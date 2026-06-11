Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM lên tiếng về vụ Hương Giang diễu hành trên xe buýt 2 tầng

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết Sở đã rà soát thông tin phản ánh trên báo chí và mạng xã hội, ghi nhận việc Hương Giang và một số cá nhân xuất hiện trên xe buýt hai tầng giao lưu sau thành tích Á hậu 2 Miss Grand.

Tại buổi họp báo định kỳ chiều 11/6, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã có phản hồi chính thức liên quan đến hoạt động homecoming của Hương Giang sau khi cô giành danh hiệu Á hậu 2 tại cuộc thi MGI All Stars 2026 diễn ra ở Thái Lan. Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết đã tiến hành rà soát các thông tin được phản ánh trên báo chí cũng như mạng xã hội thời gian qua. Cơ quan chức năng ghi nhận việc Hương Giang cùng một số cá nhân xuất hiện trên xe buýt hai tầng để giao lưu với người hâm mộ khi phương tiện di chuyển qua nhiều tuyến đường trung tâm thành phố.

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết, theo quy định hiện hành, các hoạt động tập trung đông người nơi công cộng, sử dụng không gian công cộng hoặc phương tiện giao thông phục vụ cho các hoạt động mang tính sự kiện, giao lưu hay diễu hành không thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục hành chính theo quy định của hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Tuy nhiên, cơ quan chuyên môn cũng khẳng định đang tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị liên quan để rà soát toàn bộ vụ việc. Trong trường hợp quá trình kiểm tra, xác minh phát hiện các hành vi vi phạm quy định pháp luật hoặc gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự công cộng thì cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét và xử lý theo quy định hiện hành.

"Theo quy định hiện hành, việc xem xét các thủ tục liên quan đến hoạt động tập trung đông người nơi công cộng, sử dụng không gian công cộng, phương tiện giao thông phục vụ các hoạt động có yếu tố sự kiện hoặc diễu hành không thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục hành chính theo quy định của hoạt động trình diễn nghệ thuật. Hiện nay, Sở Văn hóa và Thể thao đang phối hợp rà soát thông tin vụ việc. Trường hợp qua kiểm tra, xác minh, phát hiện có hành vi vi phạm quy định pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự công cộng thì cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, xử lý theo quy định hiện hành", đại diệnSở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho hay.

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết đang rà soát hoạt động diễu hành bằng xe buýt của Hương Giang

Vào ngày 3/6, Hương Giang trở về Việt Nam sau khi giành danh hiệu Á hậu 2 tại cuộc thi MGI All Stars 2026. Sau lễ đón tại sân bay Tân Sơn Nhất, Hương Giang tiếp tục xuất hiện trên xe buýt hai tầng để giao lưu với fan. Đoàn xe di chuyển qua nhiều tuyến đường lớn của TPHCM như Nguyễn Văn Trỗi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Thị Sáu, Trần Hưng Đạo trước khi kết thúc hành trình tại khu vực đường Nguyễn Cư Trinh.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời chúc mừng dành cho thành tích quốc tế của người đẹp, sự kiện cũng kéo theo nhiều tranh luận trái chiều. Một số ý kiến cho rằng hoạt động diễu hành diễn ra vào thời điểm giao thông đông đúc nên có thể ảnh hưởng đến việc di chuyển của người dân. Nhiều cư dân mạng đồng thời đặt câu hỏi về quy trình tổ chức, việc sử dụng xe buýt hai tầng cũng như các quy định quản lý đối với những hoạt động thu hút đông người trên đường phố.

Đoàn người hâm mộ theo xe diễu hành của Hương Giang đông, ảnh hưởng đến giao thông giờ cao điểm

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, khi được hỏi về lý do tiếp tục chinh chiến Miss Grand sau Miss Universe, Hương Giang cho hay: "Sau cuộc thi, trong một buổi trò chuyện với papa Nawat và ekip, mọi người có chia sẻ rằng Giang là người đã tạo ra một tiêu chuẩn mới cho MGI All Stars. Theo cách papa Nawat nhìn nhận, nhiều thí sinh đến với mùa giải đầu tiên vẫn mang tư duy của một cuộc thi sắc đẹp truyền thống. Trong khi đó, All Stars là một sân chơi khác, họ đi tìm kiếm một ngôi sao trên nền tảng là cuộc thi Hoa hậu. Vì vậy, người hiểu được một ngôi sao cần làm gì cũng là người hiểu rất rõ tiêu chí của cuộc thi này.

Papa Nawat có nhắc đến những sự đầu tư của Giang, từ việc mang những chú bướm từ Việt Nam sang cho phần trình diễn hay tôi có rất nhiều ý tưởng về skill. Papa Nawat nói rằng ở những mùa giải sau, ban tổ chức sẽ khuyến khích thí sinh đầu tư theo hướng đó. Bởi chính những điều đó mới khiến cho cuộc thi trở nên hấp dẫn. Bản thân Giang cũng thấy đúng khi mọi người nhận xét tôi chơi tất tay cho cuộc thi. Nhưng, sự đầu tư là một phần, quan trọng hơn là phải hiểu rằng một ngôi sao luôn cần tạo ra lý do để công chúng nhớ đến mình mỗi khi xuất hiện. Đó cũng chính là công thức mà Giang áp dụng trong suốt hành trình tại Miss Grand All Stars. May mắn là những gì Giang làm không chỉ được khán giả hay ban tổ chức ghi nhận, như ông Osmel cũng nhớ đến những bộ tóc giả của Hương Giang - tôi xem đó là thành công của mình".