Sốc: "Gương mặt đẹp nhất thế giới" Nana dính phốt ma túy

Gần đây, MC Gu Je Yeok của kênh YouTube tai tiếng Viện Garo Sero đã cáo buộc Nana sử dụng ma túy. Cụ thể, MC này cho biết "gương mặt đẹp nhất thế giới" có quan hệ mật thiết với doanh nhất Yoon Hyo Hyuk. Nana và người đàn ông này sau đó đã mời bạn bè sử dụng ma túy.

Tin đồn này nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội và làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Nana. Đến ngày 24/8, ngôi sao sinh năm 1991 thông báo qua mạng xã hội: "Tôi đã đệ đơn kiện và kiên quyết không khoan nhượng, kể cả với những kẻ bình luận ác ý. Nếu các người chọn tôi để gây sự, tôi sẽ cho các người thấy đó là lựa chọn rất sai lầm. Gu Je Yeok? Làm sao các người biết về con người tôi? Các người đã gây sự với nhầm người rồi".

Nana tuyên bố kiện MC Gu Je Yeok...

... vì tung tin cô sử dụng ma túy

Động thái cứng rắn của Nana nhận được rất nhiều sự ủng hộ của netizen. MC tai tiếng Gu Je Yeok từng nhiều lần bị các ngôi sao "chỉ thẳng mặt" vì phát tán tin tức giả mạo. Bản thân người đàn ông này cũng đang phải đối mặt với cáo buộc đe dọa và tống tiền YouTuber Tzuyang.

Nana có tên thật là Im Jin Ah, sinh năm 1991, là người mẫu, ca sĩ kiêm diễn viên Hàn Quốc. Cô là thành viên của nhóm nhạc After School và nhóm nhỏ Orange Caramel, nổi tiếng vì sở hữu nhan sắc xinh đẹp và body đỉnh như người mẫu chuyên nghiệp. Nana được chuyên trang TC Candler bình chọn là "gương mặt đẹp nhất thế giới" trong 2 năm liên tiếp 2014-2015.

Nana có quãng thời gian làm idol khá thành công...

... trong After School...

... và Orange Caramel

Nana có visual và vóc dáng vạn người mê, được chuyên trang TC Candler bình chọn là "gương mặt đẹp nhất thế giới" trong 2 năm liên tiếp 2014-2015

Sau quãng thời gian làm idol khá thành công, Nana chính thức ra mắt màn ảnh vào năm 2015. Ban đầu nhiều người cho rằng cô sẽ chỉ là "bình hoa di động", nhưng sau đó Nana đã chứng minh cô thực sự có năng lực diễn xuất. Nữ diễn viên gây ấn tượng qua loạt phim The Good Wife, Kill It, Justice, The Swindlers và mới đây nhất là Mask Girl. Hiện tại, Nana đang tham gia phim Omniscient Reader's Viewpoint cùng nhiều tên tuổi đình đám là Lee Min Ho, Jisoo (BLACKPINK), Ahn Hyo Seop.

Nữ idol đã chứng minh được khả năng diễn xuất

Nguồn: Allkpop