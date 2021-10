SỐC: La Vân Hi có nguy cơ bị "huỷ dung" sau cú đấm nhập viện, phải tạm gác đam mê phim ảnh vô thời hạn?

Gần đây, thông tin La Vân Hi bị nam phụ Truy Quang Giả đấm thật 100% đến nhập viện khiến ai nấy vô cùng phẫn nộ. La Vân Hi phải đi chữa thương trong đêm, sau đó đưa ra thông báo trấn an fan trên mạng. Tuy nhiên có vẻ như tình trạng của nam diễn viên không khả quan đến thế...

La Vân Hi đang tập trung chữa trị vết thương

Theo nhiều nguồn tin, La Vân Hi đã phải khâu nhiều mũi trên mặt, đúng là không gây hại đến sức khỏe nhưng ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhan sắc. Không phải tự dưng mà ngôi sao Bên Nhau Trọn Đời phải chuyển viện trong đêm xảy ra vụ việc, sau khi xuất viện thì phải tận dụng khẩu trang để che mặt.

Hình ảnh La Vân Hi ra khỏi bệnh viện chữa trị, mặt đeo khẩu trang kín mít

La Vân Hi giờ đây phải tạm gác lại mọi kế hoạch để điều trị vết thương. Đoàn đội của anh chàng cũng đang nỗ lực hết sức, liên hệ với những phòng khám hàng đầu nhằm tránh để lại sẹo sau khi vết thương đã khỏi.

Trước mắt, dự án phim Trường Nguyệt Vô Tẫn mà La Vân Hi đóng cùng Bạch Lộc sẽ phải dời lại một thời gian, hoặc quay tiếp các cảnh riêng mà không có nam chính.

Bạch Lộc xuất hiện trên phim trường Trường Nguyệt Vô Tẫn một mình

Với một diễn viên thời nay, gương mặt và nhan sắc chính là "cần câu cơm". Nhiều netizen cảm thấy tức tối vì chưa cần biết hành vi của nam phụ kia có chủ đích hay không, La Vân Hi vẫn đang đối mặt với những nguy cơ và khó khăn chồng chất.

Nguồn ảnh: Tổng hợp