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"Soái tỷ" gây chú ý với vóc dáng không tưởng trên đường phố là ai?

Linh An
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Vóc dáng cùng cơ bụng "cuồn cuộn" của cô gái này khiến người qua đường phải đứng lại xin chụp ảnh.

- Ảnh 1.

Những khoảnh khắc đời thường trên đường phố của các hot girl mạng thường dễ dàng trở thành chủ đề bàn tán trên MXH, đặc biệt khi họ vô tình để lộ những lợi thế ngoại hình nổi bật. Mới đây, hình ảnh một cô gái Trung đứng chụp ảnh trên đường phố Hàn Quốc bất ngờ thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Không chỉ gây ấn tượng bởi gương mặt xinh đẹp, cá tính, hot girl này còn khiến người nhìn khó rời mắt với vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn. Đặc biệt, phần cơ bụng hiện rõ với những múi cơ cuồn cuộn, tạo nên diện mạo vừa gợi cảm vừa tràn đầy năng lượng. Thân hình được định hình rõ nét cũng phần nào cho thấy sự duy trì chế độ tập luyện đều đặn và cường độ cao đáng nể của người đẹp. Được biết, nhân vật đang được nhiều người "xin info" lúc này chính là Tử Lang - 1 người mẫu tự do đến từ Trung Quốc.

- Ảnh 2.

Hình ảnh cô gái với body khỏe khoắn đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Thậm chí, thân hình ấn tượng còn giúp hot girl này được nhiều "người qua đường" xin chụp hình chung.

Tử Lang gây chú ý với outfit đời thường nhưng lại khoe trọn lợi thế hình thể đáng nể. Cô diện áo crop top sát nách màu xám ôm gọn phần thân trên, kết hợp quần jeans ống loe cạp trễ và thắt lưng đen, tạo nên tổng thể vừa cá tính vừa khỏe khoắn. Đáng chú ý nhất vẫn là vóc dáng của hot girl Trung Quốc: Vòng eo được siết gọn đến mức gần như không có phần mỡ thừa, đường cơ bụng hiện rõ thành từng múi. Phần vai, cánh tay và thân trên cũng săn chắc, cơ bắp nổi rõ như 1 HLV hình thể chuyên nghiệp.

Trong khi đó, đôi chân dài được kéo thêm hiệu ứng nhờ chiếc quần jeans ống loe ôm phần hông rồi xòe nhẹ xuống gấu. Nhìn tổng thể, Tử Lang sở hữu body mảnh nhưng không mỏng manh, mang nét khỏe khoắn, năng lượng so với mặt bằng chung tiêu chuẩn gầy trơ xương của nhiều hot girl xứ tỷ dân.

- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Dù vẫn gầy nhưng body của hot girl xứ Trung rất khỏe và có lực, cơ bụng cơ bắp rõ nét không khác gì 1 HLV thể hình. Combo áo crop top, quần jeans cạp trễ càng giúp người đẹp khoe trọn được lợi thế hình thể.

Trên MXH, Tử Lang cũng thường gây ấn tượng nhờ hình thể khỏe khoắn và phong thái khác biệt so với hình dung quen thuộc về các hot girl mạng Trung Quốc. Cô sở hữu vóc dáng cao ráo, tỷ lệ cơ thể cân đối với đôi chân dài nổi bật, đặc biệt phần thân trên săn chắc tạo cảm giác tràn đầy năng lượng. Vòng eo nhỏ cùng cơ bụng rõ nét trở thành một trong những điểm nhận diện khiến hình ảnh của người đẹp nhanh chóng trở nên nổi tiếng.

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Vòng eo siêu nhỏ, cơ bụng săn chắc đầy hút mắt của Tử Lang hot girl xứ Trung.

Tuy nhiên, sức hút của Tử Lang không chỉ nằm ở vóc dáng. Lối makeup thiên về nét sắc sảo, đặc biệt chú trọng phần mắt với đường eyeliner và ánh nhìn có chiều sâu, càng làm diện mạo thêm cá tính. Khi kết hợp cùng mái tóc dài tối màu và phong cách ăn mặc thiên về sự gọn gàng, khỏe khoắn, Tử Lang mang đến cảm giác "soái tỷ" đầy cuốn hút. Visual mạnh mẽ cùng hình thể nổi bật cùng khí chất tự tin này giúp cô nhanh chóng thu hút một lượng lớn người hâm mộ trên mạng xã hội.

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- Ảnh 9.

Giao diện đậm chất "soái tỷ" của Tử Lang.

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Tags

Hot girl

Trung Quốc.

vóc dáng

cơ bụng

mang xa hoi

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