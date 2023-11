Sở thích kỳ lạ của Kate khiến William phải thốt lên ‘điên rồ’

Tham gia podcast The Goog, The Bad & The Ugly vào tháng 9, Công nương Kate chia sẻ về thói quen tập thể dục kỳ lạ của mình. Cụ thể, Vương phi xứ Wales thích đi bơi trong điều kiện thời tiết không lý tưởng. “Càng lạnh càng tốt, kèm theo trời tối và đang mưa. Tôi thích điều đó”, cô nhấn mạnh.

Công nương Kate thừa nhận thói quen đó kỳ lạ so với số đông, đến mức chồng cô là Hoàng tử William phải thốt lên: “Catherine, em điên rồi”. Bất chấp điều đó, người đẹp sinh năm 1982 tuyên bố vẫn tiếp tục bơi trong nước lạnh vì cô thích cảm giác đó.

Hoàng tử William cũng xuất hiện trong podcast và hai vợ chồng hoàng gia phá lên cười trước chia sẻ của Công nương Kate.

Công nương Kate và Hoàng tử William trong podcast The Goog, The Bad & The Ugly.

Tuy nhiên, Thân vương xứ Wales không biết sở thích của vợ được công nhận là tốt cho sức khỏe. Các chuyên gia sức khỏe và sắc đẹp đề cao lợi ích của việc tắm nước lạnh – được định nghĩa là tắm trong nước có nhiệt độ dưới 15 độ C.

Bác sĩ Majdoline Jayoushe, phó giáo sư tại Bệnh viện Mount Sinai ở New York, cho biết trên tạp chí Vogue tắm nước lạnh giống như “cú sốc nhỏ” đối với cơ thể con người.

“Khi bạn ngâm mình trong nước lạnh, não bộ tập trung vào việc làm cho cảm giác khó chịu biến mất, từ đó giúp bạn quên đi những điều không vui hoặc căng thẳng. Nó khiến bạn thoát khỏi suy nghĩ của mình”, nữ chuyên gia giải thích.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng tắm nước lạnh hoặc ngâm mình trong nước lạnh có thể giúp tăng endorphin, tăng cường trao đổi chất, tăng cường sức khỏe miễn dịch, thúc đẩy giảm cân lành mạnh, cải thiện tuần hoàn, giảm viêm và sưng tấy, chống lại các triệu chứng trầm cảm và giảm đau nhức.

Một số người cũng đánh giá nước lạnh có thể giúp phụ nữ đẹp lên bằng cách làm se khít lỗ chân lông và tạo thêm độ bóng cho tóc.

Bác sĩ Mahammad Juber xác nhận với WebMD tắm nước lạnh có thể giúp se khít lỗ chân lông tạm thời, đồng thời giữ lại lượng dầu tự nhiên trên da và tóc. Tuy nhiên, đối với những người bị mụn nên rửa mặt bằng nước nóng để mở rộng và làm sạch sâu lỗ chân lông.

Tắm nước lạnh được chứng minh tốt cho sức khỏe và sắc đẹp. Ảnh: stock.adobe.com.

Các chuyên gia khuyên nên tắm nước lạnh vào buổi chiều hoặc buổi tối, bởi nhiệt độ cơ thể của con người thấp nhất vào buổi sáng. Đối với người mới, không nên tắm quá lâu, chỉ một vài giây và tăng thêm khoảng 5 giây nữa vào mỗi lần tiếp theo.

Không chỉ Công nương Kate, những người nổi tiếng khác như Hailey Bieber, Drake và Kim Kardashian đều khuyến khích áp dụng phương pháp này.

Tuy nhiên, bác sĩ khuyến cáo những người có vấn đề về hô hấp như hen suyễn, bệnh về tim mạch, tăng huyết áp hoặc các vấn đề khác về tim nên thận trọng và tham khảo ý kiến chuyên gia trước.

Theo Page Six, New York Post