"Soái tỷ" gây chú ý với vóc dáng không tưởng trên đường phố là ai?

Vóc dáng cùng cơ bụng "cuồn cuộn" của cô gái này khiến người qua đường phải đứng lại xin chụp ảnh.

Những khoảnh khắc đời thường trên đường phố của các hot girl mạng thường dễ dàng trở thành chủ đề bàn tán trên MXH, đặc biệt khi họ vô tình để lộ những lợi thế ngoại hình nổi bật. Mới đây, hình ảnh một cô gái Trung đứng chụp ảnh trên đường phố Hàn Quốc bất ngờ thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Không chỉ gây ấn tượng bởi gương mặt xinh đẹp, cá tính, hot girl này còn khiến người nhìn khó rời mắt với vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn. Đặc biệt, phần cơ bụng hiện rõ với những múi cơ cuồn cuộn, tạo nên diện mạo vừa gợi cảm vừa tràn đầy năng lượng. Thân hình được định hình rõ nét cũng phần nào cho thấy sự duy trì chế độ tập luyện đều đặn và cường độ cao đáng nể của người đẹp. Được biết, nhân vật đang được nhiều người "xin info" lúc này chính là Tử Lang - 1 người mẫu tự do đến từ Trung Quốc.

Hình ảnh cô gái với body khỏe khoắn đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Thậm chí, thân hình ấn tượng còn giúp hot girl này được nhiều "người qua đường" xin chụp hình chung.