Sốc visual tài tử điện ảnh đẹp nhất Việt Nam, chỉ nói 1 câu mà khiến 3 triệu người đổ gục

Mới đây nhất, một đoạn clip dài hơn 1 phút xuất hiện trên nền tảng TikTok và hút về 3 triệu người xem cùng lượng tương tác khủng chỉ sau chưa đầy 2 ngày đăng tải. Lý do đoạn clip này viral đến vậy là bởi sự xuất hiện của NSƯT Chánh Tín - người được mệnh danh là tài tử điện ảnh đẹp trai nhất Việt Nam.

Đoạn clip đang cực viral của NSƯT Chánh Tín

Những hình ảnh trong đoạn clip ngắn này đều được trích từ bộ phim nổi đình đám một thời Tóc Gió Thôi Bay của nghệ sĩ Chánh Tín và “cành vàng lá ngọc” - NSND Thu Hà. Một tác phẩm với 2 nhan sắc thuộc hàng biểu tượng của điện ảnh Việt, dễ hiểu khi mỗi lần có ai đó nhắc tới trên mạng xã hội, phim lại viral và nhận về vô vàn lời khen. Riêng ở đoạn clip này, nhân vật của nam nghệ sĩ khiến khán giả phát cuồng bởi những câu thoại khi tán tỉnh, lúc vỗ về, động viên vô cùng ngọt ngào dành cho nữ chính.

Đặc biệt lời thoại “Không sao, em đi công chuyện cho anh mà” là được quan tâm nhiều nhất. Ở phân cảnh này, khi thấy vợ mình đi về muộn, quá giờ cơm, để vợ không bị quở trách, người chồng đã dặn dò rất kỹ, rằng nếu mẹ có hỏi thì cứ nói mình đi công chuyện cho chồng. Một lời thoại vừa chỉ dẫn tận tình, vừa động viên, vỗ về khiến khán giả phát cuồng vì nó tình hơn cả vạn lời yêu thương hoa mỹ nhưng sáo rỗng. So với vô số tổng tài trên những bộ phim ngôn tình hiện đại thời nay, chỉ một câu thoại của nghệ sĩ Chánh Tín cũng có thể khiến tất cả “out trình”. Câu từ chân thành kết hợp với giọng nói trầm ấm của cố nghệ sĩ làm nên một trong những thước phim tình cảm kinh điển của điện ảnh Việt.

Khán giả phát cuồng với lời thoại của nam nghệ sĩ

NSƯT Nguyễn Chánh Tín được khán giả Việt Nam nhớ đến không chỉ như một nghệ sĩ tài năng, mà còn là tài tử đẹp trai bậc nhất của điện ảnh Việt. Thời hoàng kim, ông sở hữu vẻ ngoài lãng tử, phong trần, đôi mắt sâu cuốn hút cùng phong thái lịch lãm khiến hàng triệu khán giả say mê. Người ta thường gọi Chánh Tín là “người đàn ông đẹp nhất màn ảnh Việt”, và cho đến nay, ngay cả khi ông đã qua đời, vẫn chưa có hậu bối nào đủ sức vượt qua hình tượng tài tử điện ảnh ấy.

Sự nghiệp của Chánh Tín gắn liền với nhiều vai diễn để đời. Đỉnh cao là hình tượng Nguyễn Thành Luân trong loạt phim Ván Bài Lật Ngửa thập niên 1980, một vai diễn đã khắc sâu vào tâm trí nhiều thế hệ. Ngoài ra, ông còn tham gia hàng chục tác phẩm khác, từ Hạnh Phúc Trong Đời Thường, Người Không Mang Súng cho đến Dòng Máu Anh Hùng với vai trò nhà sản xuất, góp phần nâng tầm điện ảnh Việt Nam.

Thời kỷ đỉnh cao nhan sắc của nam nghệ sĩ

Không chỉ đẹp trai, Chánh Tín còn là người nghệ sĩ hết mình vì nghệ thuật. Dù có lúc gặp biến cố, ông vẫn sống và cống hiến cho phim ảnh đến cuối đời. Hình ảnh người tài tử phong trần, vừa lịch lãm vừa gai góc của ông trở thành chuẩn mực mà khán giả luôn nhắc nhớ. Với Chánh Tín, nhan sắc không chỉ là món quà tạo hóa, mà còn là biểu tượng của một thế hệ vàng son điện ảnh Việt.