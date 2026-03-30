Sở VH-TT-DL Gia Lai lên tiếng về vụ ca sĩ Juky San mặc bikini tắm tại Giếng Tiên?

Chiều 30-3, đại diện Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Gia Lai đã có thông tin về vụ ca sĩ Juky San mặc bikini tắm tại Giếng Tiên, thuộc làng chài Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

Du khách chụp ảnh kỷ niệm tại khu vực Giếng Tiên khi còn biển hiệu "Giếng Tiên"

Theo đó, sau khi tham gia chương trình khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 diễn ra vào tối 28-3, ê-kíp và ca sĩ Juky San đã có chuyến đi chụp ảnh, check-in một số điểm du lịch ở Gia Lai, trong đó có khu vực Giếng Tiên.

Tuy nhiên, vì các du khách từ nơi khác đến, thấy cảnh đẹp nên đã check-in quảng bá nhưng vô tình không biết khu vực đó đặc biệt trang trọng đối với người dân nơi đây. Ê-kíp và ca sĩ đã nhận thức được thiếu sót và xin rút kinh nghiệm. Vì vậy, Sở này mong mọi người hoan hỉ thông cảm cho sự cố đáng tiếc này.

Trưa cùng ngày, trên trang cá nhân được cho là của ca sĩ Juky San cũng đăng tải lời xin lỗi đến cộng đồng mạng. "San gửi lời xin lỗi chân thành và sâu sắc nhất vì đã làm phiền lòng mọi người" – dòng trạng thái viết.

Juky San cũng nói rõ trong chuyến đi này cô muốn lưu giữ khoảnh khắc đẹp trước thiên nhiên hùng vĩ của địa danh Eo Gió (Gia Lai). "Tại thời điểm chụp, ê-kíp không nhận thấy biển báo thông tin hay cảnh báo nào về tính chất tôn nghiêm của địa điểm ở xung quanh" – dòng trạng thái viết.

Cô cũng thừa nhận mình và ê-kíp từ nơi xa đến nên chưa có cơ hội tìm hiểu về tín ngưỡng, văn hoá địa phương. "San hoàn toàn không có ý định thiếu tôn trọng hay báng bổ những giá trị văn hoá của địa phương" – cô bộc bạch.

Như đã thông tin, sáng 30-3, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh ca sĩ Juky San check-in tại Giếng Tiên, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong các bức ảnh được chia sẻ, nữ ca sĩ diện trang phục bikini hoạ tiết chấm bi, tạo dáng và ngâm mình trực tiếp trong Giếng Tiên.

Ca sĩ Juky San mặc bikini tắm ở Giếng Tiên tại thời điểm khu vực này không có biển hiệu "Giếng Tiên"

Những hình ảnh mang tính gợi cảm giữa không gian thiên nhiên nhanh chóng gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Đến trưa cùng ngày, loạt ảnh này đã không còn xuất hiện trên các tài khoản mạng xã hội của nữ ca sĩ.

Nhiều ý kiến bày tỏ sự không đồng tình, cho rằng hành động tắm trong giếng có thể ảnh hưởng đến vệ sinh nguồn nước, đồng thời làm giảm trải nghiệm của du khách khác. Một số người cũng cho rằng việc lựa chọn trang phục và cách tạo dáng tại địa điểm mang yếu tố văn hoá – tâm linh là chưa phù hợp, dễ gây phản cảm.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến bênh vực, cho rằng đây là hoạt động mang tính cá nhân, chưa có bằng chứng cụ thể về việc gây ô nhiễm nguồn nước, đồng thời kêu gọi nhìn nhận sự việc theo hướng nhẹ nhàng hơn.

Giếng Tiên là điểm đến nổi tiếng tại làng chài Nhơn Lý, gắn với truyền thuyết về nguồn nước ngọt "trời ban" xuất hiện từ hàng ngàn năm trước. Nhiều người dân và du khách sử dụng nguồn nước này để uống. Nơi đây không chỉ có giá trị cảnh quan mà còn mang ý nghĩa tâm linh đối với người dân địa phương và du khách thập phương.