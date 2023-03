Sợ tăng cân, hậu vệ Trương Dũ Đạt vẫn nhận lời mời trà sữa từ Jun Phạm

Dừng chân tại Bình Dương, chương trình "Ăn - Chơi - Ngủ Cùng V.League" do FPT Play sản xuất tiếp tục mách nước cho khán giả những địa điểm ăn uống, vui chơi và nghỉ ngơi lý tưởng. Chương trình lên sóng vào 19 giờ từ thứ Sáu đến Chủ Nhật hàng tuần trên hệ thống của FPT Play.

Hậu vệ Trương Dũ Đạt sẽ đưa khán giả khám phá Bình Dương.

Đồng hành cùng host Jun Phạm trong hành trình khám phá tuần này là cầu thủ mang áo số 15 của Câu lạc bộ (CLB) Becamex Bình Dương, Trương Dũ Đạt. Theo chân hai "hướng dẫn viên" của chương trình, khán giả sẽ được giới thiệu về những món ăn "độc lạ Bình Dương" như gỏi gà măng cụt, gà sốt mì bay hay lẩu bò mắm ruốc…



"Gõ cửa" những địa điểm ăn uống quen thuộc của CLB Becamex Bình Dương.

Giải đáp thắc mắc của Jun Phạm về chế độ ăn uống của các cầu thủ, hậu vệ của đội bóng đất Thủ tiết lộ, mỗi ngày khẩu phần ăn của cả đội phải có đủ bò, gà và cá. Sau mỗi kỳ nghỉ, cầu thủ nào tăng cân sẽ phải… nộp phạt bằng hiện kim. Trương Dũ Đạt cho biết: "Dù có áp dụng hình thức phạt hay không thì các cầu thủ đều tự giác tuân thủ quy định về cân nặng để đảm bảo thể lực thi đấu tốt nhất".



Những món ăn hứa hẹn gây thương nhớ khi đặt chân đến Bình Dương.

Bên cạnh món ăn no, khách du lịch đến với Bình Dương còn có thể thưởng thức những món ăn vặt tại phố đi bộ Bạch Đằng (thành phố Thủ Dầu Một). Con đường ăn uống sầm uất với đủ loại đồ ăn, thức uống được host Jun Phạm ví von như một con phố du lịch nổi tiếng của đất nước Thái Lan. Tại đây, Trương Dũ Đạt tiếp tục phá lệ, chấp nhận lời mời trà sữa từ Jun Phạm. Hậu vệ sinh năm 97 chia sẻ: "Cầu thủ rất ít khi uống trà sữa mà chỉ uống nước lọc và những loại nước do bác sĩ chuẩn bị". Tuy nhiên do đang trong thời gian nghỉ nên anh chàng có thể luyện tập để đảm bảo mức cân nặng đúng quy định.



Tìm hiểu về nghề làm gốm truyền thống.

Một địa điểm không thể bỏ qua khi đến Bình Dương mà Trương Dũ Đạt đặc biệt giới thiệu đến khán giả chính là những cơ sở làm gốm truyền thống. Không chỉ được tìm hiểu về những sản phẩm gốm Lái Thiêu hay gốm thủ công mỹ nghệ đặc trưng, du khách đến đây còn có thể thử tài làm đồ gốm. Theo hậu vệ Trương Dũ Đạt, làm gốm là cách anh trui rèn tính kiên nhẫn và bình tĩnh. Đây là hai đức tính mà cầu thủ cần có trong quá trình tập luyện và cả khi thi đấu trên sân.



Sau khi ăn và chơi, những điểm nghỉ ngơi lý tưởng từ gợi ý của chương trình sẽ giúp du khách có thể "nạp" năng lượng, sẵn sàng cho chuyến khám phá tất tần tật về Bình Dương vào những ngày tiếp theo. Theo dõi chương trình "Ăn - Chơi - Ngủ Cùng V.League", khán giả sẽ không còn phải thắc mắc về việc "Ăn gì?", "Nghỉ ở đâu?" và "Giải trí bằng cách nào?" khi đến với Bình Dương nói riêng và các địa phương diễn ra giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2023 nói chung.

Chuyến xe khám phá những địa điểm ăn uống, nghỉ ngơi và vui chơi của chương trình "Ăn - Chơi - Ngủ Cùng V.League" sẽ tiếp tục dừng chân tại rất nhiều địa phương trên dải đất hình chữ S như Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Đà Nẵng, Bình Dương, Gia Lai và Khánh Hòa. Đón xem các số tiếp theo vào 19 giờ các ngày thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần trên các nền tảng của FPT Play.

