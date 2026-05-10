Sốc nặng: Chồng thiếu gia hào môn của minh tinh đình đám bị tố xâm hại em trai, đến phim cũng không dám viết kịch bản này

Mới đây, nữ diễn viên Mind Lapassalan bất ngờ bị nhiều người réo gọi khi chồng cô Pi Sunith Scott - vướng phải cáo buộc nghiêm trọng từ phía em trai. Cụ thể, người tố cáo là Psi Scott (Siranat Scott) - thành viên gia đình tập đoàn Singha đình đám Thái Lan.

Theo Psi Scott, anh nhiều lần bị anh trai ruột Pi Sunith Scott xâm hại tình dục từ lúc mới 12 tuổi, kéo dài hàng chục năm. Người đàn ông 29 tuổi này còn cho biết mọi người trong gia đình đều biết rõ sự việc này vì họ đã nghe đoạn băng ghi âm lời thú tội của P Sunith Scott. Thế nhưng, không ai trong dòng họ đứng ra bảo vệ hay giúp đỡ Psi Scott. Psi Scott nói trong nước mắt rằng anh phải gồng gánh mọi thứ, không còn sự lựa chọn nào khác.

Thiếu gia Psi Scott của tập đoàn Singha lên tiếng tố cáo...

... bị anh trai Pi Sunith Scott xâm hại tình dục từ nhỏ, cả gia đình biết nhưng không ai giúp đỡ. Ảnh: Instagram

Thiếu gia tập đoàn Singha cho biết thêm hiện anh còn phải phải đối mặt với vụ kiện tụng từ chính mẹ ruột để đòi lại số tài sản mà ông ngoại đã trao cho. Khi anh tìm kiếm sự giúp đỡ từ các bậc trưởng bối trong dòng họ, anh còn bị mắng ngược là "đứa con bất hiếu", yêu cầu anh xin lỗi mẹ.

Vụ việc nhanh chóng gây bão truyền thông Thái Lan vì có tính chất quá nghiêm trọng và liên quan đến 1 trong những tập đoàn kinh doanh lớn nhất đất nước. Hiện tại, ngoài những lời tố cáo từ Psi Scott, chưa ai từ tập đoàn Singha chính thức lên tiếng xác nhận hay phủ nhận.

Chồng của nữ diễn viên Mind Lapassalan vướng cáo buộc nghiêm trọng. Ảnh: Instagram

Nữ diễn viên Mind Lapassalan - vợ của Pi Sunith Scott đã liên tục bị cư dân mạng réo gọi. Dù đang mang thai con đầu lòng, nhưng nữ diễn viên sinh năm 1994 vẫn phải nhận hàng loạt bình luận gay gắt và chất vấn. Trang cá nhân của cô biến thành "bãi chiến trường", với vô số bình luận yêu cầu Mind Lapassalan lên tiếng về vụ việc.

Dù vậy giữa tâm bão, vẫn có rất nhiều khán giả tỉnh táo lên tiếng bảo vệ Mind Lapassalan. Họ cho rằng nếu các cáo buộc là sự thật, thì đây là góc khuất quá khứ của chồng cô với em ruột và mẹ, hoàn toàn không liên quan đến Mind Lapassalan. Nữ diễn viên này chỉ mới cưới Pi Sunith Scott từ năm ngoái và hiện đang mang thai con đầu lòng.

Mind Lapassalan chỉ mới cưới Pi Sunith Scott vào năm ngoái. Ảnh: X

Mind Lapassalan là nữ diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng của Thái Lan, sinh năm 1994. Cô được khán giả yêu mến nhờ vẻ đẹp ngọt ngào, thần thái sang chảnh cùng khả năng diễn xuất tự nhiên trong nhiều bộ phim truyền hình đình đám. Mind bắt đầu được chú ý sau khi tham gia loạt phim tuổi teen của GMMTV và dần khẳng định tên tuổi qua nhiều vai diễn đa dạng, từ hình tượng nữ sinh đáng yêu đến những nhân vật trưởng thành, cá tính. Không chỉ hoạt động sôi nổi ở mảng phim ảnh, cô còn là gương mặt quen thuộc tại các sự kiện thời trang và sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội nhờ phong cách trẻ trung, cuốn hút.

Cô hiện đang mang thai con đầu lòng. Ảnh: X

Nguồn: Thairath