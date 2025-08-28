HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
So sánh từng thông số 2 bản Lạc Hồng 900 LX: Xe chống đạn nặng hơn 5 tấn, đi 450km/sạc, bản thường có 37 tính năng ADAS

Hoàng Dũng |

Lạc Hồng 900 LX phiên bản chống đạn có sự khác biệt lớn về sức mạnh động cơ và tầm vận hành do có khối lượng lớn hơn.

Kích thước

Lạc Hồng 900 LX Phiên bản thường Phiên bản chống đạn
Kích thước tổng thể (DxRxC) 5.342 x 2.254 x 1.697 mm 5.342 x 2.254 x 1.697 mm
Chiều dài cơ sở 3.349 mm 3.349 mm
Khối lượng 3.035 kg 5.049 kg
Khoảng sáng gầm 175 mm 175 mm
Bán kính quay đầu 7 mét 7 mét

Ngoại thất

Lạc Hồng 900 LX Phiên bản thường Phiên bản chống đạn
Đèn chiếu sáng LED LED
Đèn hậu LED LED
Kích thước vành 21 inch 19 inch
Kích thước lốp 275/40 275/55, loại lốp Run-flat có thể di chuyển được từ 80-100 km khi bị xịt
Các chi tiết mạ vàng ngoại thất

Nội thất

Lạc Hồng 900 LX Phiên bản thường Phiên bản chống đạn
Chất liệu ghế Da Nappa Da Nappa
Ốp gỗ Gỗ Golden Nanmu Gỗ Golden Nanmu
Màn hình trung tâm 15,6 inch 15,6 inch
HUD
Âm thanh 13 loa Audison 11 loa Audison
Điều hòa 2 vùng tự động 2 vùng tự động
Tiện ích ghế ngồi hàng trước Chỉnh điện đa hướng, có sưởi ấm/làm mát Chỉnh điện đa hướng, có sưởi ấm/làm mát
Tiện ích ghế ngồi hàng hai Chỉnh điện đa hướng, có sưởi ấm/làm mát và massage Chỉnh điện đa hướng, có sưởi ấm/làm mát và massage
Các chi tiết mạ vàng nội thất
Vách ngăn khoang lái và hành khách

Vận hành

Lạc Hồng 900 LX Phiên bản thường Phiên bản chống đạn
Động cơ 2 mô-tơ điện 2 mô-tơ điện
Công suất 402 mã lực 455 mã lực
Mô-men xoắn 620 Nm 620 Nm
Dẫn động AWD AWD
Dung lượng pin 123 kWh 123 kWh
Tầm vận hành 595 km 450 km
Thời gian tăng tốc 0-100km/h 6,8 giây 9,8 giây
Tốc độ tối đa 200 km/h 150 km/h

Trang bị an toàn

  Phiên bản thường Phiên bản chống đạn
Túi khí 8 túi khí 6 túi khí
Hệ thống ADAS và tính năng thông minh 37 tính năng 12 tính năng
