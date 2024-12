Sốc: Nữ ca sĩ nổi tiếng đột nhiên bất tỉnh ngay trên phố, nguyên nhân đến từ 1 hành động rất nhiều người đang làm hiện nay

Tối 29/12, đài SBS đã phát sóng chương trình Bodymentary - Confessions About Weight có sự tham gia của nữ ca sĩ nổi tiếng Soyou (SISTAR). Tại đây, nữ idol sinh năm 1992 đã chia sẻ những kỷ niệm buồn trong giai đoạn cô bị công ty quản lý ép giảm cân.

Trước ống kính, Soyou lần đầu tiết lộ chuyện mình từng bất tỉnh ngay trên phố khi đang ăn kiêng: “Có 1 lần tôi ngất xỉu ngay trên phố. 1 người lạ đã đưa tôi đến bệnh viện gần đó. Ở bệnh viện, tôi được truyền dung dịch vào tĩnh mạch”. Thành viên SISTAR cho biết cô vẫn bị ám ảnh bởi chuyện cân nặng khi đang ở trong bệnh viện dù vừa trải qua biến cố hậu ăn kiêng: “Ngay cả khi vừa phải nhập viện, tôi vẫn thầm nghĩ ‘Nếu giờ mình truyền dịch tĩnh mạch thì rất có thể cân nặng sẽ lại tăng lên’. Lúc đó tôi lo sợ rằng chất lỏng đi vào cơ thể sẽ khiến mình tăng cân”.

Soyou từng bất tỉnh ngay trên phố khi đang ăn kiêng, khiến người hâm mộ không khỏi xót xa

Cũng tại chương trình Bodymentary - Confessions About Weight, Soyou bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian cực khổ khi còn làm thực tập sinh: “Lúc đó, công ty yêu cầu tôi phải giữ mức cân nặng trong khoảng 48kg. Với chiều cao của tôi (gần 1m7), 48kg không phải là quá gầy hay sao? Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc liên tục không ăn uống gì và siêng tập thể dục”.

Soyou duy trì mức cân 48kg khi còn làm thực tập sinh

Theo lời giọng ca 9X, cô tăng vọt lên 56kg ở thời điểm sau khi ra mắt vì công ty dần nới lỏng việc kiểm soát cân nặng. Kết quả, nữ ca sĩ lại tiếp tục phải giảm 8kg để trở về mức cân 48kg theo yêu cầu của quản lý.

Ngay trên sóng truyền hình, Soyu hé lộ về chế độ ăn kiêng kham khổ giúp cô giảm gần 10kg trong thời gian ngắn: “Công ty gọi việc tôi tăng cân vùn vụt là vấn đề nghiêm trọng, Khi ấy tôi chỉ ăn 4 quả trứng cút và thậm chí còn bỏ hết cả lòng đỏ trong mỗi bữa. 1 lần nọ tôi đến chơi nhà bạn thân, mẹ cô ấy chu đáo chuẩn bị dưa hấu cho tôi. Bạn tôi nói: ‘Cậu ăn 1 chút cũng không sao đâu’, nhưng tôi đã nằng nặc từ chối vì sợ tăng cân. Khi ấy tôi đã khóc rất nhiều. Cuối cùng sau 1 tháng, tôi đã giảm được khoảng 8kg”.

Ám ảnh cân nặng thực tế không chỉ tồn tại trong giới idol, mà còn là điều mà không ít người gặp phải trong cuộc sống hiện nay. Tuy nhiên, việc ép cân nhanh chóng, gấp gáp, thiếu khoa học sẽ dẫn tới những hậu quả khó lường. Đây thực tế không phải là 1 hành động được khuyến khích, quan trọng nhất vẫn là có một cơ thể khỏe mạnh.

Nữ ca sĩ giảm gần 10kg trong vòng 1 tháng sau khi thực hiện chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt

Soyou chính thức ra mắt làng giải trí Hàn khi vừa tròn 18 tuổi. Cô từng là thành viên nổi bật trong nhóm nhạc nữ đình đám 1 thời SISTAR sở hữu loạt hit như Alone, Touch My Body... Bên cạnh các hoạt động nhóm, nữ nghệ sĩ còn gặt hái vô số thành công khi solo. Tính riêng trên mặt trận solo, Soyou ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng châu Á qua loạt bản hit như Some, Stupid in Love...

Soyou gặt hái được vô số thành công ở các hoạt động nhóm và solo

Nguồn: Allkpop