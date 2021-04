So sánh Surigae với siêu bão mạnh nhất năm 2020 để thấy được sức mạnh khủng khiếp của nó

Ở vùng biển Thái Bình Dương đã xuất hiện một siêu bão có tên Surigae, đây cũng là cơn bão số 2 xuất hiện trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương trong năm nay. Bạn đọc có thể xem chi tiết thông tin về siêu bão này tại đây.

Vậy hãy cùng làm một so sánh nhanh giữa siêu bão Surigae với siêu bão mạnh nhất năm 2020: Siêu bão Goni:

Vào cuối tuần qua, Surigae đã đạt sức gió mạnh tới 305 km/h và trở thành một siêu bão đầu tiên của năm 2021 của mùa bão Thái Bình Dương. Siêu bão này đã phát triển từ một vùng áp thấp ở phía nam đảo Woleai của Micronesia rồi trở thành bão nhiệt đới vào ngày 12/4.

Hình ảnh mắt bão Surigae. Ảnh: NASA

Chỉ một ngày sau, nó đã nhanh chóng phát triển từ bão nhiệt đới thành siêu bão do mắt bão và vận tốc, sức gió không ngừng được tăng lên (theo Cục Khí tượng Nhật Bản, JMA).

Vào ngày 17/4 thì JMA đã xác định áp suất khí quyển của Surigae là 905 hPa (26,72 inHg), sức gió cực đại có lúc lên tới 305 km/h vào ngày 18/4 (theo CNN).

Theo thang bão Saffir-Simpson gồm 5 cấp thì Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp của Mỹ (JTWC) cho biết siêu bão Surigae được xếp là cấp 5 - cấp cao nhất trong thang đo bão này.

Bảng so sánh sơ bộ hai siêu bão của năm 2020 và 2021. Ảnh: Thành Luân

Quay về quá khứ 1 năm trước, chắc hẳn nhiều người còn nhớ đến siêu bão Goni, là siêu bão thứ hai của mùa bão Tây Bắc Thái Bình Dương 2020. Nó xuất phát từ áp thấp nhiệt đới ở phía tây nam đảo Guam vào ngày 26 tháng 10.

Bão Goni mất khoảng 2 ngày để mạnh lên thành siêu bão nhiệt đới (So với 1 ngày của siêu bão Surigae), theo thang đo bão Saffir-Simpson thì siêu bão này được xếp cấp cao nhất (cấp 5, với thời gian duy trì cường độ của 1 cơn bão cuồng phong cấp 5 trong hơn 1 ngày).

Mắt bão của Goni sắc nét và rõ hơn mắt bão của siêu bão Surigae. Ảnh: Severe Weather Europe

Theo “Super Typhoon Goni explodes into 2020's strongest storm on Earth, moves toward Philippines” của tờ The Washington Post thì siêu bão này đạt sức gió tới 315 km/h và áp suất tại tâm bão tối thiểu ở mức 905 mbar.

Đây là sức gió cao nhất trong số các xoáy thuận nhiệt đới từng đổ bộ trên toàn thế giới (theo “Super Typhoon Goni slams into Philippines as strongest landfalling tropical cyclone on record” của Yale Climate Connections).

Do đó siêu bão Goni được xếp ngang hàng với siêu bão Haiyan và Bão Meranti về tốc độ gió cực đại. Goni là siêu bão gây thiệt hại nặng nề tới các khu vực Philippines (tới 90% khu vực mà nó đổ bộ với khoảng 3 người chết và 30 người mất tích được ghi nhận).

Trong khi đó theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thì siêu bão Surigaelại đang có xu hướng đi ngược trở ra Thái Bình Dương và sẽ giảm dần cấp trong các ngày sắp tới.

Kết luận: Mặc dù so với siêu bão Goni năm ngoái thì siêu bão Surigae có cường độ sức mạnh và sức gió thấp hơn một chút nhưng không vì thế mà nó trở nên kém nguy hiểm hơn, đối với bất cứ cơn bão nào chúng ta cũng cân phải nâng cao cảnh giác để đối phó với những tình huống bất ngờ.