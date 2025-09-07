Sốc: Thủ môn tử vong ngay sau khi dùng ngực cản phá penalty

Thủ môn 34 tuổi Antonio Edson dos Santos Sousa, đã gục ngã xuống sân và qua đời chỉ vài giây sau khi cứu thua quả phạt đền trong trận đấu tại bang Para, Brazil.

Sự cố đầy bi kịch xảy ra tại thị trấn Augusto Correa, trong khuôn khổ giải đấu futsal kỷ niệm ngày độc lập của Brazil. Khoác áo đội Sind Motos, cầu thủ nghiệp dư Sousa đã dùng ngực cản phá cú sút mạnh từ chấm 6m.

Theo đoạn clip ngắn được ghi lại, thủ môn Sousa bước tới ăn mừng cùng đồng đội sau khi cản phá quả penalty. Thế nhưng, chỉ vài giây sau, anh loạng choạng ngã vào vòng tay một đồng đội rồi đổ gục xuống sàn. Dù được cấp cứu và chuyển khẩn cấp đến bệnh viện, Sousa không qua khỏi.

Sousa dùng ngực cản phá penalty.

Sousa ngã xuống sân sau khi ăn mừng vì cản phá được quả penalty.

"Chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự ra đi của Antonio Edson dos Santos Sousa - một cầu thủ tận tụy, tài năng và luôn truyền cảm hứng cả trong lẫn ngoài sân. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, bạn bè và toàn thể cộng đồng futsal", Liên đoàn futsal bang Para ra thông điệp.

Chính quyền địa phương lập tức hoãn các trận đấu trong ngày tiếp theo để tưởng niệm thủ môn xấu số.

Hiện nguyên nhân tử vong chưa được công bố. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng cú bóng mạnh trúng ngực có thể dẫn đến "commotio cordis" - tình trạng rối loạn nhịp tim nguy hiểm từng gây ra nhiều ca đột tử trên sân.

Trước đó tháng 6/2025, thủ môn Roberto Peterson, 33 tuổi, cũng qua đời tại bang Santa Catarina sau khi bị bóng sút trúng bụng, dẫn đến ngừng tim.