Sốc: Chính thất cảm ơn tiểu tam Britney Spears rối rít vì phá hoại cuộc hôn nhân của chính mình, chuyện gì đây?

Scandal Britney Spears chen chân phá hoại hôn nhân cặp đôi AzLynn Berry - Adnan Ghalib hồi năm 2007 bỗng gây chú ý trở lại trong ngày 26/1. Và nguyên nhân đến từ bài phỏng vấn độc quyền của AzLynn với tờ Us Weekly mới đây. Trong buổi giao lưu với phóng viên, AzLynn Berry bất ngờ lên tiếng về lùm xùm năm xưa với Britney Spears.

Những tưởng sẽ có màn chỉ trích trên mặt báo, ai ngờ chính thất AzLynn lại bày tỏ sự cảm kích dành cho tiểu tam: “Tôi rất biết ơn Britney. Việc cô ấy bước chân vào cuộc đời Adnan Ghalib đã giúp tôi có thể từ bỏ gã đàn ông này. Adnan rất giỏi thao túng người khác. Nếu Briney không xuất hiện, chưa chắc tôi đã có thể dứt khoát chia tay chồng cũ. Nói thật nếu còn chung sống với anh ta, tôi có thể tự kết liễu mạng sống lúc nào không hay”.

Chính thất AzLynn Berry đặc biệt biết ơn Britney vì đã giúp cô thoát khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc

Scandal Britney chen chân, phá hoại cặp đôi AzLynn Berry - Adnan Ghalib bỗng nóng trở lại

Còn nhớ hồi năm 2007, Britney tình cờ gặp gỡ phóng viên ảnh Adnan Ghalib khi đang trốn sự đeo bám của paparazzi. Theo thời gian, họ dần nảy sinh tình cảm dành cho nhau trong bối cảnh Adnan chưa ly hôn vợ cũ AzLynn Berry. Sau khi biết về mối quan hệ ngoài luồng của Adnan - Britney, AzLynn đã ngay lập tức ly dị chồng cũ, đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân kéo dài khoảng 5 năm. Trong khi đó, Adnan - Britney cũng “đường ai nấy đi” sau thời gian ngắn gắn bó bên nhau.

Trong cuốn hồi ký The Woman in Me , Britney khẳng định không hề biết chuyện Adnan Ghalib đã lập gia đình tại thời điểm bắt đầu hẹn hò phóng viên ảnh này. Pagesix cho biết thêm bố Britney từng tìm cách thông báo cho nữ ca sĩ nổi tiếng biết về lai lịch của Adnan nhưng bất thành. Được biết, tại thời điểm đó, Briney phớt lờ bố do mối quan hệ giữa 2 người vốn đã rạn nứt.

Mối quan hệ giữa Britney và phóng viên ảnh Adnan Ghalib không kéo dài được lâu

Nguồn: Pagesix