Sốc: Loạt tin nhắn mỹ nhân Vì Sao Đưa Anh Tới miệt thị, mắng con thậm tệ

Ngoại hình của cô bé Rael - con gái mỹ nhân Vì Sao Đưa Anh Tới Hong Jin Kyung đã trở thành chủ đề chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội Hàn Quốc suốt 24 giờ qua. Ban đầu, công chúng đặt ra nghi vấn Rael "đập mặt xây lại" ở tuổi 15 sau khi chứng kiến màn lột xác đáng kinh ngạc của cô bé chỉ trong vòng 1 năm. Nhưng ngay sau đó, Hong Jin Kyung đã lên tiếng bác bỏ thông tin con gái phẫu thuật thẩm mỹ, đồng thời khẳng định Rael đã dùng app chỉnh ảnh để tạo ra màn "biến hình" gây xôn xao dư luận.

Trong diễn biến mới nhất, Hong Jin Kyung vừa công khai luôn loạt tin nhắn trao đổi của cô với ái nữ tuổi teen ngay giữa nghi vấn "dao kéo", khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng. Trong loạt tin nhắn gây sốc, mỹ nhân Vì Sao Đưa Anh Tới không chỉ mắng mỏ Rael thậm tệ mà còn có lời lẽ miệt thị cô bé khi không ngần ngại chê con gái là mặt béo, cằm vuông.

Hong Jin Kyung công bố loạt tin nhắn trách mắng con gái sau khi cô bé dính nghi vấn "dao kéo". Ảnh: Koreaboo

Những tin nhắn trao đổi giữa Hong Jin Kyung và ái nữ Rael có nội dung cụ thể như sau:

Rael: Con xin lỗi nhưng mẹ ơi, những bài đăng của mẹ đối với con là vấn đề nghiêm trọng hơn đấy. Hong Jin Kyung: Này! Cuộc sống của con lúc này đang là 1 cú lừa đấy! Rael: Mẹ ơi, hay là mẹ con mình nắm tay nhau tham gia show Pretentious Life Returns Is Just an Excuse đi. Bảo họ làm hẳn 1 tập về mẹ con chúng ta. Hong Jin Kyung: Bây giờ không phải lúc để đùa cợt. Đừng làm thế nữa, mọi người đã thực sự bị sốc nặng đấy. Rael: Con làm thế vì muốn tốt cho sức khỏe tinh thần của mình thôi. Hong Jin Kyung: Tại sao 1 đứa học sinh lại trang điểm làm lố như vậy nhỉ? Làm cho tất cả mọi người tưởng con đã đi phẫu thuật thẩm mỹ! Rael: Con xin lỗi. Hong Jin Kyung: Ai thèm quan tâm khi con có cằm vuông vức hay mỡ ở má kia chứ? Đó mới chính là con! Rael: Nhưng mẹ ơi, xin mẹ hãy tôn trọng tất cả những người dùng app chỉnh ảnh trên toàn thế giới. App đó thực sự rất hữu ích. Nhờ có nó mà con mới xóa được vết thâm cho mẹ đấy. Hong Jin Kyung: Chúng ta phải cho mọi người biết chuyện này kết thúc ra sao. Rael: Vâng ạ. Hong Jin Kyung: Đừng làm khó mẹ nữa đi. Rael: Con xin lỗi mẹ.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen đã chỉ trích Hong Jin Kyung thậm tệ. Theo nhiều khán giả, nữ diễn viên đã làm quá mọi chuyện. Bởi lẽ các thiếu nữ tuổi teen đồng trang lứa với Rael phần lớn đều thích sống ảo như cô bé và đây hoàn toàn không phải là vấn đề nghiêm trọng để bị mẹ mắng mỏ gay gắt và phải nhận về những lời miệt thị ngoại hình từ đấng sinh thành như vậy.

Chưa dừng lại ở đó, công chúng còn tố Hong Jin Kyung đang áp đặt con gái quá mức, không để cho cô bé có không gian tự do riêng. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng hứng "gạch đá" vì công khai loạt tin nhắn riêng tư của ái nữ lên mạng, thậm chí còn biến chúng thành chủ đề bàn tán, thảo luận trên các diễn đàn. Công chúng lo lắng Rael có thể sẽ bị tổn thương tâm lý nặng nề sau vụ việc âu cũng là bởi trong loạt tin nhắn nói trên có xuất hiện những từ ngữ miệt thị ngoại hình.

Hong Jin Kyung hứng chỉ trích tơi bời vì công khai loạt tin nhắn mắng con. Ảnh: X

Trước đó, ngay sau khi Rael trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý với nghi vấn trùng tu nhan sắc toàn diện, Hong Jin Kyung đã chính thức lên tiếng làm rõ về nguyên nhân ái nữ 15 tuổi bỗng dưng lột xác tới mức không ai nhận ra. Theo đó, mỹ nhân Vì Sao Đưa Anh Tới mạnh mẽ bác bỏ nghi vấn con gái cô đã "đập mặt xây lại", đồng thời khẳng định tất cả những hình ảnh đang gây xôn xao đều là sản phẩm photoshop kỹ càng.

Hong Jin Kyung cho biết thêm chính con gái cô đã dùng app chỉnh sửa ảnh đến mức như biến thành 1 người khác. Trong khi trò chuyện cùng người bạn thân, nữ diễn viên họ Hong tỏ ra bất lực với ái nữ tuổi teen: "Tôi tới phát điên vì con bé mất. Tất cả đều là ảnh đã qua chỉnh sửa rồi ý. Chắc là có cái ứng dụng nào giúp gọt mặt, nâng mũi rồi trang điểm luôn cho chính chủ hay sao ấy. Nó chỉnh ảnh nhìn như mỹ nhân Trung Quốc nào đó. Tôi còn tưởng cô gái trong hình là Phạm Băng Băng cơ. Mọi thứ đều nhờ app chỉnh ảnh hết, ngay cả ảnh của tôi cũng là do con bé chỉnh cho đấy".

Song song với đó, Hong Jin Kyung tung luôn ảnh mới nhất của Rael để chứng minh gương mặt cô bé không hề thay đổi so với thời điểm cách đây 1 năm. Nữ minh tinh cũng không ngần ngại tung ảnh đối chiếu trước - sau khi photoshop để làm nổi bật màn lột xác của ái nữ 15 tuổi. Việc cô công khai bóc mẽ con gái như thế này cũng đã vấp phải nhiều phản ứng trái chiều.

Hình ảnh Rael hiện tại (ảnh trái) bỗng thay đổi tới mức không thể nhận ra chỉ sau hơn 1 năm khiến cô bé dính ngay nghi vấn "đập mặt xây lại". Ảnh: X

Hóa ra cô bé Rael đã dùng app chỉnh ảnh tới mức người thân cũng không thể nhận ra. Hong Jin Kyung đã xác nhận điều này, còn đăng ảnh con gái lột xác ngoạn mục sau khi đã photoshop (ảnh trái). Ảnh: Naver

Hong Jin Kyung sinh năm 1977, là nghệ sĩ đa năng của làng giải trí Hàn Quốc. Cô vừa là diễn viên kiêm người mẫu, MC. Đồng thời, nữ nghệ sĩ còn gặt hái khá nhiều thành công khi lấn sân sang kinh doanh.

Ở mặt trận phim truyền hình, Hong Jin Kyung từng ghi dấu ấn qua các bộ phim ăn khách như Vì Sao Đưa Anh Tới, Huyền Thoại Biển Xanh,...

Hong Jin Kyung kết hôn với 1 doanh nhân vào năm 2003 sau 5 năm hẹn hò, nhưng tới tháng 8 năm ngoái, cặp đôi đã xác nhận ly dị. Trong thời gian còn chung sống, nữ diễn viên đã hạ sinh con gái đầu lòng vào cuối năm 2010 cho chồng cũ.