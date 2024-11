Sốc nặng với nhan sắc xuống cấp của "mỹ nhân trốn thuế" sau 1 năm rời khỏi showbiz

Tống Tổ Nhi từng là tiểu hóa đán sinh sau năm 1995 triển vọng. Tuy nhiên, danh tiếng của cô đã lụi tàn và bị "cấm cửa" ở showbiz Trung Quốc sau khi dính phốt trốn thuế và gian lận thi đại học. Cô được xem là 1 trong những "mỹ nữ sa ngã" của Cbiz. Mới đây, Tống Tổ Nhi có lần hiếm hoi lộ diện sau hơn 1 năm ở ẩn và khiến công chúng bàn tán xôn xao. Lý do Tống Tổ Nhi gây chú ý là bởi cô xuất hiện với diện mạo quá khác lạ trong chuyến đi chơi với bạn bè.

Trong hình ảnh do người qua đường ghi lại, Tống Tổ Nhi để lộ đường chân tóc cao, quầng thâm và bọng mắt to, gương mặt sưng phù. Cô được nhận xét tăng cân khá nhiều so với trước. Ngoại hình thay đổi cộng với việc ăn mặc thiếu chăm chút khiến Tống Tổ Nhi bị nhận xét già trước tuổi, trông như "bà thím". Nhiều khán giả cho biết họ không nhận ra Tống Tổ Nhi ở thời điểm hiện tại vì cô quá khác xưa.

Tống Tổ Nhi hiếm hoi lộ diện, né tránh ống kính của "team qua đường"

Sau khi video về Tống Tổ Nhi được đăng tải, nhiều khán giả cho biết họ không thể nhận ra nữ diễn viên. Ngoại hình cô đổi khác vì tăng cân

Tống Tổ Nhi lộ khuyết điểm ở vùng mắt. Việc ăn mặc giản dị, không chăm chút ngoại hình và lên cân khiến cô trông già dặn hơn tuổi thật 26

Không ít netizen còn đăng tải hình ảnh Tống Tổ Nhi vào thời điểm trước khi cô dừng hoạt động nghệ thuật để so sánh với hình ảnh hiện tại. Trước đây, cô được mệnh danh là nữ thần thế hệ mới của giới giải trí Hoa ngữ. Tống Tổ Nhi sở hữu gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như búp bê, ngũ quan sắc sảo và làn da trắng mịn. Những đường nét thanh tú, sống mũi cao, đôi môi chúm chím của nữ diễn viên từng khiến ai nấy phải xuýt xoa.

Video cam thường Tống Tổ Nhi ký tặng fan ở sân bay được đăng tải để cho thấy ngoại hình của nữ diễn viên đã có sự thay đổi lớn chỉ 1 năm rời showbiz

Trước đây, Tống Tổ Nhi có gương mặt nhỏ nhắn, thanh tú

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến chê bai, cũng có khán giả đứng ra bảo vệ Tống Tổ Nhi. Họ cho rằng nữ diễn viên sinh năm 1998 đang bị săm soi quá mức. Nhiều bình luận chỉ ra làn da của Tống Tổ Nhi qua cam thường vẫn rất đẹp, mịn màng nên nhiều khả năng vấn đề góc chụp và ánh sáng đã khiến cô trông già đi. Thêm vào đó, nhan sắc có 1 vài khuyết điểm ở vùng mắt hay việc Tống Tổ Nhi tăng cân không phải chuyện to tát và cũng chẳng đáng bị miệt thị hoặc gây tranh cãi.

Nói chung, những tranh cãi về ngoại hình của Tống Tổ Nhi chỉ là chuyện nhỏ. Điều khán giả quan tâm hơn hết là bao giờ những lùm xùm về thuế và thi đại học của nữ diễn viên mới được cơ quan có thẩm quyền làm rõ.

Ở góc máy khác, Tống Tổ Nhi trông vẫn rất trẻ trung, hồn nhiên

Tháng 9/2023, 1 nhân viên cũ đã tố cáo Tống Tố Nhi là kẻ "trốn thuế lão làng". Người này cho biết nữ diễn viên đã thành lập hàng chục công ty ma nhằm chuyển đổi và che giấu thu nhập thật để đóng thuế ít hơn. Với thủ đoạn này, Tổ Nhi đã trốn 5 triệu NDT (gần 150 tỷ đồng) tiền thuế. Ngoài ra, cô còn bị tố bắt tay với thế lực ngầm rửa tiền. Sau khi vướng scandal, Tống Tổ Nhi đã bị 5 đài truyền hình xóa tên, hơn 20 nhãn hàng hủy hợp tác và không còn xuất hiện trong bất kỳ hoạt động nghệ thuật nào tại Trung Quốc.

1 năm sau, vào ngày 27/8, MXH Weibo chấn động trước thông tin liên quan đến kết quả điều tra vụ trốn thuế của nữ diễn viên Tống Tổ Nhi. Theo đoạn ghi âm mà tài khoản Tiểu Yến Tiểu Tây đăng tải, 1 người được cho là nhân viên của Cục thuế Bắc Kinh xác nhận việc "tiểu Trương Bá Chi" gian lận thuế quan là đúng sự thật. Qua điều tra, studio của Tống Tổ Nhi đã trốn thuế hơn 1,4 triệu NDT (hơn 4,8 tỷ đồng). Vì vậy, cơ quan chức năng quyết định phạt nữ diễn viên phí nộp thuế chậm là 1,2 triệu NDT (hơn 4,1 tỷ đồng). Tổng cộng, Tống Tổ Nhi phải nộp cho cục thuế số tiền 2,7 triệu đồng (hơn 9,4 tỷ đồng).

Trong đoạn ghi âm, nhân viên cục thuế gây sốc khi cho biết đây không phải lần đầu Tống Tổ Nhi trốn thuế. Trước đó, nữ diễn viên đã 3 lần có hành vi này. Trong đó, năm 2018 và năm 2021, cô trốn thuế hơn 15 triệu NDT (52 tỷ đồng). Tuy nhiên, do sai phạm chưa quá nghiêm trọng và người đẹp này cũng nộp bù đúng hạn nên cơ quan chức năng không công bố hành vi chây ì, coi thường luật pháp của Tống Tổ Nhi. Mãi đến năm 2023, bê bối của cô mới bị vạch trần.

Nữ diễn viên sinh năm 1998 bị tố lập hàng loạt công ty ma để trốn thuế, rửa tiền

Đến cuối tháng 8 vừa qua, Tống Tổ Nhi vốn đã "mất tích" gần một năm bất ngờ đưa ra tuyên bố phủ nhận việc trốn thuế. Sau khi studio của nữ diễn viên sinh năm 1998 bác bỏ từng có hành vi gian lận thuế quan, tài khoản Tiểu Yến Tiểu Tây tiếp tục tố Tống Tổ Nhi dùng bằng giả thi đại học, còn mẹ ruột hối lộ cho sở giáo dục.

Theo đó, công ty Hỉ Thiên đã móc nối cho mẹ ruột Tống Tổ Nhi quen với giám đốc giáo dục Sở Khoa học Thiên Tân. Đến kỳ thi năm 2018, gia đình nữ diễn viên đã dùng 2 bằng tốt nghiệp phổ thông giả để nộp hồ sơ thi đại học ở Thiên Tân (Trung Quốc) rồi đến Học viện Điện Ảnh Bắc Kinh. Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, mẹ Tống Tổ Nhi đã hẹn gặp riêng những người trong cuộc để trả công. Ngay lập tức, phía "tiểu Trương Bá Chi" tiếp tục lên tiếng bác bỏ cáo buộc gian lận thi cử. Theo luật pháp Trung Quốc, gian lận trong thi đại học sẽ quy vào vụ án hình sự, nhẹ sẽ ngồi tù dưới 3 năm và phạt tiền, nặng thì chịu hình phạt 3-7 năm tù và phạt tiền.