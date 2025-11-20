Sốc nhất Rồng Xanh 2025: Lộ số phiếu bầu cho Song Hye Kyo, 40 triệu người không tin đây là sự thật

Giải Rồng Xanh 2025 tưởng như đã khép lại êm đềm, nhưng một bảng phiếu bầu vừa được lan truyền trên Weibo đã khiến cả Hàn Quốc lẫn Trung Quốc “nổ tung”. Theo dữ liệu được tiết lộ, Song Hye Kyo, một trong những ngôi sao hạng A có sức ảnh hưởng lớn nhất châu Á không nhận được bất kỳ phiếu nào trong cả ba vòng chấm. Thông tin này nhanh chóng vượt mốc gần 40 triệu lượt đọc trên Weibo chỉ sau vài giờ, tạo ra cuộc tranh cãi lớn nhất mùa giải.

Cụ thể, top 5 đề cử hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc bao gồm: Son Ye Jin trong phim No Other Choice, Song Hye Kyo trong phim Dark Nuns, Lee Jae In trong Hi-Five, Lee Hye Young trong phim The Old Woman With The Knife và Im Yoon Ah trong Pretty Crazy.

Thông tin phiếu bầu được chia sẻ, Song Hye Kyo không nhận được bất kỳ phiếu bầu nào (Phần tên bôi đỏ).

Theo bài đăng được blogger Hàn - Trung chia sẻ, vòng 1 ở hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất ghi nhận kết quả: Son Ye Jin: 3 phiếu; Lee Hye Young: 3 phiếu; Lee Jae In: 2 phiếu; Yoona: 1 phiếu; Song Hye Kyo: 0 phiếu.

Vòng 2, cuộc đua rút gọn còn ba ứng viên dẫn đầu. Song Hye Kyo không nhận thêm bất kỳ phiếu nào.

Vòng 3, Son Ye Jin dẫn 6 phiếu (cộng thêm 1 phiếu bình chọn đại chúng), Lee Hye Young có 3 phiếu. Song Hye Kyo vẫn đứng ngoài cuộc với 0 trọn vẹn.

Dữ liệu được cho là từ bảng tổng hợp nội bộ, vốn hiếm khi được công khai. Chính vì vậy, kết quả “0 phiếu từ đầu đến cuối” lập tức trở thành đề tài nóng bậc nhất mạng xã hội.

Chỉ trong thời gian ngắn, hashtag liên quan tới Song Hye Kyo leo thẳng lên top Weibo, đạt gần 40 triệu lượt đọc, hàng nghìn bình luận để lại dưới nhiều sắc thái. Phần đông cho rằng dù không thắng giải, việc Song Hye Kyo không có nổi một phiếu ủng hộ là “phi thực tế”. Nhiều khán giả cảm thấy 0 vote là quá nặng nề cho một diễn viên có vị thế như cô. Một số bình luận thẳng thắn viết: “Nếu là Dark Nuns thì 0 phiếu cũng bình thường”.

Khá đông các khán giả cho rằng vai diễn của Song Hye Kyo trong mùa giải năm nay gần như không có sức cạnh tranh.

Cuộc tranh luận nhanh chóng lan sang các mạng xã hội khác, nơi nhiều người cũng tỏ ra băn khoăn về tiêu chí chấm giải của ban giám khảo.

Điều trớ trêu là dù không được ghi nhận phiếu nào, toàn bộ hình ảnh của Song Hye Kyo tại sự kiện lại trở thành điểm sáng lớn. Những bức ảnh hậu trường của cô thậm chí được chia sẻ nhiều không kém bảng phiếu đang gây tranh cãi.

Dù kết quả không thuận lợi, Song Hye Kyo vẫn giữ trọn phong độ ngôi sao hàng đầu, được nhiều người khen là “đẹp đến mức không cần giải”.

Chiến thắng của Son Ye Jin vẫn được đánh giá là thuyết phục. Thế nhưng, người được bàn tán nhiều nhất không phải người thắng cuộc, mà lại là Song Hye Kyo với con số 0 gây choáng. Từ chuyện thẩm định, chất lượng tác phẩm đến vị thế ngôi sao, tất cả tạo nên cuộc tranh luận chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Một điều chắc chắn: Rồng Xanh 2025 sẽ được nhớ đến như mùa giải mà Song Hye Kyo gây “bão” nhất, dù không nhận được một phiếu nào.