Số xe tăng Challenger 2 dư thừa sẽ được giao nốt cho chiến sự?

Vương quốc Anh vẫn chưa quyết định sẽ làm gì với những chiếc xe tăng Challenger 2 không được nâng cấp lên chuẩn Challenger 3 - thông tin này được Bộ trưởng Quốc phòng Anh - ông Luke Pollard cho biết khi trả lời yêu cầu từ một trong các nghị sĩ.

Thông tin này được đăng tải trên UK Defence Journal, họ lưu ý rằng hiện có một số lựa chọn cho các phương tiện "dư thừa" - gửi chúng vào kho, bán, sử dụng để huấn luyện hoặc tặng chúng cho người khác miễn phí.

Thực tế là Anh chỉ có kế hoạch nâng cấp 148 xe lên cấp độ Challenger 3, vì vậy hơn 70 chiếc vẫn còn "trong kho dự trữ" trong tổng số xe đang hoạt động.

Trên thực tế, câu hỏi đặt ra là xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 sẽ ở trong tình trạng như thế nào sau một thời gian - bởi vì ví dụ, trong quá trình chế tạo Challenger 3 mới nhất, được tạo ra bằng cách sử dụng khung gầm xe tăng cũ, người Anh đã phải đối mặt với một vấn đề khá tầm thường.

Cụ thể, các khung gầm còn lại hóa ra rất cũ kỹ và hư hỏng, điều này thường cho thấy rằng có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu chế tạo một chiếc xe tăng hoàn toàn mới.

Đồng thời, nếu Anh Quốc thực sự nắm giữ một số lượng nhất định xe tăng Challenger 2 cũ, một số sẽ được dùng làm nguồn cung cấp phụ tùng, một số khác có thể sẽ bị loại bỏ. Và sẽ còn lại một số chiến xa số phận hiện đang trong tình trạng "treo" - người Anh thực sự có thể bán hoặc chuyển giao cho ai đó, ví dụ như Ukraine.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2.

Nhưng một lần nữa, tất cả các dấu hiệu cho thấy Vương quốc Anh sẽ tiếp tục vận hành đội xe tăng Challenger 2 của mình trong một thời gian không xác định.

Lý do là bởi vì tính đến thời điểm hiện tại, tất cả các dấu hiệu cho thấy dự án xe tăng Challenger 3 có thể trở thành một "dự án dài hạn" khác - do năm ngoái nó được giới thiệu mà không có một số hệ thống quan trọng như tổ hợp phòng vệ chủ động.

Ngoài ra cần lưu ý rằng Challenger 3 sẽ nặng hơn phiên bản tiền nhiệm tới 10 tấn và khối lượng của nó có thể đạt mức kỷ lục 75 tấn. Điều này bất chấp việc động cơ và hộp số của cỗ máy mới được cho là sẽ không nhận được những nâng cấp cần thiết (mặc dù động cơ được hứa hẹn sẽ được hiện đại hóa).

Vấn đề trên thực sự khá quan trọng, bởi vì chính Challenger 2 đã gặp vấn đề về khả năng vượt địa hình trong quá trình sử dụng ở Ukraine .