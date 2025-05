Sốc: Selena Gomez bị "bóc trần" không phải là tỷ phú, còn nợ nần chồng chất?

Cuối tuần qua, Forbes đã công bố báo cáo về các vấn đề tài chính tại Wondermind - startup về sức khỏe tinh thần do "bà trùm" kinh doanh Selena Gomez đồng sáng lập. Công ty này đã không trả lương cho nhân viên, người làm tự do và nhà cung cấp trong những tuần gần đây. Sau đó, vào thứ Hai, một nguồn tin nắm rõ tình hình đã xác nhận rằng chín nhân viên đã bị sa thải và được trả hai tuần lương thôi việc, chỉ còn lại bốn người.

Báo cáo của Forbes tiết lộ rằng startup này được Selena Gomez thành lập vào năm 2021 cùng với mẹ Mandy Teefey và doanh nhân Daniella Pierson (người đã rời đi vào năm 2023). Hiện Wondermind đã nợ hàng chục nghìn đô la – nếu không muốn nói là nhiều hơn – các khoản nợ tồn đọng, mà công ty cho biết đã thanh toán sau đó.

Công ty của mẹ con Selena Gomez nợ lương nhân viên

Trong một cuộc trò chuyện được ghi âm và chia sẻ với Forbes, Mandy Teefey - người cũng là CEO của Wondermind, nói với nhân viên rằng bà đã thế chấp nhà riêng để duy trì hoạt động của startup đang gặp khó khăn này. Không ngạc nhiên, tin tức về rắc rối tại Wondermind đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng: Selena Gomez thực sự có thể giàu đến mức nào, nếu một startup do cô đồng sáng lập không thể trả lương cho nhân viên hoặc các hóa đơn của mình?

Vào tháng 9 năm 2024, Bloomberg đưa tin tài sản ròng của Gomez là 1,3 tỷ đô la (33.709 tỷ đồng) nhờ dòng sản phẩm trang điểm Rare Beauty, được thành lập vào năm 2019 và ra mắt vào năm 2020. Nhiều hãng truyền thông sau đó cũng gọi Selena Gomez là tỷ phú. Dựa trên báo cáo của Forbes, Gomez rất giàu có, nhưng ước tính tài sản của cô vào khoảng 700 triệu đô la (18.151 tỷ đồng). Con số này vẫn xếp cựu ngôi sao Disney vào hàng ngũ những nữ doanh nhân tự thân giàu có nhất nước Mỹ – và là một trong những người nổi tiếng giàu nhất – nhưng việc phân tích tài sản của cô giúp giải thích tại sao cô có thể có phần hạn chế về số tiền có thể hoặc sẵn sàng đổ vào Wondermind.

Tài sản lớn nhất của Selena Gomez là cổ phần ước tính 51% của cô trong Rare Beauty. Các nhà đầu tư được biết đến của Rare Beauty chỉ có công ty cổ phần tư nhân New Theory Ventures, được thành lập bởi Nikki Eslami, và CEO của Rare Beauty, Scott Friedman. Là CEO của công ty kể từ khi thành lập, Friedman trước đây đã lãnh đạo NYX Cosmetics của Toni Ko, một thành viên khác trong danh sách phụ nữ tự thân, cho đến năm 2017, khi ông giúp bà bán công ty này cho L’Oréal với giá 500 triệu đô la (12.965 tỷ đồng).

Selena Gomez rất giàu, nhưng chưa phải tỷ phú

Một hồ sơ năm 2021 nộp cho thành phố Southaven, Mississippi, liệt kê các công ty nắm giữ của Selena Gomez, Eslami và Friedman là đối tác trong Rare Beauty LLC. Nó cũng nhắc đến Julius Salerno, người đồng sáng lập công ty nối tóc cũ của Eslami là Bellami, mặc dù không rõ liệu ông có cổ phần hay không. (Eslami và Friedman không trả lời về điều này, Salerno hiện không thể liên lạc được để trả lời). Công ty mỹ phẩm này bán các sản phẩm của mình độc quyền tại Sephora và thông qua trang web của Rare Beauty. Nó đã trở thành một cú hit phần lớn nhờ sự phổ biến của phấn má dạng lỏng. Trong một hồ sơ của bang California, Rare Beauty báo cáo doanh thu 367 triệu đô la (9516 tỷ đồng) vào năm 2023, năm gần nhất có thông tin.

Nhìn chung, Forbes định giá công ty Rare Beauty LLC vào khoảng 1,3 tỷ đô la (33.709 tỷ đồng) dựa trên phản hồi từ các nhà phân tích ngành làm đẹp, nhưng cũng lưu ý rằng định giá đã giảm trong những tháng gần đây. Lý do đến từ sự cạnh tranh khốc liệt từ các thương hiệu khác, do trang điểm là 1 lĩnh vực tương đối dễ gia nhập.

Ngoài Rare Beauty, Selena Gomez đã thu về ước tính 90 triệu đô la (2333 tỷ đồng) tổng thu nhập trong những năm qua từ các chương trình truyền hình, âm nhạc, hợp đồng quảng cáo và các chuyến lưu diễn. Con số này bao gồm 30 triệu đô la (777 tỷ đồng) cô nhận được từ sự hợp tác năm 2017 với Puma và ước tính 24 triệu đô la (622 tỷ đồng) từ loạt phim hài đoạt giải Emmy Only Murders in the Building, nơi cô vừa là nhà sản xuất điều hành vừa đóng vai chính, cùng với Steve Martin và Martin Short. Cô cũng có một vai diễn nổi bật trong bộ phim được đề cử giải Oscar Emilia Pérez, giúp cô đã được đề cử giải Quả cầu vàng cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong một bộ phim điện ảnh. Và cô đã sản xuất điều hành loạt phim gây tranh cãi nhưng ăn khách của Netflix 13 Reasons Why.

Selena Gomez có nguồn thu lớn từ hãng mỹ phẩm Rare Beauty

Năm 2020, Gomez đã trả gần 5 triệu đô la (129 tỷ đồng) cho ngôi nhà của cô ở Encino, nơi cô quay ba mùa đầu tiên của chương trình nấu ăn Selena + Chef. Gần đây nhất, cô đã mua một bất động sản trị giá 35 triệu đô la (907 tỷ đồng) ở Beverly Hills cùng với vị hôn phu - nhà sản xuất âm nhạc Benny Blanco.

Đại diện của Selena Gomez đã từ chối bình luận về phân tích tài sản ròng của Forbes. Selena Gomez, hiện 32 tuổi, bắt đầu sự nghiệp ở tuổi lên 10 khi cô được chọn vào vai Gianna trong loạt phim Barney and Friends từ năm 2002 đến 2004. Bước đột phá lớn của cô đến ba năm sau đó, vào năm 2007, khi cô đảm nhận vai chính Alex Russo trong loạt phim Wizards of Waverly Place của Disney Channel. Giống như nhiều ngôi sao Disney một thời, Selena Gomez chuyển hướng sang âm nhạc. Cô phát hành album đầu tiên vào năm 2008 và đã phát hành thêm sáu album nữa kể từ đó. Album gần đây nhất của cô là sự hợp tác với Benny Blanco, ra mắt vào tháng Ba.

Tuy nhiên, vì Selena Gomez không thực hiện tour diễn âm nhạc nào kể từ năm 2016, nên cô không kiếm được nhiều tiền mặt như một số nghệ sĩ giải trí giàu có khác - chẳng hạn như Taylor Swift và Beyoncé – những người đã bỏ túi hàng trăm triệu đô la trong những năm qua, đặc biệt là từ các chuyến lưu diễn, theo ước tính của Forbes.

Không rõ Selena Gomez đã bỏ bao nhiêu tiền của riêng mình vào Wondermind trong những năm qua. Năm 2022, một năm sau khi ra mắt, công ty đã huy động được 5 triệu đô la (129 tỷ đồng) với mức định giá 100 triệu đô la (2590 tỷ đồng) trong vòng gọi vốn Series A do Serena Ventures của Serena Williams dẫn đầu, với sự tham gia của văn phòng gia đình của tỷ phú bất động sản Barry Sternlicht. (Sequoia Capital và Lightspeed Ventures được liệt kê trong PitchBook và các báo cáo truyền thông khác là nhà đầu tư, nhưng cả hai công ty đều nói với Forbes rằng điều đó không chính xác). Wondermind đã gặp khó khăn trong việc đảm bảo thêm nguồn vốn bên ngoài kể từ đó. Theo một cựu nhân viên, người đã nói chuyện với điều kiện giấu tên, Mandy Teefey nói với người này rằng bà và Selena Gomez đã bỏ 8 triệu đô la (207 tỷ đồng) tiền riêng của họ vào công ty tính đến giữa năm 2023. Gần đây hơn, Mandy Teefey nói với nhân viên rằng công ty đã gần hoàn tất vòng gọi vốn Series B, nhưng điều đó đã không thành hiện thực.

Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm vào ngày 31/3, khi nhân viên không nhận được lương và nhận được email thông báo rằng phúc lợi y tế của họ đã bị chấm dứt hai tuần trước đó. Công ty lại chậm trễ trả lương vào ngày 30/4, và tại cuộc họp nhân viên ngày 8/5, Mandy Teefey nói rằng bà đã thế chấp nhà riêng để giúp trang trải các khoản nợ. Tất cả những điều đó đã dẫn đến việc sa thải nhân viên, tuy nhiên một phát ngôn viên của Wondermind nói rằng điều đó “không liên quan gì” đến việc nhiều nhân viên trước đó đã nói chuyện với Forbes về những khó khăn tài chính của công ty.

Mẹ Selena Gomez phải thế chấp nhà để duy trì hoạt động của Wondermind

Trong khi đó, Selena Gomez, người mà một số nhân viên nói rằng hầu như không tham gia vào startup về sức khỏe tinh thần, vẫn tiếp tục lịch trình bận rộn của riêng mình. Cô đang quay mùa thứ năm của Only Murders in the Building ở Thành phố New York và tập trung vào Rare Beauty. Vào ngày 2/5, Selena Gomez, người có 420 triệu người theo dõi trên Instagram, đăng rằng cô đã gây bất ngờ cho những người tham dự sau khi xuất hiện tại Hội nghị thượng đỉnh về Sức khỏe Tinh thần của Rare Beauty được tổ chức ở Los Angeles. Mặc dù cô vẫn rất gắn bó với công ty trang điểm, các chuyên gia trong ngành dự đoán sự thành công của công ty sẽ vượt ra ngoài sức mạnh ngôi sao của Selena Gomez.

Ashleigh Barker, người đứng đầu bộ phận làm đẹp và chăm sóc cá nhân tại công ty tư vấn ngân hàng đầu tư Lincoln International, cho biết: “Thực tế là đây không phải là thương hiệu làm đẹp của Selena Gomez, mà là Rare Beauty và nó đại diện cho một điều gì đó rất phù hợp với Selena, cùng câu chuyện cũng như thông điệp của cô ấy gửi đến những người theo dõi… Việc thương hiệu có thể tự đứng vững mà không cần cô ấy ở vị trí lãnh đạo, tôi nghĩ đó là điều giúp tạo nên sự bền vững". Đối với Selena Gomez, không còn nghi ngờ gì nữa sau 22 năm trong ngành và thành công ở rất nhiều lĩnh vực, bao gồm một lượng fan hâm mộ khổng lồ và trung thành, cô có lẽ còn nhiều chương khác ở phía trước.