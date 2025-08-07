Sốc trước hành động của tình cũ Taylor Swift sau ca sinh nở của vợ

Vào ngày 6/8, Calvin Harris thông báo anh và bà xã Vick Hope đã đón con trai đầu lòng. Em bé chào đời vào ngày 20/7, được đặt tên Micah. Đáng chú ý, ngoài khoe con trai đầu lòng, Calvin Harris còn khiến cư dân mạng sốc nặng khi đăng tải ảnh chụp cách anh xử lý nhau thai của vợ sau khi sinh con. Bức ảnh không làm mờ này của nam DJ giàu bậc nhất thế giới khiến gần 1 triệu người khiếp sợ.

Dưới bài đăng của Calvin Harris, cư dân mạng yêu cầu anh xóa hình ảnh "trần trụi" gây sợ hãi liên quan đến ca sinh nở của vợ đi. Không ít người còn đánh giá hành động của Calvin Harris quá kinh khủng, đồng thời cho rằng Taylor Swift đã vô cùng may mắn khi ngày xưa bỏ vội và không cưới nam DJ này. Trước làn sóng phản ứng tiêu cực của cư dân mạng, Calvin Harris vẫn phớt lờ, chưa xóa bỏ những hình ảnh gây rùng mình trên trang cá nhân.

Calvin Harris sinh năm 1984, là 1 trong những DJ kiêm nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu thế giới. Anh từng giành giải Grammy và sở hữu loạt hit như Summer, This Is What You Came For, Feel So Close... Theo số liệu Forbes, Calvin Harris hiện là DJ giàu bậc nhất thế giới với tài sản 300 triệu USD (7.350 tỷ đồng).

Trước khi kết hôn với MC Vick Hope vào tháng 9/2023, Calvin Harris từng hẹn hò với nhiều mỹ nhân. Trong đó, mối tình tiêu tốn nhiều giấy mực báo giới nhất của anh là với Taylor Swift. Họ bắt đầu hẹn hò từ tháng 3/2015. Tuy nhiên, sau 15 tháng bên nhau, cả 2 thông báo đường ai nấy đi. Nguyên nhân đổ vỡ của đôi "trai tài gái sắc" này vào năm 2016 được cho biết là vì Taylor Swift cảm thấy Calvin Harris không nghiêm túc trong mối quan hệ tình cảm.

Hậu chia tay, cặp đôi nổi tiếng tố nhau rầm rộ. Calvin Harris thường xuyên lên báo kể về chuyện đã hẹn hò với Taylor Swift. Drama nhất trong chuyện tình này có lẽ là việc Taylor và Calvin đã cùng nhau hợp tác sản xuất ra bài This Is What You Came For , hit từng làm mưa làm gió của Rihanna. Đây là bài hát đã được Taylor chắp bút sáng tác nhưng khi phát hành, Calvin Harris lại cắt hết mọi thông tin liên quan đến tình cũ trong bản hit này. Đến năm 2019, trong album Lover, Taylor Swift sáng tác hẳn ca khúc I Forgot That You Existed "tế" tình cũ, đồng thời cũng là một lời tuyên bố Calvin Harris không còn nằm trong ký ức của cô.

Taylor Swift và Calvin Harris chia tay không êm đẹp. Đây cũng là mối tình ồn ào nhất của Taylor

