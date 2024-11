Sốc: Rò rỉ ảnh nóng và clip Justin Bieber trong tiệc thác loạn của ông trùm Diddy?

Ngày 7/11, MXH Weibo bất ngờ lan truyền 2 bức ảnh nóng và 1 clip sốc của Justin Bieber với Diddy. Loạt khoảnh khắc nhạy cảm nói trên của giọng ca Baby được cho là rò rỉ từ những bữa tiệc thác loạn do ông trùm nhạc rap tai tiếng tổ chức. Theo đó, bức ảnh đầu tiên là khoảnh khắc Justin Bieber selfie với tư thế tay vô cùng nhạy cảm, còn bức ảnh thứ 2 ghi lại hành động "hoàng tử nhạc pop" cùng 1 người bạn hôn 1 cô gái.

Trong khi đó, đoạn clip Justin Bieber xuất hiện bên Diddy lại gây bàn tán với hình ảnh nam ca sĩ được cho là bị ép nhảy múa, quỳ gối uống cả chai rượu để mua vui cho ông trùm và những vị khách quyền lực xung quanh. Nam ca sĩ bị soi biểu cảm cam chịu, gượng gạo phục tùng mệnh lệnh của Diddy. "Thương cho Justin Bierber, bản thân đã loạng choạng và say khướt nhưng vẫn phải nhảy múa phục vụ, quỳ gối uống rượu mua vui trong tiếng reo hò của Diddy và đám khách mời", tài khoản đăng tải video Justin Bieber tham dự tiệc sinh nhật của Diddy viết.

Trên MXH Weibo đang lan truyền 2 bức ảnh nhạy cảm của Justin Bieber (ảnh đã được xử lý)

Netizen xứ Trung soi ra khoảnh khắc Justin Bieber gượng gạo nhảy múa với biểu cảm không mấy vui vẻ...

Hiện, từ khóa "Justin Bieber và Diddy" vào top 5 chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất trên MXH Weibo. Những hình ảnh gây sốc nói trên vẫn đang được lan truyền trên MXH Trung Quốc với tốc độ chóng mặt. Dưới phần bình luận, cư dân mạng thi nhau suy luận về nguồn gốc của những bức hình nóng và clip sốc của Justin Bieber. Người thì cho rằng đây là hình ảnh thật nằm trong hồ sơ bằng chứng phạm tội của Diddy bị rò rỉ ra ngoài. Tuy nhiên, đa số netizen lại bày tỏ sự nghi ngờ về tính chân thực của những hình ảnh nói trên và cho rằng đây là sản phẩm cắt ghép.

Sau đó, cư dân mạng cũng nhanh chóng phát hiện sự thật. Tấm ảnh nhạy cảm đầu tiên của Justin Bieber quả thật là sản phẩm của công nghệ photoshop. Thời điểm ảnh ghép xuất hiện lần đầu trên MXH và khiến nam ca sĩ nổi tiếng vướng nghi vấn lộ ảnh nóng là vào năm 2014. Trong khi tấm ảnh gốc được Justin Bieber đăng tải vào năm 2010. Ở bức ảnh đó, giọng ca Sorry hoàn toàn không có hành động nhạy cảm nào. Tấm ảnh Justin Bieber hôn vòng 1 của đối tượng khác giới được tờ TMZ đăng tải vào năm 2014. Bức ảnh này không liên quan gì đến các bữa tiệc thác loạn của Diddy. Năm đó, Justin Bieber và bạn bè đã tổ chức 1 bữa tiệc ở Los Angeles (Mỹ). Trong lúc hưng phấn và say rượu, anh đã không kiểm soát được bản thân, có hành động vui đùa quá lố với vũ công nữ.

Về video, theo cư dân mạng, không thể khẳng định chắc chắn việc Justin Bieber bị Diddy bắt ép nhảy múa mua vui, quỳ gối uống rượu vì chất lượng hình ảnh kém, góc quay bị che khuất và cuộc hội thoại giữa các nhân vật có nội dung không rõ ràng.

Cư dân mạng nhanh chóng phát hiện ra sự thật đằng sau 2 bức ảnh nhạy cảm của Justin Bieber. Còn video có khoảnh khắc gây sốc của nam ca sĩ với Diddy lại có nội dung không rõ ràng, chất lượng hình ảnh kém

Thời gian qua, Justin Bieber đối mặt với giai đoạn khó khăn khi liên tục bị réo tên trong vụ bê bối chấn động toàn cầu của ông trùm Diddy. Sau khi Diddy bị bắt, mối quan hệ trong quá khứ giữa nam ca sĩ và ông trùm trở thành đề tài bàn tán trên các trang mạng xã hội. Đặc biệt, đoạn clip Diddy úp mở về việc "đi chơi riêng trong 48 giờ" cùng Bieber khi ấy mới 15 tuổi, bị cư dân mạng mang ra mổ xẻ và bàn tán. Nhiều người đặt nghi vấn Justin Bieber từng là nạn nhân bị Diddy xâm hại tình dục. Không ít cư dân mạng cũng cho rằng Diddy là lý do khiến Justin Bieber có những biểu hiện tâm lý bất thường và đời sống tình cảm buông thả từ thời còn trẻ.

Justin Bieber được cho là đã bị Diddy lôi kéo, lợi dụng trong những bữa tiệc thác loạn đen tối

Những nghi vấn về góc khuất mối quan hệ giữa Bieber và Diddy chưa dừng lại ở trên khi nhiều người cho rằng MV Yummy (2020) thuộc album Changes của Justin Bieber chứa thông điệp lên án các vụ án tình dục ở ngành giải trí. Where Are U Now , sản phẩm được phát hành năm 2015 của ngôi sao người Canada, cũng bị soi khoảnh khắc đáng ngờ, điển hình như hình ảnh Bieber hiện lên cùng dòng chữ "Help me pls" (tạm dịch: Cứu tôi với).

Hay năm 2021, Justin Bieber kết hợp Benny Blanco tung ca khúc Lonely. Sản phẩm này nói về chàng trai trẻ cô độc, chất chứa nhiều nỗi âu lo và dằn vặt dù đang đứng trên đỉnh cao danh vọng. Hình ảnh làm liên tưởng đến những gì mà Justin Bieber đã phải chịu đựng ngoài đời thực. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, Justin Bieber từng cho biết anh đã phải đấu tranh để tồn tại ở giới giải trí và không ít lần cảm thấy cuộc đời rất "tồi tệ và đen tối". Nam ca sĩ không giải thích rõ đã gặp phải chuyện gì, nhưng chia sẻ rằng bản thân đã "sống trong nỗi xấu hổ" vì những rắc rối trong quá khứ.

Khán giả cho rằng nam diễn viên đã nhiều lần mượn âm nhạc để kêu cứu, tố cáo tội ác tình dục ở Hollywood

Bị kéo vào vụ bê bối của Diddy khiến Justin Bieber gặp áp lực lớn, sức khỏe tinh thần sa sút nghiêm trọng. Nam ca sĩ khiến công chúng lo lắng khi luôn bị bắt gặp trong trạng thái ủ rũ, mệt mỏi và hốc hác. Đến cuối tháng 10, Justin Bieber mới chính thức quay lại sân khấu biểu diễn cũng như sử dụng MXH trở lại sau khoảng thời gian gặp khủng hoảng, tự cô lập mình với mọi người. Sóng gió chưa qua đi bao lâu, giọng ca Baby lại gặp rắc rối khác. Anh vừa bị truy thu thuế tài sản chưa thanh toán lên đến 380.349 USD (9,6 tỷ đồng) cho căn biệt thự tại Coachella Valley, Mỹ.

Nam ca sĩ 9X lộ diện với vẻ ngoài gầy gò, tiều tụy sau khi Diddy bị bắt

Nguồn: Weibo