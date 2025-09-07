Chịu 23 bàn thua, một đội ở Đông Nam Á bị loại sớm với kỷ lục “siêu tệ”

U23 Brunei là đội đang tạo ra những “kỷ lục buồn” ở vòng loại giải U23 Đông Nam Á 2026. Ở lượt trận đầu tiên tại bảng H, họ để thua 0-13 trước Qatar. Đây cũng là kỷ lục về trận thua đậm nhất trong lịch sử của U23 Brunei kể từ khi đội bóng này được thành lập.

Sang lượt trận thứ hai gặp Bahrain (kết thúc vào rạng sáng 7/9), U23 Brunei tiếp tục vỡ trận và để thua tới 0-10. Trong trận này, U23 Brunei sớm nhận bàn thua ngay phút thứ 3. Khi hiệp 1 khép lại, họ đã bị dẫn tới 0-5. Sang hiệp hai, đại diện của Đông Nam Á tiếp tục vỡ trận và nhận thêm 5 bàn thua nữa.

Kết quả này nối dài thành tích bết bát của Brunei khi tham dự đấu trường châu Á. Họ đã phải nhận tới 23 bàn thua, chưa ghi được bàn thắng nào sau 2 lượt trận và tất nhiên là đã bị loại.

U23 Brunei bị loại sau 2 trận thua cực đậm.

U23 Brunei là một trong hai đội có thành tích tệ nhất ở vòng loại giải châu Á 2026 tính tới thời điểm hiện tại, cùng với Quần đảo Bắc Mariana (24 bàn thua sau 2 trận).

Ở lượt cuối, U23 Brunei sẽ gặp Ấn Độ, đội đang xếp nhì bảng H với 3 điểm. Rất nhiều khả năng U23 Brunei sẽ nhận thêm một trận thua đậm, qua đó khép lại hành trình tại vòng loại giải châu Á với thành tích cực tệ.

Ngoài Brunei thì hiện có 4 đội khác ở khu vực Đông Nam Á cũng chính thức bị loại khỏi vòng loại U23 châu Á 2026, gồm Lào, Singapore, Timor Leste và Myanmar. Trong khi đó, khả năng bị loại cả Indonesia, Campuchia, Malaysia cũng là rất cao.



