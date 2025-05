Sốc nhất Hàn Quốc lúc này: Hàng loạt diễn viên đăng đàn tố cáo bị 1 ông lớn bỏ đói, bạo hành, ép cạo đầu

Bộ phim Hàn Quốc do Netflix sản xuất Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt (When Life Gives You Tangerines) đang trở thành tâm điểm tranh cãi khắp MXH Hàn. Lý do là vì hàng loạt người từng làm việc cho bộ phim này, bao gồm cả các diễn viên quần chúng và nhân viên hậu trường, đồng loạt lên tiếng tố cáo những hành vi thiếu chuyên nghiệp và ngược đãi của ekip trong quá trình quay.

Tự ý phá hỏng đạo cụ thuê, thái độ thiếu trách nhiệm

Một đơn vị cho thuê đạo cụ đã đăng tải bài viết với tài khoản @M_RBt_ trên nền tảng X tố ê-kíp sản xuất sử dụng sai cách chất liệu sơn lên xe buýt được thuê để quay phim. Theo hợp đồng, mọi đạo cụ thuê đều phải giữ nguyên trạng, không được gây ra bất kỳ thiệt hại nào.

"Chúng tôi cử nhân viên tới giám sát trực tiếp tại phim trường vì biết ê-kíp không hề có kinh nghiệm vận hành những đạo cụ lớn, như xe buýt cổ. Và đúng như dự đoán, họ làm hỏng gần như toàn bộ. Họ vừa thiếu hiểu biết vừa vô trách nhiệm. Tất nhiên, chúng tôi đã chụp lại toàn bộ bằng chứng để làm việc sau này.

Một trường hợp gây phẫn nộ khác là khi thành viên đoàn phim bị bắt gặp dùng sơn lacquer để vẽ chữ lên thân xe, và khi bị chất vấn, người này thản nhiên nói: 'Thì dùng dung môi xịt ra là sạch thôi mà?'. Cậu ta tưởng dung môi là thuốc tiên, cứ thế xịt loạn lên rồi làm hỏng hết mọi thứ. Đến khi bị mắng thậm tệ mới chịu dừng lại, nhưng thái độ vẫn rất ngông nghênh."

Phim có khá nhiều phân cảnh sử dụng xe buýt

Diễn viên quần chúng tố bị bóc lột

Ngay sau khi những bài đăng đầu tiên lan truyền, nhiều diễn viên quần chúng cũng lên tiếng chia sẻ trải nghiệm tồi tệ của mình khi tham gia phim Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt.

Tài khoản @bigpeach_jk trên nền tảng X kể lại:

"Có câu chuyện khét tiếng mà ai từng làm diễn viên quần chúng cho phim này cũng biết... Họ ép người ta cạo đầu, bảo là để phù hợp với bối cảnh. Mặc dù là phim của Netflix nhưng chẳng có gì được chuẩn bị tử tế. Họ cắt giảm chi phí bằng mọi cách, không quan tâm đến ai ngoài diễn viên chính."

"Giữa mùa đông lạnh giá, người lớn tuổi cũng bị bắt quay mà không có đồ giữ nhiệt, không có lều ấm, không cho mặc thêm đồ bên trong vì 'ảnh hưởng đến trang phục'. Nhưng chúng tôi chỉ là phông nền, ai mà chú ý đến chứ?.

Chưa hết, cả đoàn không hề cung cấp đồ ăn. Họ bảo chúng tôi tự đi ăn trong 30 phút ở một quán ăn lạ hoắc rồi quay về quay tiếp. Thật sự bị đối xử như nô lệ."

Bộ phim có khối lượng diễn viên phụ, diễn viên quần chúng khá lớn

Loạt cáo buộc này đang gây bão mạng xã hội Hàn. Các trang tin xứ Hàn cũng đăng tải các thông tin liên quan, nahajn về lượng tương tác lớn. Mặc dù là dự án lớn của Netflix, phía sản xuất vẫn chưa có bất kỳ phản hồi chính thức nào về những lời tố cáo đang ngày càng nhiều thêm. Người hâm mộ và cư dân mạng hiện đang kêu gọi Netflix vào cuộc điều tra nghiêm túc và yêu cầu công khai xin lỗi nếu các cáo buộc được xác nhận là đúng sự thật.