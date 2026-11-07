Số tiền mừng cưới khiến ông chủ chuỗi bún đậu tại TPHCM bị chê bủn xỉn

Cô dâu chú rể cũng từng lên tiếng làm rõ sự việc khi Mạc Văn Khoa vướng vào tranh cãi.

Đám cưới của Puka và Gin Tuấn Kiệt diễn ra vào năm 2023 từng là một trong những sự kiện giải trí được quan tâm nhất thời điểm đó. Hôn lễ quy tụ đông đảo nghệ sĩ thân thiết của cô dâu chú rể, trong đó có vợ chồng Mạc Văn Khoa - Thảo Vy. Đáng chú ý, trong một cuộc trò chuyện với Lê Dương Bảo Lâm, Mạc Văn Khoa từng tiết lộ chuyện mừng cưới Puka và Gin Tuấn Kiệt bằng một câu nói hài hước. Khi được hỏi về số tiền bỏ phong bì, nam diễn viên đáp: "Chị đi bao nhiêu thì em đi lại từng đấy, tầm 30 mẹt bún đậu".

Tưởng chỉ là màn tung hứng vui vẻ giữa những người đồng nghiệp thân thiết, phát ngôn này lại bất ngờ bị một bộ phận cư dân mạng đem ra bàn tán. Nhiều người cho rằng 30 mẹt bún đậu chỉ có giá trị khoảng 1-2 triệu đồng, từ đó chê Mạc Văn Khoa mừng cưới quá ít, thậm chí gắn cho nam diễn viên nhận xét "bủn xỉn". Một câu nói vốn mang tính hài hước nhanh chóng bị diễn giải theo hướng tiêu cực.

Trước những thông tin lan truyền, Mạc Văn Khoa đã phải đăng tải clip lên tiếng trên mạng xã hội. Nam diễn viên tỏ ra bức xúc khi phát hiện nhiều trang tin đăng tải nội dung anh đi đám cưới chỉ mừng 1 triệu đồng. Anh chia sẻ: "Lướt nhiều trang tin MXH, tôi đọc được nhiều bài đăng 'Mạc Văn Khoa đi đám cưới bủn xỉn 1 triệu đồng'. Mọi người muốn đăng thông tin về một ai đó hãy kiểm tra chính xác rồi mới đăng chứ. Chị Puka có ngày trọng đại như thế mà mọi người đăng những thứ đó làm gì? Thay vì vậy, mọi người hãy dành những lời chúc phúc cho tình yêu của cả hai".

Vợ chồng Mạc Văn Khoa từng bị chê bủn xỉn khi nói đùa mừng cưới bằng giá 30 mâm bún đậu

Không chỉ người trong cuộc, chính cô dâu chú rể cũng phải lên tiếng làm rõ câu chuyện sau đám cưới. Puka khẳng định Mạc Văn Khoa không hề mừng cưới 1 triệu đồng như những gì một số trang mạng đưa tin. Cô nói: "Thực ra Mạc Văn Khoa đi tiền cưới rất là nhiều nha không phải 1 triệu đâu. Cái chuyện đó nói vui thôi mà mọi người lại giật tít, nghĩ sang hướng khác làm cho Khoa bị nói này nói kia".

Puka và Gin Tuấn Kiệt cũng bày tỏ sự buồn lòng khi ngày vui của mình lại xuất hiện những tranh luận tiêu cực xoay quanh khách mời. Cặp đôi chia sẻ: "Những câu chuyện xung quanh đám cưới của mình mà xảy ra như vậy thì Gin và Pu rất buồn, thật sự không muốn. Vì mình muốn đó là ngày vui của mình, bạn bè, những người thân yêu thân thương của mình đến, cũng vui, hạnh phúc và không gặp phải bất cứ điều tiêu cực gì hết".

Vợ chồng Puka và Gin Tuấn Kiệt từng lên tiếng khẳng định Mạc Văn Khoa đi phong bì rất nhiều

Mạc Văn Khoa giàu có cỡ nào?

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Mạc Văn Khoa còn được biết đến với công việc kinh doanh chuỗi quán bún đậu mắm tôm. Nhờ chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và phát triển kinh doanh, nam diễn viên cùng bà xã Thảo Vy từng nhiều lần khiến công chúng chú ý bởi những thông tin liên quan đến nhà cửa, xe cộ và cuộc sống gia đình.

Năm 2020, vợ chồng Mạc Văn Khoa từng mua một căn hộ tại TP.HCM. Sau khi có con gái, cặp đôi chuyển sang sinh sống tại một căn biệt thự rộng rãi hơn để có thêm không gian cho gia đình. Căn nhà có sân vườn, hồ bơi và thiết kế sang trọng, từng được một đồng nghiệp của nam diễn viên đến tham quan, quay hình và tiết lộ có giá trị khoảng 50 tỷ đồng.

Vợ chồng Mạc Văn Khoa làm chủ chuỗi quán bún đậu ở TP.HCM

Thông tin này nhanh chóng khiến mạng xã hội xôn xao, nhưng sau đó Mạc Văn Khoa và bà xã đã lên tiếng đính chính. Nam diễn viên cho biết căn biệt thự thực chất là nhà thuê, không phải tài sản mà vợ chồng anh đã mua. Anh còn hài hước kể bố mẹ ở quê bất ngờ gọi điện hỏi chuyện vì nghe tin con trai mua nhà hàng chục tỷ đồng.

Mạc Văn Khoa chia sẻ: "Anh Khánh qua đây quay rồi nói tôi mua nhà 50 tỉ đồng, nhưng thật ra tôi ở nhà thuê mọi người ơi. Làm mấy anh chị viết quá trời, nói tôi mua nhà. Sau đó, bố mẹ tôi gọi vào hỏi: 'Sao con mua nhà mà không nói. Con mua nhà mà bố mẹ không hề biết luôn'. Tôi vẫn ở nhà thuê mọi người ơi, tôi còn khổ, còn nghèo lắm. Bán bún đậu làm sao mua được nhà 50 tỷ chứ".

Cả hai xây căn nhà to ở quê để báo hiếu bố mẹ

Không chỉ từng bị đồn sở hữu biệt thự 50 tỷ đồng, Mạc Văn Khoa còn có lần trở thành tâm điểm trước thông tin vỡ nợ 100 tỷ đồng. Khi tin đồn lan truyền trên mạng xã hội, nam diễn viên đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Anh cho biết chính bà xã Thảo Vy là người gửi nội dung này cho mình, khiến bản thân không khỏi ngỡ ngàng vì không hiểu tại sao lại xuất hiện thông tin mình vỡ nợ.

Sự việc còn khiến người thân của nam diễn viên hoang mang. Bố mẹ anh gọi điện hỏi thăm, trong khi một người chị quen biết lâu năm cũng chủ động liên hệ để xác minh. Những lần phải lên tiếng đính chính cho thấy Mạc Văn Khoa không ít lần trở thành nhân vật bị chú ý bởi các thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

Vợ chồng Mạc Văn Khoa có kinh tế ổn định sau nhiều năm bên nhau

Ảnh: FBNV