Sốc khi "Mỹ nhân đẹp nhất thế giới" bị nghi phạm cướp của khởi kiện

Lợi dụng Nana là người của công chúng, nghi phạm cướp của gây tổn hại thứ cấp

Ngày 2-1, Công ty quản lý của Nana là Sublime đã ra thông cáo: "Sau cuộc điều tra kỹ lưỡng của cơ quan chức năng, các tình tiết phạm tội của nghi phạm trong vụ cướp và gây thương tích liên quan đến nữ diễn viên Nana đã được xác định rõ ràng".

Nana quyết theo đuổi vụ kiện với nghi phạm cướp của

Cơ quan này nhấn mạnh rằng trong lúc gây án, nghi phạm đã mang theo vũ khí, Nana cùng gia đình đã phải chịu đựng những tổn thương nghiêm trọng về thể chất và tinh thần.

"Mặc dù vậy, nghi phạm không hề tỏ ra hối hận mà lại đệ đơn kiện riêng chống lại Nana, lợi dụng việc nạn nhân là người của công chúng để gây ra tổn hại thứ cấp thông qua những hành động vô nhân đạo.

Chúng tôi đặt việc bảo vệ quyền lợi của nghệ sĩ lên hàng đầu. Liên quan đến vấn đề này, chúng tôi sẽ theo đuổi tất cả các hành động pháp lý dân sự và hình sự có thể chống lại nghi phạm. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đến cùng để đảm bảo nghệ sĩ của chúng tôi không phải chịu thêm bất kỳ tổn hại nào nữa" - thông cáo có đoạn viết.

Hành động khởi kiện chống lại nạn nhân từ nghi phạm cướp của gây lo ngại

Ngày 15-11-2025, một người đàn ông ngoài 30 tuổi (tạm gọi là A) đã đột nhập vào biệt thự của Nana tại Achon-dong, Thành phố Guri, mang theo vũ khí và đe dọa đòi tiền nạn nhân.

Thời điểm đó, Nana và mẹ cô đang ở trong nhà. Cả hai xô xát, vật lộn cùng A, khống chế được kẻ cướp và báo lực lượng cảnh sát. Sau khi nhận tin báo, lực lượng chứng năng đã nhanh chóng đến hiện trường.

Nghi phạm bị thương và đổ tội cho nạn nhân là Nana

Vụ việc khiến việc cân nhắc khoan hồng chấm dứt

Nana và mẹ cô không bị thương nhưng A thì ngược lại và được đưa đến bệnh viện để điều trị. Trong quá trình điều tra, gần đây, A đệ đơn kiện chống lại Nana, cho rằng hành động của cô khi giằng co, khống chế anh ta cấu thành tội cố ý giết người. Anh ta khẳng định không mang theo vũ khí vào thời điểm trên và không gây ra bất kỳ thương tích nào cho các nạn nhân.

Ban đầu, phía Nana đã cân nhắc đến việc khoan hồng cho nghi phạm nhưng sau khi biết về vụ kiện, họ quyết định thực hiện mọi biện pháp pháp lý có thể để đáp trả.

Vụ việc đã thu hút sự chú ý của công chúng, họ lên tiếng ủng hộ lập trường kiên quyết của Nana chống lại hành vi của nghi phạm.

Nana, 34 tuổi, cựu thành viên nhóm nhạc After School trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Cô tham gia các phim: "The Good Wife", "Justice", "Masked Girl"… Cô từng hai lần liên tiếp dẫn đầu danh sách "100 gương mặt đẹp nhất thế giới" do TC Candler bình chọn và nhiều lần khác được lọt vào danh sách này.

Vì thế, Nana còn được người hâm mộ yêu thương gọi là "Mỹ nhân đẹp nhất thế giới" hay "Mỹ nhân Hàn đẹp nhất hành tinh"…