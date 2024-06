Sốc: Nữ diễn viên tuyên bố ly hôn vì bị chồng dùng dao đe dọa giữa tuần trăng mật

Chiều 20/6, tờ Wikitree đưa tin nữ minh tinh Hàn Quốc Yoo Hye Ri (Love Rain) vừa làm khách mời trên 1 talk show của kênh truyền hình MBN và hé lộ góc khuất trong cuộc hôn nhân không êm đẹp với chồng cũ - diễn viên Lee Geun Hee. Tại đây, Yoo Hye Ri lần đầu chia sẻ về nguyên nhân thực sự khiến nữ nghệ sĩ quyết định ly dị Lee Geun Hee. Và câu chuyện này khiến MXH xứ Hàn dậy sóng, netizen sốc nặng.

Theo đó, nữ diễn viên dứt khoát chia tay do từng bị Lee Geun Hee đe dọa bằng dao trong tuần trăng mật và không chịu nổi tính khí thất thường của nam nghệ sĩ này. Trước ống kính, minh tinh Love Rain khiến công chúng sốc nặng khi hé lộ về tuần trăng mật đáng quên:

"Tôi và chồng cũ đã xảy ra cãi vã khi đi hưởng tuần trăng mật. Lúc đó tôi đang nấu ăn. Cãi vã được 1 lúc thì Lee Geun Hee bỏ đi uống rượu. Rồi đột nhiên ông Lee đi tới chỗ bồn rửa bát và nhặt lên con dao. Sau đó, ông ấy đâm mạnh con dao xuống bàn ăn. Tôi vừa bực mình nhưng cũng vừa sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng đó".

Lee Geun Hee khẳng định từng bị chồng cũ Lee Geun Hee dùng dao đe dọa ngay trong tuần trăng mật

Cuộc hôn nhân của cặp đôi 1 thời Yoo Hye Ri - Lee Geun Hee vừa trở thành chủ đề gây bàn tán trên mạng xã hội xứ Hàn mới đây

Yoo Hye Ri cho biết thêm nam diễn viên họ Lee còn từng vô cớ gây sự với cả người ngoài: "1 ngày nọ, chồng cũ cùng tôi đi gặp gỡ người quen. Tôi không biết chính xác lý do khiến Lee Geun Hee cảm thấy khó chịu vào ngày hôm đó. Tôi nhớ khi ấy ông ấy lao vào uống rượu, rồi đột nhiên chộp lấy 1 chiếc ghế và ném vào người phụ nữ đi ngang qua. Mọi người có mặt tại đó đều rất sốc và cố gắng ngăn cản Lee Geun Hee".

Yoo Hye Ri sốc nặng khi chứng kiến cảnh chồng cũ vô cớ ném ghế vào 1 người phụ nữ xa lạ

Còn nhớ tại thời điểm tuyên bố "đường ai nấy đi" hồi năm 1998, Yoo Hye Ri - Lee Geun Hee đều thông báo chia tay vì khác biệt trong tính cách. Nhìn lại mới thấy, hoá ra nữ minh tinh Love Rain đã cố gắng giấu kín lý do ly hôn suốt hơn 25 năm trời.

Trong talk show mới đây, nữ diễn viên họ Yoo giải thích chuyện che giấu bí mật về cuộc hôn nhân không hạnh phúc: "Tôi và chồng cũ có sự ràng buộc với nhau trong cuộc sống và sự nghiệp, bởi chúng tôi đều hoạt động ở làng giải trí. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, tôi quyết định thông báo rằng mình ly hôn với Lee Geun Hee do khác biệt trong tính cách. Tôi chưa bao giờ tiết lộ sự thật với gia đình, đồng nghiệp và những người thân thiết với mình".

Yoo Hye Ri gây xôn xao khi lần đầu hé lộ góc khuất của cuộc hôn nhân với nam diễn viên Lee Geun Hee

Yoo Hye Ri sinh năm 1963, chính thức bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc khi mới 21 tuổi. Sau hơn 35 năm hoạt động nghệ thuật bền bỉ, nữ nghệ sĩ khẳng định tên tuổi qua loạt tác phẩm ăn khách của làn sóng Hallyu như Người Mẫu, Nàng Tiên Cá Nhỏ, Thời Trang Thập Niên 70, You Are My Destiny, Love Rain...

Trong khi đó, Lee Geun Hee sinh năm 1960, được nhiều khán giả tại Hàn Quốc nhớ tới qua 2 tác phẩm truyền hình ăn khách 1 thời Tình Yêu Trong Sáng và Chuyện Tình Harvard.

Yoo Hye Ri lần đầu gặp gỡ Lee Geun Hee khi cùng nhau hợp tác biểu diễn ở 1 nhà hát. Khi ấy Lee Geun Hee đã nhiệt tình giúp đỡ minh tinh họ Yoo, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng đối phương. Minh tinh Love Rain quyết định hẹn hò với nam diễn viên họ Lee nhưng không được bạn bè, người thân ủng hộ.

Bất chấp sự phản đối từ những người xung quanh, Yoo Hye Ri vẫn quyết định về chung 1 nhà với Lee Geun Hee vào năm 1994. Nhưng cuộc hôn nhân của 2 nghệ sĩ chẳng kéo dài được lâu. Chỉ sau 4 năm bên nhau, cặp đôi 1 thời tuyên bố ly hôn, khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng.

Người thân từng ra sức phản đối khi Yoo Hye Ri hẹn hò nam nghệ sĩ Lee Geun Hee

Nguồn: Koreaboo