Sở thích chung trị giá hơn nửa tỷ của Chi Pu và Thủy Tiên

Mới đây, Chi Pu đã thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện tại hôn lễ của một thiếu gia có tiếng. Nữ ca sĩ diện đầm cúp ngực phom corset tôn lên đường cong quyến rũ, kết hợp cùng giày cao gót mũi nhọn thanh lịch. Tuy nhiên, điểm nhấn khiến người hâm mộ chú ý nhất chính là chiếc túi Hermès Kelly Mini II màu Craie (kem sữa) có giá hơn nửa tỷ đồng trên tay.

Đây không phải lần đầu tiên chiếc túi này xuất hiện cùng Chi Pu. "Em túi" sang chảnh đã theo chân cô đến nhiều sự kiện quan trọng, từ chuyến đi sang Thái Lan cổ vũ Hương Giang thi Miss Universe cho đến đám cưới của cặp đôi Đạt G - Cindy Lư. Có thể nói, Kelly Mini màu Craie đã trở thành item yêu thích, được Chi Pu chọn làm bạn đồng hành quen thuộc trong các sự kiện đặc biệt.

Hơn một năm qua, Chi Pu liên tục bổ sung vào tủ đồ những thiết kế đẳng cấp của Hermès. Trước đó, ngôi sao sinh năm 1993 cũng từng khoe chiếc Hermès Kelly Pochette xinh xắn tại đám cưới của người bạn thân Salim.

Dù đã gặt hái không ít những thành tựu đáng để trong sự nghiệp nhưng mãi đến tháng 8/2024, Chi Pu mới công khai hình ảnh đập hộp chiếc Hermès Kelly 25 Black Epsom Sellier có giá khoảng 700 triệu đồng. Cô còn dí dỏm tự nhận mình là "tấm chiếu mới" bước chân vào con đường sưu tầm Hermès.





Vbiz không thiếu "phú bà" chuộng Hermès nhưng mê mẩn dòng Kelly Mini thì có thể gọi tên Thuỷ Tiên. Nếu theo dõi nữ ca sĩ, không khó nhận ra Kelly II phiên bản màu Rose Azalee Epsom là "em túi ruột" của bà xã Công Vinh từ bao năm qua.

Chiếc túi này xuất hiện đều đặn trong các bức ảnh đời thường, sự kiện hay những chuyến du lịch của Thuỷ Tiên, chứng minh tình yêu bền chặt của cô với thiết kế này của nhà Hermès.



Hermès Kelly Mini với kích thước nhỏ gọn, thiết kế thanh lịch đã trở thành biểu tượng của sự tinh tế trong giới thượng lưu. Chiếc túi này không chỉ là phụ kiện thời trang mà còn là món đầu tư giá trị, thể hiện gu thẩm mỹ và đẳng cấp của người sở hữu.

Hermès Kelly Mini có mức khởi điểm từ 10.000 - 12.000 USD (tương đương 260 - 320 triệu đồng) tùy thuộc vào chất liệu da. Tuy nhiên, với những màu sắc hiếm, đặc biệt hoặc chất liệu cao cấp như da cá sấu, giá có thể lên tới vài trăm nghìn USD. Đặc biệt, do tính khan hiếm và danh sách chờ dài, giá trên thị trường thứ cấp thường cao hơn giá gốc rất nhiều, khiến Kelly Mini trở thành một trong những món đồ xa xỉ được săn đón và giữ giá nhất hiện nay.