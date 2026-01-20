Sốc nhất MXH hôm nay: Cụ ông đi 1000km để gặp bạn gái quen trên mạng, quyết đón về làm vợ chỉ sau 2 ngày "hẹn hò"

Giữa nhịp sống hối hả và những hoài nghi về tình yêu tuổi xế chiều, câu chuyện của một cụ ông gần 70 tuổi ở Đắk Lắk vượt hơn 1.000km ra tận Lào Cai để thăm người phụ nữ quen qua mạng đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xúc động và ngưỡng mộ.

Câu chuyện đặc biệt này được chính cháu ngoại của ông - anh Phương Nam (chủ kênh TikTok @bo_phuong_nam96 ) chia sẻ. Hành trình "tìm vợ cho ông ngoại" được anh ghi lại chân thực và đăng tải lên trang cá nhân, nhanh chóng thu hút sự chú ý với hơn 2.000 lượt bình luận, đa phần là những lời chúc phúc và cảm phục.

Có những chuyến đi mệt nhoài, nhưng nếu không đi, ta sẽ hối tiếc cả đời

Ở độ tuổi gần 70, khi sức khỏe không còn dẻo dai như trước, ông vẫn quyết định lên đường. Hơn 1.000km không phải để du lịch, cũng không phải cho một chuyến đi chơi tuổi già, mà là để gặp người phụ nữ ông xem là duyên phận cuối đời.

Ông và bà quen nhau qua mạng xã hội, chưa từng gặp mặt ngoài đời. Trước chuyến đi, ông chỉ nhẹ nhàng nói với các cháu rằng: "Có thể sẽ mệt, sẽ vất vả, nhưng nếu không đi, ông sẽ tiếc cả cuộc đời".

Ông bắt xe khách từ Đắk Lắk ra Sơn La, rồi nhờ các cháu đưa tiếp lên Lào Cai tìm bà. Riêng quãng đường từ Sơn La đến Lào Cai đã dài hơn 300km, đi xe máy mất trọn một ngày, băng qua nhiều cung đường đèo núi quanh co, hiểm trở. Nhưng cuối cùng, ông cũng đến được nơi bà sinh sống.

Bà sống một mình trong căn nhà vách đơn sơ giữa núi rừng, không con cái, không người thân bên cạnh. Khi ông tìm đến nơi thì trời đã khuya, khoảng 9 giờ tối. Lúc ấy, mọi người lặng lẽ để hai ông bà ngồi lại trò chuyện, tâm sự sau quãng thời gian dài chỉ biết nhau qua màn hình điện thoại.

Hạnh phúc có thể đến muộn, nhưng nó luôn dành những ai không từ bỏ

Anh Phương Nam đã ghi lại những khoảnh khắc giản dị nhưng đầy ấm áp: Bà đi đến đâu, ông lặng lẽ theo đến đó, ánh mắt, cử chỉ đều toát lên sự quan tâm chân thành. Một ngày sau, cả gia đình cùng ông sang nhà ngoại của bà để thưa chuyện, rồi trở về căn nhà nhỏ giữa rừng, cùng nhau nấu một bữa cơm đạm bạc nhưng đầy nghĩa tình.

Sau đó, bà thu dọn đồ đạc để về sống cùng ông. Trước lúc rời đi, bà chia lại cho bà con trong xóm những tài sản nhỏ bé của mình: cái cuốc, cái xẻng, con gà, con chó… như một lời chào tạm biệt giản dị mà ấm lòng. Cả xóm đến ăn bữa cơm chia tay, chúc phúc cho bà trên hành trình mới.

Sau 2 ngày 2 đêm, mọi việc đã xong xuôi. Ông và cháu đón bà ra Lào Cai bắt xe trở về Đắk Lắk. Nhìn hai ông bà trò chuyện, quan tâm nhau trên suốt chặng đường, người chứng kiến cũng cảm thấy hạnh phúc lây.

Vượt qua hơn 1.000km, ông không chỉ đi tìm một người phụ nữ, mà còn chứng minh một điều giản dị: Hạnh phúc có thể đến muộn, nhưng chỉ cần dám đi tìm, yêu thương vẫn luôn chờ đợi ở đâu đó trên đường đời.