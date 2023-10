Sợ xe "quái vật" Mỹ gây nhiều tử vong trên trên đường phố châu Âu, các nhà vận động đòi EU bịt lỗ hổng

Xe bán tải kiểu Mỹ xuất hiện ngày càng nhiều trên đường phố EU

Theo tờ Politico, các nhà vận động đã cảnh báo trong một bức thư gửi 5 ủy viên Liên minh Châu Âu (EU) rằng, những chiếc xe bán tải kiểu Mỹ nguy hiểm và gây ô nhiễm đang xâm nhập ngày càng nhiều vào khối nhờ lỗ hổng trong các quy định của EU.

Số lượng xe địa hình được phê duyệt cho đường bộ ở EU thông qua quy trình dành cho xe không đạt tiêu chuẩn đã tăng mạnh, từ 2.900 chiếc vào năm 2019 lên 6.800 chiếc vào năm 2022 - và xe bán tải Dodge Ram có chiều dài gần 6 mét, 2 cao mét và nặng hơn 2.600 kg, chiếm khoảng 60% trong số đó. Mẫu xe bán tải này được sản xuất bởi một công ty con của tập đoàn Stellantis.

Ceri Woolsgrove - quan chức chính sách cấp cao của Liên đoàn người đi xe đạp châu Âu - cho biết: "EU cần phải bỏ các quy định cho phép nhập khẩu số lượng lớn xe bán tải cỡ lớn kiểu Mỹ, vốn có bản chất nguy hiểm."

"Các phương tiện khổng lồ của Mỹ đặc biệt nguy hiểm trên đường phố châu Âu", các tổ chức đại diện cho người đi xe đạp, người đi bộ, người tiêu dùng và thành phố, nhóm an toàn đường bộ ETSC và nhóm vận động hành lang giao thông xanh T&E đã cảnh báo trong một bức thư chung gửi Ủy viên Thị trường Nội bộ EU Thierry Breton và các ủy viên đồng nghiệp của ông về giao thông vận tải, hành động về khí hậu, môi trường và công lý.

Các nhà vận động viết trong một bức thư gửi vào tối 11/10 rằng: "Với phần đầu xe thường cao hơn trẻ em 10 tuổi, các phương tiện này hạn chế tầm nhìn, khó điều khiển và "được chứng minh là khi xảy ra va chạm có thể gây tử vong và làm bị thương nghiêm trọng những người tham gia giao thông khác với tỷ lệ cao hơn đáng báo động so với ô tô thông thường."

James Nix - Giám đốc phương tiện của T&E - nhận xét: "Hàng nhập khẩu gây chết người của Mỹ đang tràn vào đường phố châu Âu."

Nguy cơ tử vong từ tai nạn do xe bán tải gây ra cao hơn 200%

Đầu năm nay, Viện An toàn Đường bộ VIAS của Bỉ đã kết luận rằng, trong khi người điều khiển xe bán tải ít có khả năng bị thương khi va chạm thì những người mà họ đâm phải có nguy cơ bị thương nặng và tử vong cao hơn nhiều.

Theo dữ liệu phân tích va chạm của VIAS, người đi bộ hoặc người đi xe đạp bị xe bán tải đâm vào có nguy cơ bị thương nặng cao hơn 90% và nguy cơ tử vong cao hơn gần 200% so với khi họ bị một chiếc ô tô bình thường đâm.

Các tổ chức của Mỹ cũng đưa ra kết luận tương tự. Nghiên cứu của Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc Mỹ cho thấy, người điều khiển các phương tiện lớn hơn khi đâm vào người đi bộ sẽ gây ra nhiều nguy hiểm hơn; những phương tiện này cũng có nhiều khả năng đâm vào người đi bộ hơn.

Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ ước tính, có 42.795 người chết trên đường bộ ở Mỹ vào năm 2022. Còn EU chứng kiến 19.917 người chết trên đường vào năm 2021.

Các nhà vận động cảnh báo trong một bức thư chung: Các phương tiện khổng lồ của Mỹ đặc biệt nguy hiểm trên đường phố châu Âu. Ảnh: AFP

Antonio Avenoso - Giám đốc điều hành nhóm an toàn đường bộ ETSC - cho biết: "Số lượng xe bán tải quá khổ và quá tải của Mỹ hiện có tới hàng nghìn chiếc do một lỗ hổng… đang cản trở nỗ lực của EU nhằm làm cho những con đường của chúng ta an toàn và sạch sẽ hơn."

"EU và các quốc gia thành viên cần hợp tác để bịt lỗ hổng này và đảm bảo rằng cuộc xâm chiếm không mong muốn này không làm suy yếu các mục tiêu về an toàn đường bộ và môi trường của chúng ta", ông Avenoso nói.

Lỗ hổng đăng ký của EU

Theo tờ Politico, các quy tắc phê duyệt của EU đưa ra quy trình chứng nhận rằng một chiếc xe đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và môi trường: nhưng các đại lý xe cũng có thể nhập khẩu những chiếc xe từ bên ngoài khối để bán trên thị trường EU bằng cách thực hiện thủ tục phê duyệt xe cá nhân thay vì phê duyệt kiểu EU.

Các nhà vận động cảnh báo rằng, các tiêu chuẩn mà phương tiện phải đáp ứng trong quá trình thực hiện thủ tục phê duyệt xe cá nhân không chỉ thấp hơn các tiêu chuẩn của EU, mà một quy định cập nhật mà Ủy ban Châu Âu (EC) đang chuẩn bị đưa ra có thể làm chúng suy yếu hơn nữa.

Thư của các nhà vận động cảnh báo rằng, trong số các yêu cầu an toàn của khối đối với các phương tiện được phê duyệt kiểu EU, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ tốc độ thông minh, hỗ trợ phanh, hệ thống cảnh báo mất tập trung và dịch vụ ghi dữ liệu hành trình sẽ không phải là yêu cầu bắt buộc đối với phương tiện phê duyệt theo dạng xe cá nhân.

Các nhà vận động này cũng phàn nàn rằng, việc phê duyệt theo kiểu xe cá nhân cũng cho phép các phương tiện nhập khẩu lách luật về khí hậu của EU vì lượng khí thải của chúng không được tính vào mục tiêu khí hậu của các nhà sản xuất ô tô.

Nix của T&E cho biết: "EU cấm nhập khẩu những thứ như thịt gà đã được khử trùng bằng clo, nhưng vẫn mở cửa sau cho những chiếc xe bán tải quái vật không tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và ô nhiễm vào châu Âu. Các chính trị gia phải bịt những lỗ hổng này ngay bây giờ để cứu mạng mọi người."