Sốc visual nam thần nghìn tỷ Vbiz như xé sử bước ra, diễn xuất đỉnh cao cả đời chưa từng thất bại

Những ngày gần đây, mạng xã hội liên tục xuất hiện các bài đăng bàn luận sôi nổi về Tận Hiến – bộ phim mới lên sóng khung giờ vàng và nhanh chóng thu hút sự chú ý từ đông đảo khán giả. Được thực hiện bởi Điện ảnh Công an nhân dân, tác phẩm tái hiện đầy chân thực và giàu cảm xúc hành trình chiến đấu âm thầm của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trên đất Lào trong giai đoạn 1957-1977. Bên cạnh nội dung giàu chiều sâu cùng màu sắc chính luận hiếm hoi trên màn ảnh nhỏ hiện tại, nhân vật do Hứa Vĩ Văn đảm nhận cũng trở thành tâm điểm được netizen đặc biệt quan tâm.

Hứa Vĩ Văn gây ấn tượng mạnh với tạo hình đậm chất phong trần, gai góc nhưng vẫn toát lên vẻ điềm tĩnh của một điệp viên hoạt động ngầm. Bộ ria mép mỏng, làn da sạm nắng cùng gương mặt góc cạnh khiến nam diễn viên mang thần thái như bước ra từ những thước phim chiến tranh xưa cũ. Chỉ cần diện sơ mi cổ tàu hay bộ quần tây mang hơi thở thập niên cũ, anh đã toát lên sự nam tính, phảng phất hình ảnh của những chiến sĩ tình báo từng sống giữa ranh giới sinh tử.

Đặc biệt, ánh mắt của Hứa Vĩ Văn là chi tiết được nhiều khán giả chú ý. Đó là kiểu ánh nhìn chất chứa sự từng trải và cô độc, như thể nhân vật đã mang trên vai quá nhiều bí mật không thể gọi tên. Đứng giữa bối cảnh Viêng Chăn cũ kỹ, đội chiếc mũ tối màu và châm điếu thuốc trên môi, nam diễn viên vừa lãng tử vừa nhuốm màu thời cuộc.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cho rằng Hứa Vĩ Văn mang đến hình ảnh một điệp viên vừa phong trần vừa bí ẩn, khác hẳn kiểu nam chính thường thấy trên màn ảnh Việt. Không ít bình luận nhận xét nam diễn viên như “xé sử bước ra” từ hình tượng Thượng tá Nguyễn Thiệu Giốc.

Sau 25 năm hoạt động nghệ thuật, Hứa Vĩ Văn cho biết đây là lần đầu tiên anh đảm nhận một nhân vật có nhiều “phiên bản” tâm lý đến vậy. Chính sự đa diện, phức tạp trong nội tâm Nguyễn Thành đã khiến nam diễn viên hứng thú nhận lời tham gia dự án, đồng thời cho anh cơ hội thể hiện màu sắc diễn xuất mà trước đây chưa có dịp khai thác trọn vẹn.

Hai tập 5 và 6 phát sóng tối 17/5 được xem là bước ngoặt quan trọng của phim khi đánh dấu hành trình đầu tiên của Nguyễn Thành tại “chợ tình báo” Viêng Chăn (Lào), nơi được ví như hang ổ của DNC, cơ quan tình báo phối hợp giữa CIA và chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Đúng như dự báo từ tổ chức trong nước, đây là một “địa ngục trần gian” với hàng loạt màn tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần nhằm bẻ gãy ý chí các chiến sĩ cách mạng. Tuy nhiên, bằng lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc cùng ý chí kiên cường, Nguyễn Thành vẫn vượt qua thử thách đầu tiên để từng bước cắm rễ giữa lòng địch, mở màn cho chuỗi nhiệm vụ tình báo đầy hiểm nguy.

Điểm khiến nhiều khán giả thích thú ở giai đoạn này chính là cách bộ phim khai thác những màn đấu trí diễn ra ngay bên trong tâm trí Nguyễn Thành. Trong chốn ngục tù của DNC, nhân vật như bị chia thành hai nửa đối lập: một bên là nỗi sợ hãi, hoang mang rất con người; bên còn lại lại cố giữ sự tỉnh táo, liên tục tự trấn an để không sụp đổ. Ngay cả khi bắt đầu trà trộn vào hàng ngũ đối phương, những cuộc đối thoại nội tâm ấy vẫn tiếp tục xuất hiện, tạo nên cảm giác căng thẳng và cô độc bao trùm nhân vật.

Giữa đất khách đầy rẫy cạm bẫy, dù phía sau vẫn có gia đình làm điểm tựa tinh thần, Nguyễn Thành trên thực tế gần như phải một mình tồn tại và chiến đấu. Chính vì thế, người đồng hành lớn nhất của anh không ai khác ngoài bản thân mình. Bộ phim cũng không xây dựng Nguyễn Thành theo mô-típ “siêu anh hùng” bất khả chiến bại, mà khắc họa anh như một con người bằng xương bằng thịt - biết đau đớn, biết sợ hãi nhưng vẫn lựa chọn bước tiếp.