Sốc: Rầm rộ clip khỏa thân của nữ diễn viên phim giờ vàng

Sáng 16/12, tờ Pagesix đưa tin, nữ diễn viên người Anh Maisie Williams (phim giờ vàng Game of Thrones) vừa chiếm sóng mạng xã hội khi đăng tải lên trang Instagram cá nhân loạt ảnh được chụp từ chuyến du lịch cùng bạn bè ở hòn đảo Sardinia (Ý) kèm dòng chú thích: "Dù mùa hè đã trôi qua rồi nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn theo 1 cách thật phóng khoáng".

Trong 1 đoạn video gây xôn xao, Maisie Williams phô diễn độ dẻo và vẻ đẹp hình thể rồi nhảy từ trên vách đá xuống nước. Ở 1 clip khác, nữ diễn viên sinh năm 1997 từ từ bước xuống biển hòa mình vào đại dương xanh trong bầu không khí vui vẻ. Đáng nói, công chúng đổ dồn mọi sự chú ý vào việc Maisie Williams đã khỏa thân hoàn toàn trong những đoạn clip và hình ảnh do cô chia sẻ lên trang cá nhân mới đây. Được biết, hiện tại nữ nghệ sĩ và bạn bè đang lưu trú tại 1 nhà nghỉ nổi tiếng trên hòn đảo Sardinia xinh đẹp.

Ảnh: Instagram.

Công chúng sốc nặng khi Maisie Williams bất ngờ đăng tải loạt video ghi lại cảnh cô chơi đùa trên 1 hòn đảo ở Ý trong tình trạng nude 100% lên trang cá nhân có gần 10 triệu người theo dõi. Ảnh: Instagram của nhân vật

Động thái vừa qua của Maisie Williams khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng, bởi cô vốn nổi tiếng là nữ nghệ sĩ khá kín tiếng trong làng giải trí, lâu lâu mới đăng ảnh mới lên trang cá nhân. Ít ai ngờ nữ diễn viên sinh năm 1997 lại công khai những khoảnh khắc táo bạo, nóng bỏng đến mức như vậy lên tài khoản mạng xã hội của mình. Được biết, trước khi công khai những đoạn clip gây sốc mới đây, bài đăng cuối cùng Maisie Williams chia sẻ lên trang Instagram cá nhân là vào tháng 5 năm nay.

Nữ diễn viên hiện chưa có động thái lên tiếng liên quan tới bài đăng gây xôn xao mạng xã hội mới đây. Ảnh: People

Maisie Williams sinh năm 1997, chính thức bước chân vào làng giải trí khi vừa tròn 14 tuổi. Nữ diễn viên nổi tiếng trên toàn thế giới nhờ vai diễn ấn tượng trong bom tấn truyền hình mang tên Game of Thrones. Bên cạnh đó, cô còn ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua loạt phim như The New Mutants, The Falling, The Book of Love,...