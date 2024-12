Sốc trước hành động cư xử với mẹ chồng của người đẹp phim "Sex is Zero"

Nhắc tới phim "Sex is Zero" là khán giả nghĩ ngay tới Ham So Won. Bởi có lẽ bộ phim này là điểm sáng hiếm hoi trong sự nghiệp mờ nhạt của nữ diễn viên kiêm hoa hậu này.

Năm 2018, người đẹp phim "Sex is Zero" gây xôn xao dư luận khi lấy chồng kém 18 tuổi người Trung Quốc. Sau đó cuộc sống hôn nhân của cặp vợ chồng lệch tuổi thường xuyên trở thành tâm điểm bàn tán. Nhất là tại thời điểm Ham So Won tham gia show thực tế Flavor of Wife của TV Chosun.

Ngoài những tình huống giữa hai vợ chồng, khán giả còn cực sốc khi chứng kiến cách cư xử của người đẹp phim "Sex is Zero" với mẹ chồng. Nữ diễn viên không ít lần tỏ thái độ khó chịu, cãi tay đôi, thậm chí mắng mẹ chồng trước máy quay, kể cả khi chồng cũng đang có mặt tại đó.

Ham So Won cùng chồng và mẹ chồng

Ham So Won yêu cầu mẹ chồng không bật đèn phòng vào ban ngày kể cả khi không đủ ánh sáng tự nhiên, nặng lời mắng mẹ chồng làm tốn điện khi thấy bà mở cửa tủ lạnh 13 giây. Có lần, cô còn trợn mắt "chấn chỉnh" việc mẹ chồng không mặc đồ chỉn chu cho cháu.

Chồng trẻ của Ham So Won chỉ có thể bất lực trước cách vợ đối xử với mẹ. Anh dường như không có tiếng nói trong gia đình vì vợ vừa lớn tuổi hơn vừa là trụ cột kinh tế, còn bản thân chỉ ở nhà chăm sóc con.

Khoảnh khắc mỹ nhân phim "Sex is Zero" trợn mắt với mẹ chồng khiến khán giả kinh ngạc

Ham So Won sinh năm 1976, nổi tiếng nhờ vai Kim Hyun Hee trong phim "Sex is Zero" (Tình dục là chuyện nhỏ) ra rạp năm 2002. Nữ diễn viên người Hàn từng khá được yêu thích ở một số nước châu Á. Mỹ nhân gợi cảm này cũng từng đoạt danh hiệu Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương năm 1997.