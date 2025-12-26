Thua đau Thái Lan, tuyển Việt Nam “đại chiến” Indonesia ở bán kết giải Đông Nam Á

Sau chiến thắng 18-0 trước Brunei ở giải futsal U19 Đông Nam Á, tuyển futsal U19 Việt Nam đối đầu Thái Lan với tính chất phân định ngôi nhất bảng, trong bối cảnh cả 2 đội đều đã chính thức lọt vào bán kết.

Ở trận gặp Thái Lan vào tối qua (25/12), U19 Việt Nam đã thi đấu rất nỗ lực. Chính các cầu thủ đội khách mới là đội khởi đầu tốt hơn và có bàn mở tỷ số trong hiệp 1. Văn Thành cướp được bóng trên phần sân của đối thủ, vượt qua cả thủ môn của Thái Lan rồi dứt điểm vào lưới trống.

Bàn thắng sớm giúp U19 Việt Nam thoải mái triển khai thế trận. Ngược lại, U19 Thái Lan khá bế tắc trong khâu tấn công. Thậm chí nếu tận dụng tốt hơn, U19 Việt Nam có thể đã gia tăng cách biệt trước khi hiệp một kết thúc.

U19 Việt Nam đã thi đấu tốt trước Thái Lan.

Sang hiệp hai, U19 Thái Lan quyết định chơi power-play từ sớm và tìm được bàn gỡ hòa do công của Srithong. Sau đó, thủ môn Thái Lan Watcharin Kerdngoen có pha dâng cao dứt điểm chuẩn xác giúp U19 Thái Lan vượt lên dẫn trước.

Sau khi để Thái Lan vươn lên dẫn ngược, U19 Việt Nam dồn lên tìm bàn gỡ nhưng Minh Vương hay Minh Huy đều không tận dụng được cơ hội. Phút 35, U19 Việt Nam đưa được bóng vào lưới đối thủ nhưng trọng tài không công nhận. Kết thúc trận đấu, U19 Việt Nam thất thủ 1-2 trước Thái Lan.

Kết quả chung cuộc của trận đấu.

Sau trận, HLV Thái Lan thừa nhận đội nhà đã phải chật vật để vượt qua U19 Việt Nam: "Trận đấu hôm nay, các cầu thủ Việt Nam cho thấy họ có thể chơi pressing rất nhanh. Điều này đã khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn".

Với việc thua Thái Lan, U19 Việt Nam đứng nhì bảng A, sẽ chạm trán đối thủ khá nặng ký là Indonesia ở bán kết. Trong khi đó, chủ nhà Thái Lan sẽ gặp Malaysia.

Hai trận đấu vòng bán kết sẽ diễn ra vào chiều và tối mai (27/12).



