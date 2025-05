Sốc: "Ông trùm phạm tội tình dục" Diddy được Tổng thống Trump cân nhắc ân xá?

Vào ngày 30/5, trong cuộc họp báo tại Phòng Bầu dục với Elon Musk, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ nhận được câu hỏi về tình bạn với Diddy và khả năng "ân xá" cho ông trùm này. Đáp lại truyền thông, Donald Trump cho biết đến hiện tại chưa nhận được bất kỳ yêu cầu ân xá nào cho Diddy, nhưng sẽ xem xét khả năng này.

"Tôi không gặp cậu ấy, cùng nhiều năm không nói chuyện. Trước đây cậu ấy rất quý tôi, nhưng tôi nghĩ từ lúc tôi bước vào chính trường thì mối quan hệ đã rạn nứt, theo những gì tôi đọc được. Tôi không biết rõ, vì cậu ấy không nói trực tiếp với tôi, nhưng tôi lại đọc thấy 1 số phát biểu khó nghe trên báo chí" - Ông chủ Nhà trắng trả lời. Dù mối quan hệ cá nhân không còn thân thiết như trước, nhưng Donald Trump khẳng định vẫn xem xét kỹ các tình tiết nếu có đề nghị ân xá Diddy: "Nếu tôi cảm thấy ai đó bị đối xử không công bằng, dù họ thích tôi hay không thì điều đó cũng không ảnh hưởng đến quyết định của tôi".

Tổng thống Donald Trump nói về khả năng ân xá cho Diddy

Tuyên bố của Tổng thống Mỹ ngay lập tức trở thành chủ đề nóng của truyền thông nước này. Hàng loạt trang báo lớn như The New York Times, USA Today, People, Time... đã đặt câu hỏi liệu Diddy có phải là người nổi tiếng tiếp theo được Tổng thống ân xá không. Trong thời gian gần đây, Donald Trump đã ân xá cho Todd và Julie Chrisley - cặp vợ chồng nổi tiếng của chương trình thực tế Chrisley Knows Best. Cặp đôi này từng bị kết án vì trốn thuế.

Trên mạng xã hội, khán giả có phản ứng gay gắt. Đa số phản đối chuyện ân xá cho Diddy, ngay cả khi đó mới chỉ dừng ở mức độ ý tưởng và xem xét: "Thật vô lý nếu tên tội phạm tình dục được tha bổng", "Nếu làm vậy, danh tiếng ông Trump sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, nhiều người bỏ phiếu cho ông sẽ thấy hối hận", "Có nhiều thứ đáng để bận tâm hơn, sao ông Trump phải nhắc đến hắn ta làm gì"...

Trong quá khứ, Donald Trump và Diddy từng có mối quan hệ khá thân thiết. Họ từng cùng nhau tham dự sự kiện Art for Life Gala năm 2005, được tổ chức lại câu lạc bộ tư nhân Mar-a-Lago của ông Donald Trump ở Palm Beach, Florida, Mỹ. Diddy cũng chụp ảnh với vợ chồng Donald Trump tại sự kiện của Liên hợp quốc vào năm 2008.

Diddy và Donald Trump từng có mối quan hệ thân thiết

Về phần Diddy, rapper này bắt đầu bị xét xử tại Tòa án Liên bang Manhattan, New York, Mỹ từ ngày 12/5. Phiên tòa dự kiến kéo dài 8-10 tuần. Chính quyền liên bang buộc tội Diddy về tội tống tiền, sử dụng các công ty như Combs Enterprise để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp. Ông trùm này cũng bị buộc tội buôn bán tình dục và tham gia vào hoạt động mại dâm. Trước tòa, Diddy kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc và không nhận tội. Nếu bị kết tội, ông trùm này sẽ phải đối mặt với án tù chung thân.

Nguồn: People