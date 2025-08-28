So sánh từng thông số 2 bản Lạc Hồng 900 LX: Xe chống đạn nặng hơn 5 tấn, đi 450km/sạc, bản thường có 37 tính năng ADAS

Kích thước
|Lạc Hồng 900 LX
|Phiên bản thường
|Phiên bản chống đạn
|Kích thước tổng thể (DxRxC)
|5.342 x 2.254 x 1.697 mm
|5.342 x 2.254 x 1.697 mm
|Chiều dài cơ sở
|3.349 mm
|3.349 mm
|Khối lượng
|3.035 kg
|5.049 kg
|Khoảng sáng gầm
|175 mm
|175 mm
|Bán kính quay đầu
|7 mét
|7 mét
Ngoại thất
|Lạc Hồng 900 LX
|Phiên bản thường
|Phiên bản chống đạn
|Đèn chiếu sáng
|LED
|LED
|Đèn hậu
|LED
|LED
|Kích thước vành
|21 inch
|19 inch
|Kích thước lốp
|275/40
|275/55, loại lốp Run-flat có thể di chuyển được từ 80-100 km khi bị xịt
|Các chi tiết mạ vàng ngoại thất
|Có
|Có
Nội thất
|Lạc Hồng 900 LX
|Phiên bản thường
|Phiên bản chống đạn
|Chất liệu ghế
|Da Nappa
|Da Nappa
|Ốp gỗ
|Gỗ Golden Nanmu
|Gỗ Golden Nanmu
|Màn hình trung tâm
|15,6 inch
|15,6 inch
|HUD
|Có
|Có
|Âm thanh
|13 loa Audison
|11 loa Audison
|Điều hòa
|2 vùng tự động
|2 vùng tự động
|Tiện ích ghế ngồi hàng trước
|Chỉnh điện đa hướng, có sưởi ấm/làm mát
|Chỉnh điện đa hướng, có sưởi ấm/làm mát
|Tiện ích ghế ngồi hàng hai
|Chỉnh điện đa hướng, có sưởi ấm/làm mát và massage
|Chỉnh điện đa hướng, có sưởi ấm/làm mát và massage
|Các chi tiết mạ vàng nội thất
|Có
|Có
|Vách ngăn khoang lái và hành khách
|Có
|Có
Vận hành
|Lạc Hồng 900 LX
|Phiên bản thường
|Phiên bản chống đạn
|Động cơ
|2 mô-tơ điện
|2 mô-tơ điện
|Công suất
|402 mã lực
|455 mã lực
|Mô-men xoắn
|620 Nm
|620 Nm
|Dẫn động
|AWD
|AWD
|Dung lượng pin
|123 kWh
|123 kWh
|Tầm vận hành
|595 km
|450 km
|Thời gian tăng tốc 0-100km/h
|6,8 giây
|9,8 giây
|Tốc độ tối đa
|200 km/h
|150 km/h
Trang bị an toàn
|Phiên bản thường
|Phiên bản chống đạn
|Túi khí
|8 túi khí
|6 túi khí
|Hệ thống ADAS và tính năng thông minh
|37 tính năng
|12 tính năng