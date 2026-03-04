Sốc: Nam thần đỉnh lưu liên tục soi vòng 1 fan nữ trước vạn người, bị tố đích danh tội “trùng hôn”

Tiết Chi Khiêm là nam ca sĩ, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng của Trung Quốc, có tầm ảnh hưởng lớn đối với Cpop. Tối 2/3, chỉ trong 1 đêm, hàng loạt thị phi đổ xuống đầu Tiết Chi Khiêm khiến MXH dậy sóng. Cụ thể, blogger thời trang Lý Vũ Đồng, bạn gái cũ của nam ca sĩ, mới đây đã tag thẳng cơ quan chức năng để tố cáo anh lừa dối tình cảm, ngoại tình và phạm tội “trùng hôn” - có hai gia đình cùng một thời điểm.

Cô cho biết bản thân vô tình bị gán mác “tiểu tam” suốt nhiều năm và trở thành mục tiêu của bạo lực mạng. Không dừng lại ở đó, Lý Vũ Đồng còn cáo buộc đời tư của nam ca sĩ hỗn loạn, thường xuyên qua lại với nhiều cô gái trẻ. Dù những thông tin này nhanh chóng leo thẳng hot search và gây xôn xao dư luận suốt cả ngày, phía Lý Vũ Đồng đến nay vẫn chưa công bố hình ảnh hay bằng chứng cụ thể nào để xác thực các cáo buộc.

Tiết Chi Khiêm là đỉnh lưu giới Cpop (Ảnh: Weibo)

Là người của công chúng, việc Tiết Chi Khiêm vừa sở hữu lượng fanbase hùng mạnh, vừa có lũ lượt antifan đằng sau là điều dễ hiểu. Anh chàng vốn có phong cách nói chuyện hài hước, có phần lầy lội trên sân khấu lẫn mạng xã hội. Concert của Tiết Chi Khiêm từ lâu nổi tiếng không chỉ vì âm nhạc mà còn bởi những màn trò chuyện - tâm sự, nơi anh thoải mái tung hứng với khán giả, biến phần giao lưu thành một “đặc sản” được fan chờ đợi. Nhờ drama nổ ra, antifan đã đào lại loạt video cũ ghi lại màn tương tác giữa anh và người hâm mộ.

Trong đoạn video, Tiết Chi Khiêm hỏi cô gái xuất hiện trên màn hình lớn về vết xước ở ngực và đùa rằng: “Ngực em bị mèo cào à? Mèo cào hay người cào?” Dễ thấy fan nữ ngại ngùng ra mặt, không dám trả lời mà chỉ dùng tóc để che đi vòng 1 của mình. Không chỉ vậy, nam ca sĩ còn nhìn một fan nữ từ trên xuống dưới và khen “trông em trắng thế”. Ở vị trí đứng của mình, vòng 1 của fan nữ này rất có thể bị nhìn thấy bởi Tiết Chi Khiêm. Cô gái này cũng “hoá đá” ngay tức khắc, biểu cảm sượng trân khi bị idol trêu chọc.

Tổng hợp màn giao lưu kém duyên của Tiết Chi Khiêm (Nguồn: Douyin)

Trong bối cảnh tiêu chuẩn về phát ngôn của nghệ sĩ ngày càng khắt khe, những câu đùa từng được xem là duyên dáng nay bị soi xét dưới lăng kính khác, thậm chí bị cho là kém tinh tế và “quấy rối” công khai. Các fan của Tiết Chi Khiêm thì lên tiếng bênh vực. Một khán giả có mặt tại đêm diễn cho biết, ban đầu nam ca sĩ chỉ hỏi thăm rằng cô có nuôi mèo và vết xước có phải do mèo gây ra hay không. Theo những người trực tiếp chứng kiến, bối cảnh lúc đó khá thoải mái, khán giả xung quanh đều bật cười và không ai cảm thấy khó chịu.

Anh chàng liên tục soi ngực và body của fan nữ tại concert

Diễn biến câu chuyện sau đó càng khiến dư luận bất ngờ hơn khi một số trang tin tiết lộ thông tin hậu trường. Theo đó, cô gái được Tiết Chi Khiêm tương tác trên màn hình lớn không phải là một khán giả ngẫu nhiên, mà là một KOL có sắp xếp từ trước. Nguồn tin cho rằng người này được phía công ty liên quan mời tham dự concert và chủ động xuất hiện ở vị trí dễ ghi hình, với mục đích tạo hiệu ứng truyền thông. Phần trò chuyện giữa hai bên vì thế bị nghi ngờ là đã có kịch bản nhất định, thay vì hoàn toàn ngẫu hứng như nhiều người nghĩ.

Thông tin này nhanh chóng châm ngòi cho làn sóng tranh luận mới. Một bộ phận khán giả bày tỏ sự thất vọng, cho rằng nếu màn tương tác thực sự được dàn dựng thì đó là hành vi “đánh tráo cảm xúc”, lợi dụng sự tin tưởng của fan để tạo hiệu ứng lan truyền. Không ít ý kiến chỉ trích cả phía KOL lẫn ê-kíp của Tiết Chi Khiêm vì đã biến màn giao lưu thành một chiêu bài quảng bá.