Số vũ khí hạt nhân Mỹ ở châu Âu đủ để 'san phẳng' mọi đối thủ

Các chuyên gia đã ước tính số lượng bom hạt nhân B61-12 và đầu đạn W76-2 của Mỹ tại châu Âu.

Theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, hiện nay họ sở hữu kho vũ khí gồm khoảng 100 quả bom hạt nhân chiến thuật B61-12 hiện đại hóa ở châu Âu, được triển khai tại 6 căn cứ không quân ở các quốc gia thành viên NATO.

Những quả bom này có sức công phá từ 0,3 đến 50 kiloton và là một phần trong lực lượng răn đe hạt nhân của NATO tại khu vực châu Âu.

Số bom được phân bổ giữa các căn cứ như sau: 10 - 15 quả đặt tại Căn cứ Không quân Büchel ở Rhineland-Palatinate, Bỉ; Căn cứ Không quân Kleine Brogel ở Bỉ; Căn cứ Không quân Volkel ở Hà Lan; và Căn cứ Không quân Ghedi ở Ý.

20 đến 30 quả bom được triển khai tại Căn cứ Không quân Aviano ở Ý và Căn cứ Không quân Incirlik ở Thổ Nhĩ Kỳ. Những quả bom này có thể được mang bởi các máy bay chiến đấu F-35A, F-15E, F-16 và Tornado.

Các kho chứa bom nói trên không hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Quân đội Mỹ. Trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự, những tài sản này có thể được chuyển giao cho đồng minh để thực hiện những cuộc không kích chống lại kẻ thù.

Ngoài bom chiến thuật, lực lượng răn đe hạt nhân của Mỹ ở châu Âu còn có khoảng 20 đầu đạn W76-2 công suất thấp, mỗi đầu đạn có sức công phá 8 kiloton.

Những đầu đạn này được gắn trên tên lửa đạn đạo Trident II D5 triển khai trên các tàu ngầm chiến lược lớp Ohio đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu gần lục địa châu Âu.

Các tàu ngầm cũng được trang bị tên lửa đạn đạo liên lục địa với đầu đạn công suất cao, từ 90 đến 455 kiloton.

Bom hạt nhân chiến thuật B61-12 được Mỹ triển khai tại châu Âu.

Việc triển khai vũ khí hạt nhân tiên tiến gần biên giới Liên bang Nga đặt ra mối đe dọa khách quan đối với sự ổn định chiến lược, vì nó làm giảm thời gian tiếp cận mục tiêu và làm phức tạp phản ứng kịp thời của các hệ thống cảnh báo.

Điều này trong bối cảnh hiện đại hóa vũ khí tấn công đang diễn ra, làm tăng nguy cơ tính toán sai lầm và leo thang trong một cuộc khủng hoảng.

Tại một cuộc họp ở Brussels, các bộ trưởng quốc phòng NATO đã nhất trí tiếp tục hiện đại hóa lực lượng răn đe hạt nhân của họ ở châu Âu. Tuyên bố tương ứng được công bố sau cuộc họp của Nhóm Quy hoạch Hạt nhân thuộc Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương.

Các thành viên tham gia đã tái khẳng định ý định tăng cường nhiệm vụ răn đe bằng cách hiện đại hóa năng lực hạt nhân, mở rộng năng lực lập kế hoạch hạt nhân và thích ứng với mọi thách thức an ninh hiện tại.

Những đồng minh trong Nhóm hoạch định hạt nhân cũng tái khẳng định cam kết chia sẻ trách nhiệm, rủi ro, gánh nặng của quốc phòng tập thể, bao gồm đầu tư vào các nguồn lực, năng lực và lực lượng cần thiết để hoàn thành sứ mệnh hạt nhân của NATO nhằm thể hiện sự thống nhất cũng như quyết tâm của Liên minh.