cho biết gia đình chỉ có hai vợ chồng và một trẻ sơ sinh, không kinh doanh, không làm việc tại nhà. Gia đình khẳng định không thay đổi thói quen sinh hoạt, không mua sắm thêm thiết bị điện công suất lớn, nhưng khi liên hệ tổng đài EVN chỉ nhận được câu trả lời chung chung, thiếu thuyết phục.

Từ thực tế đó, chị Trang đã làm đơn đề nghị ngành điện kiểm tra, rà soát lại hệ thống đo đếm, giải thích rõ nguyên nhân và điều chỉnh hóa đơn nếu có sai sót, nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người sử dụng điện.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn, Điện lực Từ Liêm đã cử nhân viên đến kiểm tra công tơ, nhưng kết quả ban đầu không phát hiện dấu hiệu bất thường. Nhân viên kỹ thuật cho rằng hóa đơn tăng có thể do gia đình dùng điện nhiều hơn hoặc do rò rỉ ngầm trong hệ thống.

Không đồng tình với kết luận này, chị Trang thuê thợ điện độc lập kiểm tra toàn bộ đường dây, ổ cắm và thiết bị trong nhà, nhưng không phát hiện sự cố. Để chắc chắn, chị còn ngắt toàn bộ thiết bị, tắt cầu dao chính và theo dõi công tơ trong nhiều giờ, kết quả cho thấy không có hiện tượng rò rỉ.

Sau nhiều bước kiểm tra, chị Trang nghi ngờ có thể xảy ra sai sót trong quá trình ghi và truyền dữ liệu chỉ số điện tử. Gia đình đề nghị ngành điện rà soát lại dữ liệu các tháng liền kề, đối chiếu kỹ lưỡng và có hướng xử lý phù hợp, đảm bảo quyền lợi chính đáng của khách hàng.

Theo đó, ngay khi tiếp nhận đơn kiến nghị của khách hàng, Điện lực đã nhanh chóng cử cán bộ kỹ thuật tới kiểm tra và phát hiện sự cố nguy hiểm - rò điện ở dây cấp điện cho bình nóng lạnh của gia đình.