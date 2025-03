Sốc: Vợ minh tinh của tài tử Cha In Pyo nghi bị bắt khẩn cấp, ảnh áp giải phủ sóng truyền thông?

Chiều 8/3, tờ MoneyS đưa tin, cộng đồng mạng xứ Hàn trong 2 ngày qua náo loạn trước nghi vấn nữ minh tinh Shin Ae Ra - vợ tài tử Cha In Pyo - vừa bị bắt khẩn cấp vì có những giao dịch tài chính bất hợp pháp. Được biết, tin đồn xuất hiện rầm rộ sau khi trên mạng xã hội xứ kim chi lan truyền ảnh chụp màn hình loạt bài báo nghi đưa tin về vụ việc Shin Ae Ra bị cảnh sát áp giải sau khi lộ tẩy hành vi vi phạm pháp luật. Những bài báo này có những dòng tít gây xôn xao như "Shin Ae Ra bị bắt giữ khẩn cấp sau khi sự thật gây sốc được công bố", "Lộ ra tài liệu bí mật, Shin Ae Ra chính thức bị bắt"... Đáng chú ý, 1 bài báo trong số đó còn cho hay, vụ việc liên quan tới Shin Ae Ra vừa được đưa lên bản tin thời sự của kênh truyền hình JTBC.

Nghi vấn Shin Ae Ra bị bắt khẩn cấp đã khiến netizen xứ Hàn không khỏi ngỡ ngàng, âu cũng là bởi nữ diễn viên chưa từng dính bê bối đời tư nào kể từ khi ra mắt làng giải trí tới nay. Nhiều khán giả ngay lập tức đã tỏ ra hoài nghi về tính xác thực của ảnh chụp màn hình những bài báo nghi đưa tin bà xã Cha In Pyo bị cảnh sát bắt giữ.

Cộng đồng mạng dậy sóng trước loạt ảnh chụp màn hình các bài báo nghi đưa tin về vụ việc Shin Ae Ra bị cảnh sát bắt giữ khẩn cấp vì giao dịch tài chính bất hợp pháp

Và trong ngày 8/3, nữ minh tinh Shin Ae Ra đã chính thức lên tiếng bác bỏ mạnh mẽ tin đồn cô bị cảnh sát bắt khẩn cấp vì vi phạm pháp luật qua story Instagram: "Những tin tức đó hoàn toàn không đúng sự thật. Đối tượng xấu đã sử dụng deepfake để đánh lừa mọi người. Tôi thường bỏ qua những nội dung nhảm nhí như vậy, nhưng lần này tôi quyết định lên tiếng làm rõ vì nhận ra nhiều người đã bị tổn thương từ tin đồn. Tôi xin khẳng định rằng tôi không hề nhận được những khoản tiền bất chính hàng tháng từ các hoạt động đầu tư cổ phiếu, tiền điện tử". Đồng thời, vợ Cha In Pyo còn tuyên bố đang cân nhắc nhờ pháp luật can thiệp nhằm đáp trả đối tượng tung tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh dự nữ diễn viên.

Nữ diễn viên bác bỏ mạnh mẽ tin đồn cô bị bắt khẩn cấp, đồng thời tuyên bố sẽ khởi kiện kẻ tung tin đồn ác ý

Shin Ae Ra sinh năm 1969, ra mắt làng giải trí khi mới 20 tuổi. Nữ diễn viên trở nên quen mặt với khán giả của làn sóng Hallyu qua các bộ phim ăn khách như Bad Housewife, Love In Your Arms… Nữ nghệ sĩ kết hôn với tài tử đình đám Cha In Pyo vào năm 1995. 3 năm sau đó, 2 ngôi sao chào đón cậu con trai đầu lòng. Ngoài ra, cặp đôi quyền lực còn nhận nuôi thêm 2 con gái và yêu thương họ như con đẻ.