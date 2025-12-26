Sốc: Cầu thủ tử vong trên sân sau hành động “làm bùa chú để cầu may”

Thế giới bóng đá vừa bàng hoàng trước một sự việc bi thảm khi cầu thủ Igiraneza Aime Gueric, đột ngột qua đời sau khi gục ngã trong một trận đấu thuộc giải hạng hai của Burundi (một quốc gia tại châu Phi). Nạn nhân đã gặp phải một tai nạn vô cùng hi hữu.

Sự cố xảy đến khi Igiraneza Aime Gueric đang thi đấu trong màu áo CLB Les Guêpiers du Lac chạm trán LLB Amasipiri Never Give Up cách đây vài ngày. Theo báo cáo từ Daily Sports, một số người hâm mộ xem trận đấu khẳng định cầu thủ này tử vong do một “nghi lễ cầu may” mà nạn nhân đã cố gắng thực hiện trong trận đấu.

Các nhân chứng cho rằng Igiraneza đã đặt một đồng xu bạc, được dùng như vật cầu may, bên dưới lưỡi khi thi đấu với hy vọng có thể giành được may mắn trong trận đấu.

Nhưng tai nạn lại xảy đến, Igiraneza được cho là đã vô tình nuốt phải đồng xu, khiến anh ngã quỵ, ngạt thở và tử vong sau đó.

Igiraneza Aime Gueric qua đời vì tai nạn rất hi hữu.

Theo một báo cáo của RMC Sport, đây không phải là lần đầu tiên Igiraneza “dùng bùa chú để cầu may”. Trước đây, anh từng bị cáo buộc sử dụng “ma thuật đen” trên sân cỏ, nhưng cầu thủ này thường xuyên phủ nhận điều đó.

Sau tai nạn thương tâm kể trên, Liên đoàn bóng đá Burundi (FFB) đã xác nhận vụ việc trong một tuyên bố chính thức và bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và câu lạc bộ của cầu thủ, nhưng không đề cập nguyên nhân tử vong một cách cụ thể.

Sau thảm kịch, nhiều tổ chức ở Burundi đang kêu gọi giáo dục các cầu thủ bóng đá về những nguy hiểm của việc sử dụng các hoạt động tâm linh hoặc huyền bí để theo đuổi chiến thắng.

Liên đoàn bóng đá Burundi cũng được cho là đã cấm sử dụng "gris-gris" (bùa hộ mệnh) vì nguy cơ chúng có thể gây hại đến tính mạng của các cầu thủ.