Sốc: 1 nữ diễn viên sử dụng cần sa để đóng cảnh nóng

The Substance của đạo diễn Coralie Fargeat là bộ phim điện ảnh kinh dị về cơ thể con người dự kiến khởi chiếu vào ngày 20/9 năm nay, với sự góp mặt của hai nữ diễn viên là Margaret Qualley và Demi Moore.

Đáng nói trong bộ phim , nữ diễn viên Margaret Qualley xác nhận với tờ Sunday Times rằng để đóng được những cảnh nóng, cô đã phải dùng đến rượu tequila pha với cần sa để tiếp thêm sự can đảm và hoàn thành vai diễn trọn vẹn, tự nhiên hơn.

Cho biết thêm về điều nay, Margaret Qualley đã phải trải qua cú sốc tâm lý rất lớn và gặp nhiều khó khăn khi lần đầu trải nghiệm vai diễn "nặng đô" đến thế: "Tôi không thích việc gợi dục quá phô và bạo như vậy". Bên cạnh đó, cô còn tiết lộ thêm một phân cảnh khiến cô vô cùng xấu hổ đó là thỏa thân và thể hiện những hành động gợi dục trong điệu nhảy của nhân vật. Điều này hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của nữ diễn viên và có lẽ vì thế nên cô quyết định phải dùng đến cần sa để hỗ trợ.

Điều này đã gây ra tranh cãi vô cùng lớn đối với nhiều khán giả, bởi việc cho phép diễn viên sử dụng chất cấm để phục vụ cho mục đích quay phim của ekip là điều không thể chấp nhận. Thế nên qua những chia sẻ của nữ diễn viên, netizen đã bày tỏ sự lo lắng và phẫn nộ trước thềm phim khởi chiếu.

Được biết, Margaret Qualley là con gái của diễn viên kiêm người mẫu Andie MacDowell và cựu người mẫu Paul Qualley. Xuất thân từ gia đình có truyền thống làm nghệ thuật, cô cũng theo đuổi ước mơ thành công như bố mẹ mình. Hiện tại, cô được biết đến là nữ diễn viên bước ra sau thành công của The Nice Guys (2016), Death Note (2017), Once Upon a Time in Hollywood (2019) và giành được các đề cử giải Emmy và giải Quả cầu vàng trong với Maid (2019) . Tuy diễn xuất không mấy nổi bật nhưng cô vẫn được trao cho cơ hội đóng chính ở bộ phim lần này. Bằng sự cố gắng và liều lĩnh, Margaret Qualley đã góp công làm nên tên tuổi của bộ phim và được chọn để tranh giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 77.

The Substance là câu chuyện do hai sao nữ đảm nhận ở hai phiên bản khác nhau của cùng một nữ nghệ sĩ truyền hình lỗi thời. Elisabeth Sparkle đang đà bị "thất sủng" trong thị trường giải trí, thậm chí bị đuổi việc vào đúng sinh nhật lần thứ 50 của mình. Tại một bệnh viện địa phương sau một vụ tai nạn xe hơi, một y tá trẻ đã bí mật đưa cho Elisabeth một băng đĩa có nhãn "The Substance", quảng bá cho một phát minh bí ẩn - một loại thuốc khi tiêm vào sẽ tạo ra một phiên bản "hoàn hảo" trẻ trung, xinh đẹp cho người dùng. Elisabeth đặt mua sản phẩm, một phiên bản của chính cô ở độ tuổi 20 được sinh ra. Mặc dù là hai bản thể nhưng vẫn là một người, cùng có chung tư duy, lý tưởng chinh phục làng giải trí 1 lần nữa sau khi đánh đổi. Từ đây, bi kịch đã đến với nữ nghệ sĩ.