Sốc: 60 con chấy bò ra từ mái tóc của "girl phố" 2k4, tiệm gội đầu phải tổng vệ sinh sau khi tiễn khách

Mới đây, MXH rần rần chia sẻ hình ảnh một thợ gội đầu đang nhặt từng con chấy để trên quyển vở. Điều này khiến không ít người giật mình cho rằng: “Cứ tưởng giờ hiện đại hết chấy rồi mà sao vẫn còn nhiều thế này”. Không những thế, netizen còn bày tỏ bản thân cảm thấy “ngứa online” dù chỉ xem những hình ảnh này qua mạng.

Kèm theo đó, người thợ gội đầu này còn chia sẻ câu chuyện chi tiết khiến dân tình dành nhiều sự quan tâm.

Cụ thể trong bài đăng của mình, nhân viên gội đầu này cho biết bản thân đã có 6 năm kinh nghiệm làm nghề, cũng từng gặp rất khách hàng bị chấy nhưng đây là lần đầu tiên “kinh khủng” như vậy.

Hình ảnh khiến ai nhìn vào cũng thấy... ngứa

“6 năm làm nghề, em tưởng như mình đã gặp đủ mọi kiểu khách hàng từ dễ tính đến khó chiều, từ vui tính đến khó đoán. Khách có chấy cũng không phải chưa từng gặp… nhưng lần này thì thật sự ám ảnh luôn mọi người ạ.

Bạn này sinh năm 2004, đúng kiểu “girl phố ăn chơi”, làm móng, nối tóc, xăm trổ, ăn mặc sành điệu,... nhìn phong cách thế nên em cũng nghĩ chắc là khách sạch sẽ, chỉn chu. Ai ngờ…. Tóc bạn ý nối siêu dài, dày, em vẫn gội như bình thường đến khi sấy, trong lúc tách tóc ra, em thấy mấy cái gì nhỏ nhỏ bám ở dây nổi. Tưởng là trứng chấy, em vạch sát chân tóc ra xem thì đúng thật”, thợ gội đầu bày tỏ.

Tuy nhiên để lịch sự, thợ gội đầu khéo léo nói với khách hàng rằng có thể bị lây từ đâu đó, chỉ cần gội đầu sạch, liên tục là sẽ hết. Thế nhưng vị khách hàng này lại thản nhiên nói rằng bản thân đã bị từ rất lâu và cho rằng đó chỉ là “trứng lép”.

Điều này khiến thợ gội đầu cũng phần nào hoang mang. Sau khi làm xong các công đoạn, cô rửa tay và nhìn lại chậu nước thì thấy chấy bò lồm ngồm rất nhiều. Tổng cộng nhặt ra được tới 60 con chấy. Chính vì vậy, cô phải thay nước, rửa chậu, không sử dụng chung từ khăn lau đầu đến lược,... cho các khách hàng khác.

Các nhân viên gội đầu phải nhặt toàn bộ chấy, sau đó làm sạch từ dụng cụ, đến tay, quần áo để tránh bị lây lan

Nữ nhân viên gội đầu này còn cho rằng, sau khi khách hàng ra về, nhìn lại cái khăn mới cảm thấy “không thể tin nổi”. “Ngoài thì bóng bẩy, quay TikTok xinh xắn mà bên trong thì… thật sự sốc toàn tập. Em chưa bao giờ đăng bài nói xấu khách, nhưng vụ này thì đúng là vừa buồn vừa sợ vừa tội. Trẻ con mẫu giáo bị còn thấy bình thường, chứ người lớn thế này thì… tối về nhìn cơm mà không nuốt nổi luôn”, cô bày tỏ.

Được biết hiện tại, chủ quán gội đầu cũng đã yêu cầu nhân viên tổng vệ sinh toàn cửa hàng, bỏ hết khăn, lược,... Ngoài ra cũng yêu cầu các nhân viên làm sạch tay, đun nước sôi làm sạch quần áo.

Ngay sau khi câu chuyện được lan truyền rộng rãi, nhiều người bày tỏ rằng tình huống này vừa buồn cười vừa sợ.

Bởi không ít người cảm thấy khó hiểu khi có tới 60 con chấy trên đầu nhưng nữ khách hàng 2k4 kia lại không cảm thấy ngứa hay khó chịu da đầu. Ngoài ra, không ít người cũng bày tỏ sự bất ngờ bởi ở thời buổi hiện đại như bây giờ, việc làm sạch đầu, tóc, luôn có nhiều biện pháp với vô vàn mức giá. Do đó, họ thắc mắc không biết “gơn phố” này đã sống thế nào với mái đầu toàn chấy như vậy.

Ngoài sau, nhiều người có thói quen gội đầu ngoài hàng bỗng dưng cảm thấy hoang mang. Bởi chấy là điều dễ lây, nếu dùng chung bồn gội đầu hoặc khăn lau hay thậm chí là lược cũng có thể bị ảnh hưởng. Do đó dân tình cũng cho rằng bản thân sẽ rút kinh nghiệm hơn qua sự việc này, sẽ kiểm tra kỹ càng các vật dụng ở ngoài hàng để tránh bị lây chấy không mong muốn.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Trước con mình đi học bị lây bạn không biết, về ngủ với mẹ làm mình cũng bị lây. Mà mới chớm vài con đã ngứa lắm rồi, phải ra tiệm cắt ngắn xong ép để chấy chết hết, tuốt hết trứng chấy nữa luôn. Con mình thì mình còn sợ đến mức cạo trọc tóc sạch sẽ rồi nuôi lại chứ không dám để thêm 1 phút nào. Thế mà có cả ổ chấy trên đầu như bạn này thì không hiểu ra sao”.

- “Sợ quá, nghe chuyện với nhìn hình thôi cũng đã thấy rùng mình, ngứa ngáy chân tay. Nếu chỉ gội đầu mà đã ra nhiều như này thì mái tóc đó đúng là khủng khiếp thật”.

- “Nhưng sao có thể để như thế được vậy. Thời buổi hiện đại rồi, việc làm sạch cũng rất dễ dàng mà. Hơn nữa còn là con gái thì càng phải chú ý đến hình thức, sự sạch sẽ, chỉn chu khi ra ngoài chứ nhỉ. Đúng là sốc thật”.

- “Mà qua đây tự dưng nghĩ đến đi gội đầu ngoài hàng lại cũng sợ. Nếu không phát hiện ra khéo mình về cũng bị lây chấy luôn quá”.

- “Mình hay gội đầu ngoài hàng lắm, gần như tuần nào cũng ra ngoài hàng gội mà chưa từng nghĩ đến cảnh này. Giờ thấy cũng hơi lo nha. Chẳng hạn như khăn lau, lược chải đầu mà không làm sạch kỹ càng thì thấy cũng rợn rợn nhỉ”.

Nguồn: Bùi Chiêm