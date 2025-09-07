“Cái dớp” khiến Thái Lan dễ thua đau ở chung kết, ngậm ngùi nhìn đối thủ đoạt chức vô địch?

Vào lúc 20h00 hôm nay (7/9), tuyển Thái Lan sẽ chạm trán Iraq ở trận tranh chức vô địch King’s Cup 2025. Dù có lợi thế sân nhà nhưng “Voi chiến” đang có nhiều lý do để phải lo lắng.

Có một yếu tố khiến Thái Lan phải đặc biệt quan ngại khi đối đầu Iraq. Theo đó, “Voi chiến” có thành tích đối đầu rất lép vế mỗi khi phải chạm trán Iraq. Thống kê cho thấy, hai đội từng chạm trán 17 lần trong quá khứ. Thái Lan chỉ thắng vỏn vẹn 2 trận nhưng thua tới 10, hoà 5 trước đối thủ từ Tây Á.

Lần gần nhất mà Thái Lan có thắng được Iraq cũng đã cách đây tới 17 năm, kể từ trận giao hữu với tỷ số 2-1 từ năm 2008.

Tính trong 3 lần chạm trán gần nhất kể từ năm 2016 tới nay, Iraq toàn thắng trước Thái Lan, trong đó có trận thắng 4-0 ở vòng loại World Cup 2022.

Cách đây 2 năm ở chung kết King’s Cup 2023, Thái Lan cũng chạm trán Iraq. Dù Iraq không có lực lượng mạnh nhất nhưng họ cuối cùng vẫn đánh bại Thái Lan cực kỳ nghẹt thở với tỷ số luân lưu 5-4 sau khi hai đội hoà nhau 2-2 ở hai hiệp chính là hai hiệp phụ.

Rất khó để tuyển Thái Lan có thể đánh bại Iraq ở trận tranh chức vô địch King's Cup vào tối nay.

Ở lần tái ngộ nhau vào tối nay, Iraq vẫn được đánh giá nhỉnh hơn về lực lượng và phong độ. Trong khi đó, Thái Lan chỉ có duy nhất lợi thế sân nhà nhưng điều đó khả năng vẫn chưa đủ để “Voi chiến” phục thù trước đối thủ và có thể lên ngôi vô địch King’s Cup.

Nếu không có bất ngờ xảy ra, Thái Lan rất có thể sẽ thêm lần gục ngã trước Iraq. Nếu kịch bản đó xảy ra, tuyển Thái Lan gần như chắc chắn sẽ không thể gia tăng cách biệt trên BXH FIFA với tuyển Việt Nam, trong bối cảnh tuyển Việt Nam không có trận đấu quốc tế nào trong tháng 9 này.