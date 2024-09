So sánh khả năng xoá vật thể trong hình của Apple, Samsung và Google

Tính năng Clean Up của Apple, hiện có sẵn trên bản beta dành cho nhà phát triển iOS 18.1, là một công cụ Apple Intelligence có thể xóa các đối tượng không mong muốn khỏi ảnh. Dù xuất hiện sau Samsung Galaxy AI và Google Magic Eraser, Apple Clean Up đang gây sốt trong cộng đồng mê iOS.

Để so sánh năng lực AI xử lý hình ảnh của công cụ này so với đối thủ, trang Mashable đã tiến hành một bài kiểm tra, thông qua tính năng cơ bản nhất: Xóa vật thể. Thiết bị được lựa chọn là iPhone 15 Pro Max (Apple Clean Up), Google Pixel 9 Pro XL (Google Magic Eraser) và Samsung Galaxy S24 Ultra (Samsung Galaxy AI).

Chuẩn bị hình ảnh

3 hình ảnh được chuẩn bị sẵn theo độ phức tạp khi xử lý, từ dễ, trung bình cho tới khó.

Bức ảnh đầu tiên được chụp trên một bãi biển ở Grenada. Đối tượng được chọn để xóa là cặp đôi đang đi bộ phía góc phải ảnh.

Bức ảnh này khá dễ đối với các công cụ AI vì có phần nền nhất quán cũng như độ che phủ và bóng ở mức tối thiểu. Thêm vào đó, ảnh chụp trong điều kiện ánh sáng rất đồng đều.

Trong bức ảnh thứ hai, vật thể được chọn để xóa là chiếc ô tô đỏ.

Bức ảnh này khó hơn vì có đổ bóng và ánh sáng phức tạp.

Trong bức ảnh cuối cùng, vật thể được chọn để xóa là chú đại bàng. Ảnh được chụp tại Vanderbilt, Long Island, Mỹ.

Bức ảnh này rất khó với AI bởi phần nền bị che phức tạp, chưa kể còn có một lớp kính hình trụ bao quanh vật thể.

Apple Clean Up

Với bức ảnh đầu tiên, Apple Clean Up gây bất ngờ vì tự động đánh dấu vật thể để người dùng dễ dàng chọn mà không cần thao tác khoanh hoặc bôi đen thủ công.

Apple Clean Up tự động chọn đối tượng.

Tiến hành xóa, Apple Clean Up làm rất tốt.

Vết xóa rất gọn gàng, không để lại dấu.

Đối với ảnh tiếp theo, Apple Intelligence vẫn tự động chọn chiếc ô tô đỏ.

Kết quả xóa không hề tệ. Nếu để ý thật kỹ mới lờ mờ thấy một chút sắc đỏ còn sót lại trên bóng đổ, nhưng hoàn toàn không đáng kể. Bề mặt đường nhựa cũng được tái tạo tốt.

Với ảnh thứ ba, Apple Clean Up phải tái tạo một khoảng lớn trong hình, kết quả là để lại nhiều chi tiết giả, không ngoài dự đoán.

Chi tiết bù vào rất giả và rõ ràng là do AI tái tạo.

Google Magic Eraser

Với ảnh đầu tiên, AI của Google không gặp chút khó khăn nào, dù người dùng phải tự chọn đối tượng thay vì được tự đánh dấu như Apple

Với bức ảnh mức dễ, AI của Google xử lý hoàn hảo.

Một điểm mạnh là Google đưa ra tới 4 lựa chọn cho người dùng.

Trong bức ảnh thứ hai, AI của Google chọn thay chiếc xe bằng ổ gà. Có thể đánh giá kết quả này không được mượt mà như Apple Clean Up.

Google thay chiếc xe bằng ổ gà, phần đường nhựa được tái tạo cũng không mượt mà lắm.

Trong bức ảnh cuối cùng, việc chọn vật thể với Google Pixel là rất khó khăn vì AI không tự nhận diện được, khiến người dùng có thể phải bôi đen và tự chọn nhiều lần mới hoàn tất.

Tuy nhiên, kết quả sau khi xóa thực sự gây bất ngờ.

Phần nền được AI của Google tái tạo có chi tiết chân thực, màu sắc hài hòa và sắc nét hơn Apple nhiều, tất nhiên không tránh khỏi khuyết điểm.

Samsung Galaxy AI

Ảnh đầu tiên rõ ràng không thể làm khó Galaxy AI. Chưa kể, với bút S Pen, việc lựa chọn vật thể trên Samsung Galaxy S24 Ultra là rất dễ dàng.

Kết quả không còn gì để chê, tương tự 2 đối thủ.

Với bức ảnh thứ hai, Galaxy AI thay thế chiếc xe bằng một khối hàng. Lựa chọn này khá vô lý và không hề đúng ý người dùng.

Galaxy AI đặt một vật thể khác thay thế chiếc xe.

Với hình ảnh cuối cùng, Galaxy AI tái tạo không tệ. Tuy nhiên có thể thấy rõ ánh sáng chưa chân thực, chiếc cửa còn nhiều nét giả và đèn thiếu chân.

Phần tái tạo của Galaxy AI vẫn quá giống tranh vẽ.

Kết quả cuối cùng

Người chiến thắng trong cuộc thi xóa vật thể này là Google. Mặc dù việc lựa chọn vật thể trên Pixel hơi khó khăn, nhưng AI của hãng đã xử lý khá tốt những bức ảnh dễ và phức tạp. Bức ảnh ô tô thì không được như mong đợi, nhưng khả năng xử lý hình ảnh khó của Google đã giúp nó trở thành kẻ chiến thắng.

Apple đứng thứ hai. AI của hãng đã xóa rất tốt hai hình ảnh đầu tiên, nhưng nó không thể hiện tốt trong ảnh cuối cùng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Apple Intelligence vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm.

Về cuối cùng là Galaxy AI, khi tự động thêm vật thể vào hình ảnh chiếc xe đỏ, cũng như nét tái tạo khá "giả trân" trong ảnh khó nhất.